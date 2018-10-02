чувак, ситуация тока в расеянском телевизоре "мутная". Спорить о том "чей был бук" мы не будем, ок?"!
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Додано: Чет 04 жов, 2018 10:59
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
чувак, ситуация тока в расеянском телевизоре "мутная". Спорить о том "чей был бук" мы не будем, ок?"!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:11
О, братан, ты крут, базаришь на сленге, наверное, читаешь негритянский рэп и все знаешь в этом мире. Завидую таким самоуверенным пряникам.
По буку я и не спорю, там ситуация очевидная ,о чем там спорить, российский бук.
А в Сирии с ее химоружием я ни в чем не уверен. Могут быть разные варианты, в том числе и применение химоружия армией Асада.
Да, забыл добавить, ОК, добакланились, тёрок больше нет?
Додано: Чет 04 жов, 2018 11:25
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
А Новачок? Теж "терзают смутные сомненья"?
Після вбивства Маркова існувала негласна домовленість про непроведення терактів на території країн НАТО і Варшавського договору. Путін цю домовленість порушив, спочатку полонієм, потім новачком. Спочатку попередили, зараз насипали трохи санкцій, на третій раз ввалять по повній.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 04 жов, 2018 12:11
Нет, со Скрипалем сомнений мало, жду, чтобы поставить окончательную точку публикацию видео с Чепигой у дома Скрипаля, ну или хотя бы в пределах нескольких кварталов, слабо верится, что для объекта под охраной МИ-6, не выделили бы хотя бы одной камеры за несколько фунтов. Непонятно, зачем запись скрывают, возможно там был флакон не от духов Нина Ричи, а от гораздо более дорогих духов.
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