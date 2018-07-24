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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 290291292293
Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 12:39

  ceba написав:yanyura Хорошо ,то в Украине никто не голодает.
То
мабуть краще ніж наРасее
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 13:37

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Для любителів статистики і ПКС:
Российские экономисты доказали, что реальная зарплата в Украине достигла в 2017 году исторического максимума https://isp.hse.ru/data/2018/07/20/1151 ... %D0%9F.pdf


украинские скромные 273 долл превратились в 1070 долл. (Таблица 6.) Для простоты восприятия ППС можно сказать, что человек, зарабатывающий в Украине 273 долл, может позволить себе то же самое, что работник в США с зарплатой 1070 долл.
По данным Госстата, доходы украинцев за 2017 год составили 2,6 трлн грн, из которых на оплату труда пришлось только 1,2 трлн или 47%. Следующая, ненамного меньшая графа в доходах, — пенсии и субсидии: 871 млрд грн или 34%.
Для сравнения: в России, скупающей на нефтяные деньги лояльность пенсионеров, социальная помощь составляет менее 20% от всех доходов, в то время как зарплаты — 65%. В "полусоветской" Беларуси оплата труда — это 63% доходов, а соцпомощь — около 24%. https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 26/639059/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:45

  Ой+ написав:По данным Госстата, доходы украинцев за 2017 год составили 2,6 трлн грн, из которых на оплату труда пришлось только 1,2 трлн или 47%. Следующая, ненамного меньшая графа в доходах, — пенсии и субсидии: 871 млрд грн или 34%.
Для сравнения: в России, скупающей на нефтяные деньги лояльность пенсионеров, социальная помощь составляет менее 20% от всех доходов, в то время как зарплаты — 65%. В "полусоветской" Беларуси оплата труда — это 63% доходов, а соцпомощь — около 24%. https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 26/639059/
Здесь хвастаться не чем. "Социальное государство" ведет к деградации.
Востаннє редагувалось otg в Нед 29 лип, 2018 16:47, всього редагувалось 3 разів.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:45

  Ой+ написав:Для любителів статистики і ПКС:
Российские экономисты доказали, что реальная зарплата в Украине достигла в 2017 году исторического максимума https://isp.hse.ru/data/2018/07/20/1151 ... %D0%9F.pdf


украинские скромные 273 долл превратились в 1070 долл. (Таблица 6.) Для простоты восприятия ППС можно сказать, что человек, зарабатывающий в Украине 273 долл, может позволить себе то же самое, что работник в США с зарплатой 1070 долл.
По данным Госстата, доходы украинцев за 2017 год составили 2,6 трлн грн, из которых на оплату труда пришлось только 1,2 трлн или 47%. Следующая, ненамного меньшая графа в доходах, — пенсии и субсидии: 871 млрд грн или 34%.
Для сравнения: в России, скупающей на нефтяные деньги лояльность пенсионеров, социальная помощь составляет менее 20% от всех доходов, в то время как зарплаты — 65%. В "полусоветской" Беларуси оплата труда — это 63% доходов, а соцпомощь — около 24%. https://www.epravda.com.ua/rus/publicat ... 26/639059/
А тепер згадайте мої викладки на валютній гілці приблизно 6-9 місячної давності де через вартість проїзду/навчання в перепривязці до затраченого часу (тобто я визначав час який потрібно затратити в США і в Україні для того щоб заробити на одну поїздку в міському транспорті , чи скільки коштує вартість навчання у ВУЗі....
І в мене вийшло що наших 7500 грн(середня зарплата) дорівнює 1600 доларів в США(мінімальна тамтешня зарплата)
З чого я зробив висновок що той хто у нас отримує 7500 грн живе краще ніж той хто в США отримує 1600 доларів за рахунок психологічної шкали.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московський срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 16:48

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Крымский мост, пик туристического сезона - крокодил не ловится, не растет кокос, и турист так и не повалил, зато пенсионный возраст , НДС подняли.

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