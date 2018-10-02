Додано: Чет 04 жов, 2018 16:05

Kripo написав: zРадио написав: Гораздо важнее оценка действий - оправдано ли устранение перебежчиков. Я считаю, что да. Обязанность каждой страны устранять предателей, причинивших ущерб своим предательством - то есть это лицо, передавшее важную информацию, или лицо, поставившее подпись на интересах чужого государства, и т.д.



Хотелось бы, чтобы украинская разведка действовала так же относительно украинских предателей за рубежом. Гораздо важнее оценка действий - оправдано ли устранение перебежчиков. Я считаю, что да. Обязанность каждой страны устранять предателей, причинивших ущерб своим предательством - то есть это лицо, передавшее важную информацию, или лицо, поставившее подпись на интересах чужого государства, и т.д.Хотелось бы, чтобы украинская разведка действовала так же относительно украинских предателей за рубежом.



со Скрипалями несколько другая история, его арестовали, посадили, и обменяли на российского шпиона, понимаете? Это как если бы нашу Надежду через пару месяцев в Киеве убили.



Ощутили?



так не делали, так не делают! Это полный бред, одно дело Жилина в Питере пристрелить, другое - вот тех двух козлов что на Надю в свое время выменяли. со Скрипалями несколько другая история, его арестовали, посадили, и обменяли на российского шпиона, понимаете? Это как если бы нашу Надежду через пару месяцев в Киеве убили.Ощутили?так не делали, так не делают! Это полный бред, одно дело Жилина в Питере пристрелить, другое - вот тех двух козлов что на Надю в свое время выменяли.

Если вы вдумчиво прочитаете то, что сами же и написали, то вы вообще ни одного мотива для убийства Скрипаля россиянами не найдете.На самом же деле история там немного другая - обмен осуществлялся не 1 на 1, а 4 на 4. Возможно, что никого другого просто не нашли, спасая ценных для себя.Соответственно, мотив устранить Скрипаля не был удовлетворен. Делается так, или нет - конечно же делается. Посмотрите на Израиль.Зачем было использовать химического оружие и делать это перед выборами - вот это хорошие вопросы. Но надо было устранять, или нет - риторический.Когда человек сознательно идет работать с гостайной, он автоматически принимает на себя риски отвечать головой за ее разглашение. Насильно на такую службу не гонят даже в современной россии.А вот кого из врагов Украины устранили наши спецслужбы? У нас это могут делать только "активисты" и только со своим весьма наивным пониманием образа врага (например, убийство Бузины).А что Гоблин в Крыму - цветет и пахнет. Коллаборант, предатель и перебежчик!