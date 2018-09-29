В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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1007qwert написав:Ездят в Саки в магазины, на базар,
Очень распространенная ольгинская сказка. Продолжайте наблюдение (С)
1007qwert написав:а в санатории нет путёвок в сентябре
Хм, а до оккупации были... Денег нет, но вы держитесь (С)
Продолжайте себе думать, что Крым скоро попросится обратно в Украину, и денег у них нету. Только поехав туда, убедилась что денег в инфраструктуру Крыма рашка не жалеет. Новый санаторий Юрмино на берегу строит ещё новый корпус. Дороги строятся в таких масштабах что Украине и не снилось, старые дороги отремонтированы без ям. в отличие от Киева, где на бульв. Лепсе уже три года машины ездят по ямкам. В Саках поставили новые светофоры с солнечными панелями, и вандалы их не трогают, они ещё звуковой сигнал подают, когда зеленый для пешеходов. Коммуналка стоит дешевле, чем на Украине. Цены на продукты практически как в Киевских магазинах, помидоры и перец красный даже в Киеве дороже. Заметно как стало на улицах чище. Украина с ростом тарифов и цен уже обогнала рашку и очень скоро отдохнуть на море в Крыму будет дешевле чем в Украине. Комнаты на самом берегу сдаются в сентябре по 800 руб/сутки, и есть кухня готовить.
Последнюю фото лучше бы не выкладывали - множит на ноль все впечатление о "благоденствии". Отремонтированную дорогу в Крыму нашли, дорогу с ямами в Киеве нашли; светофор с солнечными батареями - замечательно, но вот возле него дороги вообще не видно Звуковыми сигналами на светофорах вы никого не удивите в Украине. А вот последнее фото - это разбитый бетон, отсутствие хоть какой-то обустроенности - должны были заставить пустить слезу об утраченном рае в сарайчике с кухней за 800рэ в сутки?
1007qwert написав:Ездят в Саки в магазины, на базар,
Очень распространенная ольгинская сказка. Продолжайте наблюдение (С)
1007qwert написав:а в санатории нет путёвок в сентябре
Хм, а до оккупации были... Денег нет, но вы держитесь (С)
Продолжайте себе думать, что Крым скоро попросится обратно в Украину, и денег у них нету. Только поехав туда, убедилась что денег в инфраструктуру Крыма рашка не жалеет. Новый санаторий Юрмино на берегу строит ещё новый корпус. Дороги строятся в таких масштабах что Украине и не снилось, старые дороги отремонтированы без ям. в отличие от Киева, где на бульв. Лепсе уже три года машины ездят по ямкам. В Саках поставили новые светофоры с солнечными панелями, и вандалы их не трогают, они ещё звуковой сигнал подают, когда зеленый для пешеходов. Коммуналка стоит дешевле, чем на Украине. Цены на продукты практически как в Киевских магазинах, помидоры и перец красный даже в Киеве дороже. Заметно как стало на улицах чище. Украина с ростом тарифов и цен уже обогнала рашку и очень скоро отдохнуть на море в Крыму будет дешевле чем в Украине. Комнаты на самом берегу сдаются в сентябре по 800 руб/сутки, и есть кухня готовить.
Простите, но зачем Вы ломитесь в открытую дверь? Вам же как дважды 2 доказали, что: - Никаких украинских туристов в Крыму нет, поэтому Ваши посты с фото - оксюморон - Никаких туристов в Крыму вообще нет - Население оттуда бежит после катастрофы в Армянске - Никакие дороги не строятся, потому что дороги и мосты строятся исключительно для распила денег путинскими дружками - Цены в Крыму несравнимы с киевскими и выше московских (правда, в Москве действуют все федеральные сети РФ с оборотами в триллион рублей в год и выше, цены в которых вполне сопоставимы или ниже среднеукраиснких) - никакие деньги в Крым не вкладываются, потому что в России их просто нет. А пока Грузовые автомобили поехали на Крымский мост https://www.youtube.com/watch?v=cbHTXT7ePr4 По мосту, которого нет, и который, как предсказали всемирно известные експерты Ю. Медовар и Е. Васильвева разрушится в этом же году. Поэтому фуры, конечно, идут пустыми.
vladvlas написав:"Самолеты ЦРУ" поливали джунгли гербицидом, а президент шутил по телеку про ихтамнетов и пр. ребят... Да, ладно.
Про В'єтнам - до тепер находять тіла радянських "ихтамнетов":
На севере Вьетнама обнаружили останки советского военного летчика, которые считались без вести пропавшими в течение 47 лет. Об этом со ссылкой на информацию от организаторов поисков сообщает в воскресенье, 30 сентября, ТАСС. Известно, что в ходе вьетнамской войны в боевых действиях на стороне Демократической республики Вьетнам участвовало около 10 тысяч советских солдат и офицеров. Преимущественно речь шла об инструкторах, летчиках, а также представителях войск ПВО. Участие советских летчиков в воздушных боях проходило негласно. Официально воздушные победы одерживали пилоты ВВС ДРВ. https://korrespondent.net/world/4017004 ... o-letchyka
1007qwert написав:Заметно как стало на улицах чище. Украина с ростом тарифов и цен уже обогнала рашку и очень скоро отдохнуть на море в Крыму будет дешевле чем в Украине. Комнаты на самом берегу сдаются в сентябре по 800 руб/сутки, и есть кухня готовить.
Последнюю фото лучше бы не выкладывали - множит на ноль все впечатление о "благоденствии". Отремонтированную дорогу в Крыму нашли, дорогу с ямами в Киеве нашли; светофор с солнечными батареями - замечательно, но вот возле него дороги вообще не видно Звуковыми сигналами на светофорах вы никого не удивите в Украине. А вот последнее фото - это разбитый бетон, отсутствие хоть какой-то обустроенности - должны были заставить пустить слезу об утраченном рае в сарайчике с кухней за 800рэ в сутки?
За 800 рэ(340грн). комната прямо на берегу, где есть всё необходимое, а самое главное чистое море, и через 10 метров соседний пляж, с песочком, и километры чистых пляжей БЕЗ водорослей и мусора под ногами.На лето комнаты бронируются ещё с весны, желающих много снять на берегу. Конечно, в конце сентября вода уже не +25,и людей в разы меньше чем летом, покажите мне фото украинских пляжей в сентябре, сколько там людей на пляжах? Пляж сан."Полтава", фотки сделаны в 8 утра, а к 11 час. народ подтягивается.
В Крыму запущены первые блоки Балаклавской и Таврической ТЭС с турбинами Siemens
Первые блоки Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму запущены на полную мощность, в сеть идет выдача 500 МВт, сообщил замминистра энергетики России Андрей Черезов. «Сегодня в ночь первая станция «Таврическая» была запущена первой, первый блок. Он сейчас работает в сети на полную мощность, и с 8 утра был закончен пуск блока на севастопольской ТЭС, «Балаклавской» в рамках диспетчерского наименования», – передает его слова РИА «Новости». Он отметил, что ТЭС выдают 500 мегаватт мощности, которые объединяются с теми, что передается в Крым по энергомосту.
Sommer написав: 1. Пауэлл в этом (то, что на картинке) не врал.
Прямо врал. И не только он.
Американский центр гражданской ответственности совместно с Фондом за независимость журналистики провели исследование, в ходе которого было подсчитано, что с сентября 2001-го по сентябрь 2003-го руководство США сделало 935 заявлений по Ираку, которые не соответствовали действительности. В частности, президент Буш сделал 259 неверных высказываний (231 о наличии у Саддама оружия массового поражения, 28 — о связях Ирака с «Аль-Каидой»), а бывший госсекретарь Колин Пауэлл — 254 высказывания.
Совет Безопасности так и не санкционировал применение силы против Ирака. США и союзники начали вторжение в нарушение устава ООН.
Sommer написав:2. США (как и десяток других стран) не убивали "сотни тысяч обычных граждан".
Прямо и непосредственно убивали тысячи гражданских.
по данным Iraq Body Count непосредственно от действий американской армии и её союзников на 1 января 2012 года в Ираке погибли 14 705 гражданских лиц
Опосредованно в результате вторжения - то есть умерших в результате ухудшения системы здравоохранения, инфраструктуры, роста преступности и т. д - число погибших гражданских оценивается от 90 тысяч до 400 тысяч человек (по разным методикам)
Sommer написав:
Shram написав:Причем это вранье было намеренное и прямо сфабриковано ЦРУ.
3. ЦРУ к этому вранью не имело отношения.
В 2004 году Пауэлл в интервью NBC признался, что главный повод к войне между США и Ираком, оказался фальшивкой, подготовленной Центральным разведывательным управлением.
Прямая цитата:
'Когда я делал доклад в феврале 2003 года, - заявил Пауэлл в интервью NBC, - то опирался на самую лучшую информацию, которую мне предоставило ЦРУ. Мы ее тщательно изучили и рассмотрели источники данных по мобильным лабораториям производства ОМУ, базирующимся на грузовиках и в поездах. К сожалению, со временем выяснилось, что источники были неточными и неверными, а в ряде случаев преднамеренно вводили в заблуждение. Я этим глубоко разочарован и сожалею об этом'.
Понимаете, в США уже само руководство это признало, но вам хоть плюй в глаза, всё божья роса...
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Sommer написав: 1. Пауэлл в этом (то, что на картинке) не врал.
Прямо врал.
Еще раз - то, что на картинке (и то, чем любят "попрекать" США кремлеботы) это не вранье.
Shram написав:
Sommer написав:2. США (как и десяток других стран) не убивали "сотни тысяч обычных граждан".
Прямо и непосредственно убивали тысячи гражданских.
по данным Iraq Body Count непосредственно от действий американской армии и её союзников на 1 января 2012 года в Ираке погибли 14 705 гражданских лиц
Даже если принять данные Iraq Body Count за правду, в какой арифметике 14 тысяч равно сотням тысяч?
Shram написав:
Sommer написав:
Shram написав:Причем это вранье было намеренное и прямо сфабриковано ЦРУ.
3. ЦРУ к этому вранью не имело отношения.
В 2004 году Пауэлл в интервью NBC признался, что главный повод к войне между США и Ираком, оказался фальшивкой, подготовленной Центральным разведывательным управлением.
Прямая цитата:
'Когда я делал доклад в феврале 2003 года, - заявил Пауэлл в интервью NBC, - то опирался на самую лучшую информацию, которую мне предоставило ЦРУ. Мы ее тщательно изучили и рассмотрели источники данных по мобильным лабораториям производства ОМУ, базирующимся на грузовиках и в поездах. К сожалению, со временем выяснилось, что источники были неточными и неверными, а в ряде случаев преднамеренно вводили в заблуждение. Я этим глубоко разочарован и сожалею об этом'.
Ок, принимается. Я считал, что планирование и разведданные шли через Пентагон.
Минус один, остается у тебя два факта обмана.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer написав: Даже если принять данные Iraq Body Count за правду, в какой арифметике 14 тысяч равно сотням тысяч?
Ок, принимается. Я считал, что планирование и разведданные шли через Пентагон.
Спасибо тебе о великий человек, снизошел до меня столь мелкого, принял мои аргументы. Век не забуду твою доброту, вечно благодарить буду, детей назову в твою честь, и памятник в центре города поставлю...
Плевать мне на ваше "принимается", и да и на ваше мнение аналогично. Вы со своей установкой "всё русское/российское это плохо, всё американское это хорошо" настолько примитивны и скучны что аж тошно от вас. Жаль только что таких болванчиков кивающих в такт любому западному мнению, даже если оно противоречит украинским интересам, в стране всё больше. Тарифы поднять - будет сделано, в кредитную кабалу залезть - будет сделано, убить свою промышленность - как скажите, подписать несимметричные экономические соглашения в вашу пользу - без проблем, уничтожить остатки медицины - уже исполняем, убрать мораторий на вывоз леса - легко, и так далее..сотни пунктов...
И возвращаясь к началу разговора - Пауэл врал, Буш врал, ЦРУ данные фальсифицировало. На основе данных состоялось вторжение в страну и тысячи-десятки тысяч невинных людей погибло. Никто за это вранье,за смерти, за убийства,за применение зажигательных бомб с белым фосфором в городах, за разрушение чужого государства, за развязанную на пустом месте войну не ответил и не был наказан. Хоть один "демократический и правозащитный" орган или страна потребовали санкций для США? На этом фоне недоотравление перебежчика выглядит даже не провинностью, а так детской шалостью. ЦРУ у нас добрые эльфы, а ГРУ - конечно злобные гоблины.
Политика двойных стандартов как она есть.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин