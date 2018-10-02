В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Shram написав:Каким образом были связаны Ирак и террористы осуществившие9,11? Если Аль-Каида вызрела в Афганистане, а большинство террористов были саудитами. До сих пор нет ни одного мало-мальского доказательства хоть малейшей причастности Ирака к 9,11. Вот уж где 100% отвлечение внимания собственного населения и слив негатива.Срочно нужна была быстрая победоносная война?
еще раз, условный запад ведет войны и операции защищая себя, борется с человеконенавистническими идеологиями, такие были как нацизм так и коммунизм "теория домино", а теперь это терроризм, делал это системно.
Shram написав:Так каким образом США обеспечивали собственную безопасность вторгаясь в страну на основе сфальсифицированных ЦРУ данных? Без санкции ООН? Какое-такое было обеспечено благосостояние населения Ирака? Ведь условный запад там победил уже 15 лет как (речь Буша на авианосце об окончании войны 2003 году), правда войска вывел только в 2011.
то что в Ираке диктатор не мог уйти от власти и страна попала под каток, да это его ошибка, и его свои же повесели, он мог убирать формальные поводы - пуская комиссии по поиску оружия, но кто-то ему пел песни о поддержке, кто-то использовал ветто в ООН, давал ложные надежды, посылал политиkа номер 3 в баню туда... Может не было бы этого "друга" так и войны бы не было бы.
Нет?!
Как этот "друг" помог остальным своим "друзьям"? В Ливии, в Сербии, как это народу там помогло? Может народ в Венесуэле после "дружбы" процветает?! Может не надо надеяться на "ветто" в совбезе?
а то что народ там начал гражданскую войну всех против всех.. Что же, главное они заняты собой, а не планирают акты в США.
и еще раз, Усама убит, США вывели войска из Ирака, а в чем цель России, и когда она из Украины войска выведет?!
Востаннє редагувалось Kripo в Вів 02 жов, 2018 15:06, всього редагувалось 1 раз.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Shram написав:А так с коррупцией борются. Хм.. Меньше её не стало. Может нужно ещё поднять тарифы. До 50 гривен за куб, нет до 100 гривен. Чтобы уж окончательно победить. Как в анекдоте "нехай тот долгоносик подавится!"
меньше стало, меньше стало вдруг потребление "частниками", как так?!
Shram написав:Какие долги простили? А реструктуризация нам аукнется ещ
прочитайте условия, поймете, мне лень снова искать, я уже простил тут ссылки. Да простили, и да это спасло экономику, а критика популистов, что же с этим делать?
Shram написав:Своя промышленность это свои вертолеты , а не французские бэу, свои локомотивы, а не американские, свои трамваи а не немецкое бэу, свой уголь, а не российский и американский, свои удобрения, а не российские, и так далее... Но зачем, если можно взять кредит, повесить его на государство (налогоплатильщиков), и купить иностранную технику или ресурсы, и похвастать перед гражданами на её передаче. А то что при этом свои заводы без заказов, и рабочие с них за границу валят, так то такое...
дело в том что вот это "свое" дороже и хуже, можно конечно "давать заказы" на заводы, и жить дальше в эре паровых машин, а можно пустить сюда иностранного производителя и ездить на... На чем там в Россиюшке ездят? на Фьордах? Не?
Shram написав:Расскажите какие есть квоты в евроассоциации со стороны Украины? И не подскажите почему уже на следующий год после подписания и начала действия её экономической части украинская власть вдруг срочно захотела пересмотреть очень многие её положения? Не видели очи что подписывали?
зачем мне вам рассказывать? Это я вас просил мне рассказать! То что экспорт увеличился в Европу я вижу, а то что отдельные пункты просили пересмотреть - так это обычный торг между партнерами, вон США ведёт сейчас такие торги, и да квоты пересмотрели, расширили для нас, и никто эти торги не валил в кучу - "ах вы нам не даете квоты на мед, а мы вам газ отключим!" или "ваше молочка теперь не такая а в металле есть радиоактивные элементы, нука дайте нам ваш кругляк" - есть разница с кем мы на востоке и на западе торгуемся.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
sequence написав:По поводу кругляка прям в точку попали - одно большое сообщество стран, помню, грозилось кредит не дать Украине без открытия экспорта кругляка, не?
Ну, поторгувались і заспокоїлись. Мораторій не відминили, з нової кредитної угоди цю вимогу забрали, як і очікувалось. Оце і є цивілізова суперечка, а не якісь бактерії в сирі чи глисти в помідорах. Ви серьозно порівнюєте торгівлю з тими, хто плює на свої і чужі закони, з тими, хто на ці закони молиться?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Kripo написав: ну давайте с фактами дружить - если правительству США нужен был формальный повод для вторжения и ЦРУ его состряпали, за что там народ потом должностей то полишали, то война была не "на пустом месте" - Ирак на гос уровне спонсировал и талибан и террор ячейки в палестине и фактически спонсировал 911.
Нет не спонсировал. Нет ни доказательств, ни свидетельств. Потому и потребовалась фальшивка от ЦРУ об ОМП
Kripo написав:И вторжение хоть и прикрывалось фиговым листком "поиска оружия массового поражения" но официально называлось "война против террора".
Которого со стороны Ирака в отношении США никогда не было. Наоборот, пока США было выгодно они поддерживали террор Ирака , и даже снабжали его деньгами и оружием, в том числе и компонентами хим.оружия. Даже после того как Ирак применил химоружие против курдов, США всё ещё поддерживали Саддама.
Вот такие они эльфы американские.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:Никто за это вранье,за смерти, за убийства,за применение зажигательных бомб с белым фосфором в городах, за разрушение чужого государства, за развязанную на пустом месте войну не ответил и не был наказан.
Ну "применение зажигательных бомб с белым фосфором в городах" - это еще одно вранье.
Но интересно другое - вот точно так же по поводу рашки не хочешь посокрушаться?
Почему не хочу? Хочу , могу и буду. Я уже десятый раз пишу, что Россия точно так же напала на Украину, и такими же методами развязывает войны.
Нет. Вот в этом-то ваше отличие.
США напали на Ирак, который незадолго до этого нападал на Иран и Кувейт, который травил курдов химическим оружием, который активно разрабатывал биологическое оружие, у которого были запасы химоружия спрятанного от инспекторов ООН.
А вот рашка напала на невинную Украину, которая ничего никому не сделала.
Разницу не видишь?
Shram написав:Косательно зажигательных бомб с белым фосфором, американцы сами признали что применяли его в атаке на города, после того как итальянские журналисты провели расследование и выпустили фильм об этом. Хотя ранее отвергали что использовали такое оружие.
Предоставишь ссылку на признания американцев, что они применяли зажигательные бомбы с белым фосфором? Или будет как обычно?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Термин Умеренная оппозиция в Сирии из рода обычных пропагандистских, не может умеренная оппозиция быть хорошо вооружена ПТУРсами, артиллерией и тд. Так же как и применение химического оружия там, ситуация крайне мутная, я достаточно пожил в азиатских странах, очень хорошо знаю их своеобразную мораль, равновероятно, что это сделали с приказа Асада, чтобы запугать противника, и такая же степень вероятности, что это сделала обратная сторона из упомянутой вами умеренной коалиции с теми же пропагандистскими целями для получения финансирования или чтобы Асада в ответку поутюжили.
1007qwert написав:[quote= Отремонтированную дорогу в Крыму нашли, дорогу с ямами в Киеве нашли; светофор с солнечными батареями - замечательно, но вот возле него дороги вообще не видно Звуковыми сигналами на светофорах вы никого не удивите в Украине.
Не видно дорогу на фото, потому что из окна автобуса фотографировала светофор. В следующем году, если поеду, будут фотки с дорогами, сейчас там по трассам везде перерыто, горы камней и техники. Видела в окно новый аэропорт, впечатляет, фото нету, сидела в автобусе по другой стороне. Знакомая была в Евпатории, говорит, город за последние годы тоже изменился в лучшую сторону, прямо не узнать. На берегу, возле детского летнего лагеря "Арт квест", возле Саки, появилась площадка, где школьников обучают военной подготовке. И даже в сентябре, там проживают школьники, проплывая в море, видела их на пляже, девочки и ребята одеты в одинаковую форму защитного цвета и красные береты и кепки на голове. На пляже дети побросали камушки в воду и ушли петь песни хором. При Украине, помню, дети в этом лагере, после завтрака, купались в море с вожатыми. Местное население знает, что их истребители летают на Сирию регулярно, наверное, сирийцам гумконвой сбрасывают, шила в мешке не утаить.