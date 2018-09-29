Додано: Пон 01 жов, 2018 20:56

Sommer написав:

Даже если принять данные Iraq Body Count за правду, в какой арифметике 14 тысяч равно сотням тысяч?



Ок, принимается. Я считал, что планирование и разведданные шли через Пентагон.

Даже если принять данные Iraq Body Count за правду, в какой арифметике 14 тысяч равно сотням тысяч?Ок, принимается. Я считал, что планирование и разведданные шли через Пентагон.

Спасибо тебе о великий человек, снизошел до меня столь мелкого, принял мои аргументы. Век не забуду твою доброту, вечно благодарить буду, детей назову в твою честь, и памятник в центре города поставлю...Плевать мне на ваше "принимается", и да и на ваше мнение аналогично. Вы со своей установкой "всё русское/российское это плохо, всё американское это хорошо" настолько примитивны и скучны что аж тошно от вас.Жаль только что таких болванчиков кивающих в такт любому западному мнению, даже если оно противоречит украинским интересам, в стране всё больше. Тарифы поднять - будет сделано, в кредитную кабалу залезть - будет сделано, убить свою промышленность - как скажите, подписать несимметричные экономические соглашения в вашу пользу - без проблем, уничтожить остатки медицины - уже исполняем, убрать мораторий на вывоз леса - легко, и так далее..сотни пунктов...И возвращаясь к началу разговора - Пауэл врал, Буш врал, ЦРУ данные фальсифицировало. На основе данных состоялось вторжение в страну и тысячи-десятки тысяч невинных людей погибло.Никто за это вранье,за смерти, за убийства,за применение зажигательных бомб с белым фосфором в городах, за разрушение чужого государства, за развязанную на пустом месте войну не ответил и не был наказан.Хоть один "демократический и правозащитный" орган или страна потребовали санкций для США?На этом фоне недоотравление перебежчика выглядит даже не провинностью, а так детской шалостью.ЦРУ у нас добрые эльфы, а ГРУ - конечно злобные гоблины.Политика двойных стандартов как она есть.