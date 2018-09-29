Додано: Вів 02 жов, 2018 09:35

Sommer написав:

Shram написав: Никто за это вранье,за смерти, за убийства,за применение зажигательных бомб с белым фосфором в городах, за разрушение чужого государства, за развязанную на пустом месте войну не ответил и не был наказан.

Никто за это вранье,за смерти, за убийства,за применение зажигательных бомб с белым фосфором в городах, за разрушение чужого государства, за развязанную на пустом месте войну не ответил и не был наказан.



Ну "применение зажигательных бомб с белым фосфором в городах" - это еще одно вранье.



Но интересно другое - вот точно так же по поводу рашки не хочешь посокрушаться? Ну "применение зажигательных бомб с белым фосфором в городах" - это еще одно вранье.Но интересно другое - вот точно так же по поводу рашки не хочешь посокрушаться?

Представитель Пентагона подполковник Барри Винэбл (Barry Venable) признал, что американская армия целенаправленно применяла белый фосфор. "Действительно, в ноябре 2004 года во время операции в Эль-Фаллудже американская армия применяла химическое вещество белый фосфор", - сказал Винэбл.

Отрицание же этого факта руководством США , по мнению Венейбла, было связано с плохой информированностью Госдепартамента США о действиях Пентагона.

Почему не хочу?Хочу , могу и буду.Я уже десятый раз пишу, что Россия точно так же напала на Украину, и такими же методами развязывает войны.Только моё отличие от вас, что я вижу одинаковые действия и со стороны Запада и со стороны России. И те и другие одинаково добиваются осуществления своих интересов в мире - где войной, где экономическим давлением, где шантажом, где шпионажем, где убийствами. И добиваясь своих интересов нисколько не считаются ни с чужим мнением, ни с последствиями для чужого населения.почему то считая что они будут действовать в интересах Украины и украинцев.Нет, не будут. Мы для них лишь пушечное мясо, расходный материал, ресурс для заработка или в лучшем случае просто поле битвы.Косательно зажигательных бомб с белым фосфором, американцы сами признали что применяли его в атаке на города, после того как итальянские журналисты провели расследование и выпустили фильм об этом. Хотя ранее отвергали что использовали такое оружие.Что опять божья роса?