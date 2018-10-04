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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 жов, 2018 13:22
lapay написав:
Біля бюргерських будиночків може і не бути, це ж не багатокварні будинки з охороною, банками, магазинами і т.д.
Теоретически, конечно, может быть.
У меня у шурина дом в пригороде Чикаго, две камеры, датчики стоят, недавно он был в Одессе в отпуске, так он показывал в реальном времени вид у дома, а если кто к двери подходил, то ему шел сигнал, и он из Одессы смотрел, кто там к его двери в Чикаго сейчас подошел.
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Додано: Чет 04 жов, 2018 13:38
freeze написав:
Теоретически, конечно, может быть.
У меня у шурина дом в пригороде Чикаго, две камеры, датчики стоят, недавно он был в Одессе в отпуске, так он показывал в реальном времени вид у дома, а если кто к двери подходил, то ему шел сигнал, и он из Одессы смотрел, кто там к его двери в Чикаго сейчас подошел.
Запоребрикові, звісно, ще ті лохи, але щоб підставлятись під прибудинкові камери, та ще й, коли операцію готує група осіб... Скоріше за все не було їх і Скрипаль не повірив, що його отруїли свої, тому міг камер і не ставити.
"Смутные сомненья" нічого не дадуть. В суді розглядаються докази. Якщо русотуристо потраплять англійцям в лапи, то "ценеми і їхтамнет" не прокатять.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Чет 04 жов, 2018 13:58
Kripo написав: freeze написав:
но всё-таки всегда оставляйте место для некоторого сомнения.
сомнения в чем?
есть в философии принцип "бритва Оккама", используйте его иногда, жить становится легче, ни НЛО ни злобного ZOG ни "многоходовочек" там нет
А ещё есть эффект Даннинга — Крюгера, который в общем виде звучит как "Чем глупее и невежественнее человек, тем больше он уверен в своей правоте и знаниях, и тем более категоричные суждения высказывает . И наоборот, чем больше человек знает, умеет и понимает, тем больше он сомневается и тем больше вариантов готов рассматривать как имеющие возможность быть"
Бритва Оккама вполне неплоха в точной науке. Однако при анализе поведения людей, когда 80 процентов их поступков нелогичны и эмоциональны, она не далеко столь хороша.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Чет 04 жов, 2018 14:52
Shram написав: Kripo написав: freeze написав:
но всё-таки всегда оставляйте место для некоторого сомнения.
сомнения в чем?
есть в философии принцип "бритва Оккама", используйте его иногда, жить становится легче, ни НЛО ни злобного ZOG ни "многоходовочек" там нет
А ещё есть эффект Даннинга — Крюгера, который в общем виде звучит как "Чем глупее и невежественнее человек, тем больше он уверен в своей правоте и знаниях, и тем более категоричные суждения высказывает . И наоборот, чем больше человек знает, умеет и понимает, тем больше он сомневается и тем больше вариантов готов рассматривать как имеющие возможность быть"
Бритва Оккама вполне неплоха в точной науке. Однако при анализе поведения людей, когда 80 процентов их поступков нелогичны и эмоциональны, она не далеко столь хороша.
ага, конечно. Про философию - в 90 годы, когда я еще в Украине жил, паркуюсь я значит во дворе и тут сосед такой давай возбухать - типа это место его, он уже тут 3 месяца как паркуется, ну ответил ему, типа ты его не покупал и вообще "иди в пешее путешествие", а утром у меня дверь машины разцарапана... Так по Вашей теории мне нужно было бы ожидать видео с камер наблюдения, отпечатков пальцев, генетических данных?! Или рассматривать версии "зашла девочка ночью во двор и гвоздиком поигралась"?!
Нет?! заплатил, и два знакомых этому кaзлу руку сломали...
А Вы можете "ждать жирной точки"...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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