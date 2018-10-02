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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 375376377378
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:36

  Sommer написав:
  zРадио написав:Если вы вдумчиво прочитаете то, что сами же и написали, то вы вообще ни одного мотива для убийства Скрипаля россиянами не найдете.


Потому что обычная логика в поступках рашки уже не работает. У них своя логика: https://www.ozon.ru/context/detail/id/33333924/


Не думаю. Ты всегда склонен упрощать их действия до примитивного "просто путин сошел с ума".

На самом деле геополитика - штука сложная и многофакторная. У меня мало сомнений в том, что и агрессия в Украине, и операция в Сирии - логичны с позиции оборонной стратегии россии.

Другое дело, что их интерес в Украине противоречит интересам 70-90% украинцев. Русский мир здесь хотят видеть только те, кто другого мира не видел. Поэтому мы с русскими и воюем. Они считают, что они с нами нет, но по факту русскоязычных украинцев убивают либо они сами, либо те гибнут из-за их действий. К сожалению, даже это не является нелогичным с позиции кремля - для них это вынужденные жертвы
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 19:17

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  zРадио написав:А вот кого из врагов Украины устранили наши спецслужбы? У нас это могут делать только "активисты" и только со своим весьма наивным пониманием образа врага (например, убийство Бузины).


Найбільш одіозні верховоди ОРДЛО вже приміряли дубові піджачки. І не впевнений, що вони всі полягли в розбірках.
А по Скрипалю можна які хоч конспірологічні версії придумати. От був він виявляться імперцем-ватником, а Чепіга, судячи з прізвища, має українське коріння. От і не сприйняв різних його висловлювань.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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