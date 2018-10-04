Додано: Чет 04 жов, 2018 14:52

Shram написав: Kripo написав: freeze написав: но всё-таки всегда оставляйте место для некоторого сомнения. но всё-таки всегда оставляйте место для некоторого сомнения.



сомнения в чем?



есть в философии принцип "бритва Оккама", используйте его иногда, жить становится легче, ни НЛО ни злобного ZOG ни "многоходовочек" там нет сомнения в чем?есть в философии принцип "бритва Оккама", используйте его иногда, жить становится легче, ни НЛО ни злобного ZOG ни "многоходовочек" там нет



А ещё есть эффект Даннинга — Крюгера, который в общем виде звучит как "Чем глупее и невежественнее человек, тем больше он уверен в своей правоте и знаниях, и тем более категоричные суждения высказывает . И наоборот, чем больше человек знает, умеет и понимает, тем больше он сомневается и тем больше вариантов готов рассматривать как имеющие возможность быть"



Бритва Оккама вполне неплоха в точной науке. Однако при анализе поведения людей, когда 80 процентов их поступков нелогичны и эмоциональны, она не далеко столь хороша. А ещё есть эффект Даннинга — Крюгера, который в общем виде звучит как "Чем глупее и невежественнее человек, тем больше он уверен в своей правоте и знаниях, и тем более категоричные суждения высказывает . И наоборот, чем больше человек знает, умеет и понимает, тем больше он сомневается и тем больше вариантов готов рассматривать как имеющие возможность быть"Бритва Оккама вполне неплоха в точной науке. Однако при анализе поведения людей, когда 80 процентов их поступков нелогичны и эмоциональны, она не далеко столь хороша.

ага, конечно. Про философию - в 90 годы, когда я еще в Украине жил, паркуюсь я значит во дворе и тут сосед такой давай возбухать - типа это место его, он уже тут 3 месяца как паркуется, ну ответил ему, типа ты его не покупал и вообще "иди в пешее путешествие", а утром у меня дверь машины разцарапана... Так по Вашей теории мне нужно было бы ожидать видео с камер наблюдения, отпечатков пальцев, генетических данных?! Или рассматривать версии "зашла девочка ночью во двор и гвоздиком поигралась"?!Нет?! заплатил, и два знакомых этому кaзлу руку сломали...А Вы можете "ждать жирной точки"...