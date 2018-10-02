В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Не думаю. Ты всегда склонен упрощать их действия до примитивного "просто путин сошел с ума".
На самом деле геополитика - штука сложная и многофакторная. У меня мало сомнений в том, что и агрессия в Украине, и операция в Сирии - логичны с позиции оборонной стратегии россии.
Другое дело, что их интерес в Украине противоречит интересам 70-90% украинцев. Русский мир здесь хотят видеть только те, кто другого мира не видел. Поэтому мы с русскими и воюем. Они считают, что они с нами нет, но по факту русскоязычных украинцев убивают либо они сами, либо те гибнут из-за их действий. К сожалению, даже это не является нелогичным с позиции кремля - для них это вынужденные жертвы
zРадио написав:А вот кого из врагов Украины устранили наши спецслужбы? У нас это могут делать только "активисты" и только со своим весьма наивным пониманием образа врага (например, убийство Бузины).
Найбільш одіозні верховоди ОРДЛО вже приміряли дубові піджачки. І не впевнений, що вони всі полягли в розбірках. А по Скрипалю можна які хоч конспірологічні версії придумати. От був він виявляться імперцем-ватником, а Чепіга, судячи з прізвища, має українське коріння. От і не сприйняв різних його висловлювань.