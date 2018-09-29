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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 371372373374
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 22:15

  Shram написав:
  Sommer написав:
Даже если принять данные Iraq Body Count за правду, в какой арифметике 14 тысяч равно сотням тысяч?

Ок, принимается. Я считал, что планирование и разведданные шли через Пентагон.


Спасибо тебе о великий человек, снизошел до меня столь мелкого, принял мои аргументы. Век не забуду твою доброту, вечно благодарить буду, детей назову в твою честь, и памятник в центре города поставлю...


И что только некоторые не сделают, чтобы только в своем вранье не признаваться... :mrgreen:

  Shram написав:Никто за это вранье,за смерти, за убийства,за применение зажигательных бомб с белым фосфором в городах, за разрушение чужого государства, за развязанную на пустом месте войну не ответил и не был наказан.


Ну "применение зажигательных бомб с белым фосфором в городах" - это еще одно вранье.

Но интересно другое - вот точно так же по поводу рашки не хочешь посокрушаться? Не хочешь так же гневно вопросить почему за вранье, за смерти, за убийства, за развязанную на пустом месте войну никто не ответил и не был наказан?

Ах ну да, работа не позволяет?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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