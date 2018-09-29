В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Sommer написав: Даже если принять данные Iraq Body Count за правду, в какой арифметике 14 тысяч равно сотням тысяч?
Ок, принимается. Я считал, что планирование и разведданные шли через Пентагон.
Спасибо тебе о великий человек, снизошел до меня столь мелкого, принял мои аргументы. Век не забуду твою доброту, вечно благодарить буду, детей назову в твою честь, и памятник в центре города поставлю...
И что только некоторые не сделают, чтобы только в своем вранье не признаваться...
Shram написав:Никто за это вранье,за смерти, за убийства,за применение зажигательных бомб с белым фосфором в городах, за разрушение чужого государства, за развязанную на пустом месте войну не ответил и не был наказан.
Ну "применение зажигательных бомб с белым фосфором в городах" - это еще одно вранье.
Но интересно другое - вот точно так же по поводу рашки не хочешь посокрушаться? Не хочешь так же гневно вопросить почему за вранье, за смерти, за убийства, за развязанную на пустом месте войну никто не ответил и не был наказан?
Ах ну да, работа не позволяет?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Shram написав:Никто за это вранье,за смерти, за убийства,за применение зажигательных бомб с белым фосфором в городах, за разрушение чужого государства, за развязанную на пустом месте войну не ответил и не был наказан.
Ну "применение зажигательных бомб с белым фосфором в городах" - это еще одно вранье.
Но интересно другое - вот точно так же по поводу рашки не хочешь посокрушаться?
Почему не хочу? Хочу , могу и буду. Я уже десятый раз пишу, что Россия точно так же напала на Украину, и такими же методами развязывает войны. Только моё отличие от вас, что я вижу одинаковые действия и со стороны Запада и со стороны России. И те и другие одинаково добиваются осуществления своих интересов в мире - где войной, где экономическим давлением, где шантажом, где шпионажем, где убийствами. И добиваясь своих интересов нисколько не считаются ни с чужим мнением, ни с последствиями для чужого населения. Вы же критикуя и обвиняя Россию, за те же действия готовы расцеловать США, почему то считая что они будут действовать в интересах Украины и украинцев. Нет, не будут. Мы для них лишь пушечное мясо, расходный материал, ресурс для заработка или в лучшем случае просто поле битвы.
Косательно зажигательных бомб с белым фосфором, американцы сами признали что применяли его в атаке на города, после того как итальянские журналисты провели расследование и выпустили фильм об этом. Хотя ранее отвергали что использовали такое оружие.
Представитель Пентагона подполковник Барри Винэбл (Barry Venable) признал, что американская армия целенаправленно применяла белый фосфор. "Действительно, в ноябре 2004 года во время операции в Эль-Фаллудже американская армия применяла химическое вещество белый фосфор", - сказал Винэбл. Отрицание же этого факта руководством США , по мнению Венейбла, было связано с плохой информированностью Госдепартамента США о действиях Пентагона.
Что опять божья роса?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:Только моё отличие от вас, что я вижу одинаковые действия и со стороны Запада и со стороны России
А я бачу одну,але дуже суттєву відмінність для України Росія свою війну почала проти України , а Захід проти України не воює , ба більше він допомагає воювати проти росії.
Тому Якщо ви не на російській зарплаті - то для вас це також повинно бути суттєвим. Як не як а своя сорочка повинна бути ближче до тіла.
Ещё раз - есть первый преступник который совершил против меня преступление (украл, нанес увечья, ограбил и так далее). Есть второй преступник который делал то же самое в отношении других граждан у меня на глазах, но меня он не трогал и даже иногда говорил мне слова поддержки По вашей морали и совести, первый преступник должен быть обязательно наказан, а второй должен быть не только прощен, но и стать моим кумиром. Нет уж, спасибо. Тем более что я вижу что второй преступник говоря мне слова поддержки, сам то свои ручонки положил на мой кошелек.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин