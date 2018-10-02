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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 374375376377
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:22

  lapay написав:Біля бюргерських будиночків може і не бути, це ж не багатокварні будинки з охороною, банками, магазинами і т.д.


Теоретически, конечно, может быть.
У меня у шурина дом в пригороде Чикаго, две камеры, датчики стоят, недавно он был в Одессе в отпуске, так он показывал в реальном времени вид у дома, а если кто к двери подходил, то ему шел сигнал, и он из Одессы смотрел, кто там к его двери в Чикаго сейчас подошел.
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:38

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  freeze написав:Теоретически, конечно, может быть.
У меня у шурина дом в пригороде Чикаго, две камеры, датчики стоят, недавно он был в Одессе в отпуске, так он показывал в реальном времени вид у дома, а если кто к двери подходил, то ему шел сигнал, и он из Одессы смотрел, кто там к его двери в Чикаго сейчас подошел.

Запоребрикові, звісно, ще ті лохи, але щоб підставлятись під прибудинкові камери, та ще й, коли операцію готує група осіб... Скоріше за все не було їх і Скрипаль не повірив, що його отруїли свої, тому міг камер і не ставити.
"Смутные сомненья" нічого не дадуть. В суді розглядаються докази. Якщо русотуристо потраплять англійцям в лапи, то "ценеми і їхтамнет" не прокатять.
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 13:58

  Kripo написав:
  freeze написав:но всё-таки всегда оставляйте место для некоторого сомнения.


сомнения в чем?

есть в философии принцип "бритва Оккама", используйте его иногда, жить становится легче, ни НЛО ни злобного ZOG ни "многоходовочек" там нет


А ещё есть эффект Даннинга — Крюгера, который в общем виде звучит как "Чем глупее и невежественнее человек, тем больше он уверен в своей правоте и знаниях, и тем более категоричные суждения высказывает . И наоборот, чем больше человек знает, умеет и понимает, тем больше он сомневается и тем больше вариантов готов рассматривать как имеющие возможность быть"

Бритва Оккама вполне неплоха в точной науке. Однако при анализе поведения людей, когда 80 процентов их поступков нелогичны и эмоциональны, она не далеко столь хороша.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:52

  Shram написав:
  Kripo написав:
  freeze написав:но всё-таки всегда оставляйте место для некоторого сомнения.


сомнения в чем?

есть в философии принцип "бритва Оккама", используйте его иногда, жить становится легче, ни НЛО ни злобного ZOG ни "многоходовочек" там нет


А ещё есть эффект Даннинга — Крюгера, который в общем виде звучит как "Чем глупее и невежественнее человек, тем больше он уверен в своей правоте и знаниях, и тем более категоричные суждения высказывает . И наоборот, чем больше человек знает, умеет и понимает, тем больше он сомневается и тем больше вариантов готов рассматривать как имеющие возможность быть"

Бритва Оккама вполне неплоха в точной науке. Однако при анализе поведения людей, когда 80 процентов их поступков нелогичны и эмоциональны, она не далеко столь хороша.


ага, конечно. Про философию - в 90 годы, когда я еще в Украине жил, паркуюсь я значит во дворе и тут сосед такой давай возбухать - типа это место его, он уже тут 3 месяца как паркуется, ну ответил ему, типа ты его не покупал и вообще "иди в пешее путешествие", а утром у меня дверь машины разцарапана... Так по Вашей теории мне нужно было бы ожидать видео с камер наблюдения, отпечатков пальцев, генетических данных?! Или рассматривать версии "зашла девочка ночью во двор и гвоздиком поигралась"?! :wink:

Нет?! заплатил, и два знакомых этому кaзлу руку сломали... :twisted:

А Вы можете "ждать жирной точки"...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:24

Дискуссия по поводу Скрипаля, по-моему, "ниачем".

Устранила его российская разведка. Устранила непрофессионально, оставив много следов. Вследствие этого разразился международный шпионский и политический скандал. Это будет иметь соответствующие последствия. Мне кажется, что обсуждать дальше этот вопрос бессмысленно.

Гораздо важнее оценка действий - оправдано ли устранение перебежчиков. Я считаю, что да. Обязанность каждой страны устранять предателей, причинивших ущерб своим предательством - то есть это лицо, передавшее важную информацию, или лицо, поставившее подпись на интересах чужого государства, и т.д.

Хотелось бы, чтобы украинская разведка действовала так же относительно украинских предателей за рубежом.

PS: так же - имелась в виду стратегия, а не низкое качество исполнения
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 15:30

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  zРадио написав:Гораздо важнее оценка действий - оправдано ли устранение перебежчиков. Я считаю, что да. Обязанность каждой страны устранять предателей, причинивших ущерб своим предательством - то есть это лицо, передавшее важную информацию, или лицо, поставившее подпись на интересах чужого государства, и т.д.

Хотелось бы, чтобы украинская разведка действовала так же относительно украинских предателей за рубежом.


со Скрипалями несколько другая история, его арестовали, посадили, и обменяли на российского шпиона, понимаете? Это как если бы нашу Надежду через пару месяцев в Киеве убили.

Ощутили?

так не делали, так не делают! Это полный бред, одно дело Жилина в Питере пристрелить, другое - вот тех двух козлов что на Надю в свое время выменяли.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 16:05

  Kripo написав:
  zРадио написав:Гораздо важнее оценка действий - оправдано ли устранение перебежчиков. Я считаю, что да. Обязанность каждой страны устранять предателей, причинивших ущерб своим предательством - то есть это лицо, передавшее важную информацию, или лицо, поставившее подпись на интересах чужого государства, и т.д.

Хотелось бы, чтобы украинская разведка действовала так же относительно украинских предателей за рубежом.


со Скрипалями несколько другая история, его арестовали, посадили, и обменяли на российского шпиона, понимаете? Это как если бы нашу Надежду через пару месяцев в Киеве убили.

Ощутили?

так не делали, так не делают! Это полный бред, одно дело Жилина в Питере пристрелить, другое - вот тех двух козлов что на Надю в свое время выменяли.


Если вы вдумчиво прочитаете то, что сами же и написали, то вы вообще ни одного мотива для убийства Скрипаля россиянами не найдете.

На самом же деле история там немного другая - обмен осуществлялся не 1 на 1, а 4 на 4. Возможно, что никого другого просто не нашли, спасая ценных для себя.

Соответственно, мотив устранить Скрипаля не был удовлетворен. Делается так, или нет - конечно же делается. Посмотрите на Израиль.

Зачем было использовать химического оружие и делать это перед выборами - вот это хорошие вопросы. Но надо было устранять, или нет - риторический.

Когда человек сознательно идет работать с гостайной, он автоматически принимает на себя риски отвечать головой за ее разглашение. Насильно на такую службу не гонят даже в современной россии.

А вот кого из врагов Украины устранили наши спецслужбы? У нас это могут делать только "активисты" и только со своим весьма наивным пониманием образа врага (например, убийство Бузины).

А что Гоблин в Крыму - цветет и пахнет. Коллаборант, предатель и перебежчик!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:15

  zРадио написав:Если вы вдумчиво прочитаете то, что сами же и написали, то вы вообще ни одного мотива для убийства Скрипаля россиянами не найдете.


Потому что обычная логика в поступках рашки уже не работает. У них своя логика: https://www.ozon.ru/context/detail/id/33333924/
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:24

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  zРадио написав:Соответственно, мотив устранить Скрипаля не был удовлетворен. Делается так, или нет - конечно же делается. Посмотрите на Израиль.


давайте, посмотрю, какого выменянного шпиона Израель потом замочил?! Кто и когда вообще отданного шпиона мочил?! Человек уже сознался во всем, выжат как лимон, его держали в застенках, могли на нем как "на предателе, перебезжчике" все что накипело выместить.

Вас оперировали без наркоза?

Меня да.

Так вот, его выпустили, и потом устраняют, вот это уже за пределами игры "свой-чужой", это и шокирует!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 17:37

  Kripo написав:Так вот, его выпустили, и потом устраняют, вот это уже за пределами игры "свой-чужой", это и шокирует!


Да, нелогично. Наверное, можно предположить, что при тогдашнем обмене была какая-то устная договоренность, что Скрипаль после обмена не будет работать против РФ, а оказалось не так.
Ходорковский в видеоинтервью Дудю рассказывал, что когда его выпускали-амнистировали, то попросили - какой-то генерал от ФСБ передал типа личную просьбу от самого - не критиковать нынешнюю власть в России в течение года, Ходорковский дал слово, и собственно сдержал его. Сейчас критикует, сказал без обид, год прошел.
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