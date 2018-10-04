В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Не думаю. Ты всегда склонен упрощать их действия до примитивного "просто путин сошел с ума".
На самом деле геополитика - штука сложная и многофакторная. У меня мало сомнений в том, что и агрессия в Украине, и операция в Сирии - логичны с позиции оборонной стратегии россии.
Другое дело, что их интерес в Украине противоречит интересам 70-90% украинцев. Русский мир здесь хотят видеть только те, кто другого мира не видел. Поэтому мы с русскими и воюем. Они считают, что они с нами нет, но по факту русскоязычных украинцев убивают либо они сами, либо те гибнут из-за их действий. К сожалению, даже это не является нелогичным с позиции кремля - для них это вынужденные жертвы
zРадио написав:А вот кого из врагов Украины устранили наши спецслужбы? У нас это могут делать только "активисты" и только со своим весьма наивным пониманием образа врага (например, убийство Бузины).
Найбільш одіозні верховоди ОРДЛО вже приміряли дубові піджачки. І не впевнений, що вони всі полягли в розбірках. А по Скрипалю можна які хоч конспірологічні версії придумати. От був він виявляться імперцем-ватником, а Чепіга, судячи з прізвища, має українське коріння. От і не сприйняв різних його висловлювань.
zРадио написав:Істини не знаю ані я, ані ви, але я схиляюся до версії роботи російських спецслужб. З позиції диверсійної діяльності різниця між Кримом та ОРДЛО несуттєва. Але ж чомусь серед кримських гоблінів ніхто за 4 роки дубовий піджачок не вдягнув. Стосовно Скрипалів - ваш коментар не до мене. Я певен, що спробу вбивства вчинив Чепига та ще один офіцер ДРУ росії - наразі невстановлений
Про Скрипаля не до вас, то навіяло всілякими теоріями, що доводять до абсурду будь що. А от за кримських сепарів, то так як їхні руки не в крові, по крайній мірі з того що відомо, то і мають право на суд. Ордлівські згадані діячі на камери знущались з полонених, є свідчення про вбивства ними, то суда не заслужили. В будь якому випадку результат по них задовільняє.
Kripo написав:Так вот, его выпустили, и потом устраняют, вот это уже за пределами игры "свой-чужой", это и шокирует!
Да, нелогично. Наверное, можно предположить, что при тогдашнем обмене была какая-то устная договоренность, что Скрипаль после обмена не будет работать против РФ, а оказалось не так. Ходорковский в видеоинтервью Дудю рассказывал, что когда его выпускали-амнистировали, то попросили - какой-то генерал от ФСБ передал типа личную просьбу от самого - не критиковать нынешнюю власть в России в течение года, Ходорковский дал слово, и собственно сдержал его. Сейчас критикует, сказал без обид, год прошел.
тогда зачем этот театр "двух педиков"?! Ну и еще плешивый лично врет снова на кемеру?! Зачем эта лажа блин? Ну сказали бы типа "была договоренность он нарушил и видимо кто-то принял близко к сердцу", дальше могли бы в несознанку играть, как англичане говорят "мы не комментируем работу наших спецслужб", ну и все, все бы успокоились.
Это как после боинга покойный Чуриков (или как там его), на заседании совбеза спокойно так сказал, даже если это и сепаратисты сбили , то это ошибка, это без злого умысла, ну и все, никто о терроризме волну не гонит, а тема боинга если честно тока в Украине муссируется, в западных СМИ уже пару лет как не всплывает, даже когда комиссии всякие что-то публикуют - всем все понятно.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.