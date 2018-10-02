Додано: Вів 02 жов, 2018 14:52

Shram написав: Каким образом были связаны Ирак и террористы осуществившие9,11? Если Аль-Каида вызрела в Афганистане, а большинство террористов были саудитами. До сих пор нет ни одного мало-мальского доказательства хоть малейшей причастности Ирака к 9,11.

Вот уж где 100% отвлечение внимания собственного населения и слив негатива.Срочно нужна была быстрая победоносная война? Каким образом были связаны Ирак и террористы осуществившие9,11? Если Аль-Каида вызрела в Афганистане, а большинство террористов были саудитами. До сих пор нет ни одного мало-мальского доказательства хоть малейшей причастности Ирака к 9,11.Вот уж где 100% отвлечение внимания собственного населения и слив негатива.Срочно нужна была быстрая победоносная война?

Shram написав: Так каким образом США обеспечивали собственную безопасность вторгаясь в страну на основе сфальсифицированных ЦРУ данных? Без санкции ООН?

Какое-такое было обеспечено благосостояние населения Ирака? Ведь условный запад там победил уже 15 лет как (речь Буша на авианосце об окончании войны 2003 году), правда войска вывел только в 2011. Так каким образом США обеспечивали собственную безопасность вторгаясь в страну на основе сфальсифицированных ЦРУ данных? Без санкции ООН?Какое-такое было обеспечено благосостояние населения Ирака? Ведь условный запад там победил уже 15 лет как (речь Буша на авианосце об окончании войны 2003 году), правда войска вывел только в 2011.

какой "негатив" о чем Вы сейчас?То что Аль-Каида имела отношения и с талибанами и с иракцами извстно, да они не были напрямую подконтрольны иракцам, но почитайте вот это -еще раз, условный запад ведет войны и операции защищая себя, борется с человеконенавистническими идеологиями, такие были как нацизм так и коммунизм "теория домино", а теперь это терроризм, делал это системно.то что в Ираке диктатор не мог уйти от власти и страна попала под каток, да это его ошибка, и его свои же повесели, он мог убирать формальные поводы - пуская комиссии по поиску оружия, но кто-то ему пел песни о поддержке, кто-то использовал ветто в ООН, давал ложные надежды, посылал политиkа номер 3 в баню туда... Может не было бы этого "друга" так и войны бы не было бы.Нет?!Как этот "друг" помог остальным своим "друзьям"? В Ливии, в Сербии, как это народу там помогло? Может народ в Венесуэле после "дружбы" процветает?! Может не надо надеяться на "ветто" в совбезе?а то что народ там начал гражданскую войну всех против всех.. Что же, главное они заняты собой, а не планирают акты в США.и еще раз, Усама убит, США вывели войска из Ирака, а в чем цель России, и когда она из Украины войска выведет?!