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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 375376377378
Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:36

  Sommer написав:
  zРадио написав:Если вы вдумчиво прочитаете то, что сами же и написали, то вы вообще ни одного мотива для убийства Скрипаля россиянами не найдете.


Потому что обычная логика в поступках рашки уже не работает. У них своя логика: https://www.ozon.ru/context/detail/id/33333924/


Не думаю. Ты всегда склонен упрощать их действия до примитивного "просто путин сошел с ума".

На самом деле геополитика - штука сложная и многофакторная. У меня мало сомнений в том, что и агрессия в Украине, и операция в Сирии - логичны с позиции оборонной стратегии россии.

Другое дело, что их интерес в Украине противоречит интересам 70-90% украинцев. Русский мир здесь хотят видеть только те, кто другого мира не видел. Поэтому мы с русскими и воюем. Они считают, что они с нами нет, но по факту русскоязычных украинцев убивают либо они сами, либо те гибнут из-за их действий. К сожалению, даже это не является нелогичным с позиции кремля - для них это вынужденные жертвы
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 19:17

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  zРадио написав:А вот кого из врагов Украины устранили наши спецслужбы? У нас это могут делать только "активисты" и только со своим весьма наивным пониманием образа врага (например, убийство Бузины).


Найбільш одіозні верховоди ОРДЛО вже приміряли дубові піджачки. І не впевнений, що вони всі полягли в розбірках.
А по Скрипалю можна які хоч конспірологічні версії придумати. От був він виявляться імперцем-ватником, а Чепіга, судячи з прізвища, має українське коріння. От і не сприйняв різних його висловлювань.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:42

  Ой+ написав:
  zРадио написав:А вот кого из врагов Украины устранили наши спецслужбы? У нас это могут делать только "активисты" и только со своим весьма наивным пониманием образа врага (например, убийство Бузины).


Найбільш одіозні верховоди ОРДЛО вже приміряли дубові піджачки. І не впевнений, що вони всі полягли в розбірках.


Істини не знаю ані я, ані ви, але я схиляюся до версії роботи російських спецслужб.

З позиції диверсійної діяльності різниця між Кримом та ОРДЛО несуттєва. Але ж чомусь серед кримських гоблінів ніхто за 4 роки дубовий піджачок не вдягнув.

Стосовно Скрипалів - ваш коментар не до мене. Я певен, що спробу вбивства вчинив Чепига та ще один офіцер ДРУ росії - наразі невстановлений
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:43

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Если вы вдумчиво прочитаете то, что сами же и написали, то вы вообще ни одного мотива для убийства Скрипаля россиянами не найдете.


Потому что обычная логика в поступках рашки уже не работает. У них своя логика: https://www.ozon.ru/context/detail/id/33333924/


Не думаю. Ты всегда склонен упрощать их действия до примитивного "просто путин сошел с ума".


Приблизительно до ситуации с Боингом я тоже пытался просчитать "многоходовочки". А потом так все пошло в разнос, что я понял - бритва Хэнлона самое оно.

  zРадио написав:На самом деле геополитика - штука сложная и многофакторная. У меня мало сомнений в том, что и агрессия в Украине, и операция в Сирии - логичны с позиции оборонной стратегии россии.


Ну да. А если не логичны - то всегда можно задним числом переписать оборонную стратегию и окажется что Океания всегда воевала с Остазией. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 00:01

Sommer

А какая у тебя позиция по Боингу? Сложно согласиться, или не согласиться, не зная ее.

В моем понимании россияне сбивали, как думали, украинский военный, а не малазийский гражданский самолет. Намеренно Боинг сбивать не планировали.

PS: за Оруэлла лайк, но я не об этом
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 13:50

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  zРадио написав:Істини не знаю ані я, ані ви, але я схиляюся до версії роботи російських спецслужб.
З позиції диверсійної діяльності різниця між Кримом та ОРДЛО несуттєва. Але ж чомусь серед кримських гоблінів ніхто за 4 роки дубовий піджачок не вдягнув.
Стосовно Скрипалів - ваш коментар не до мене. Я певен, що спробу вбивства вчинив Чепига та ще один офіцер ДРУ росії - наразі невстановлений


Про Скрипаля не до вас, то навіяло всілякими теоріями, що доводять до абсурду будь що.
А от за кримських сепарів, то так як їхні руки не в крові, по крайній мірі з того що відомо, то і мають право на суд. Ордлівські згадані діячі на камери знущались з полонених, є свідчення про вбивства ними, то суда не заслужили. В будь якому випадку результат по них задовільняє.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:11

  freeze написав:
  Kripo написав:Так вот, его выпустили, и потом устраняют, вот это уже за пределами игры "свой-чужой", это и шокирует!


Да, нелогично. Наверное, можно предположить, что при тогдашнем обмене была какая-то устная договоренность, что Скрипаль после обмена не будет работать против РФ, а оказалось не так.
Ходорковский в видеоинтервью Дудю рассказывал, что когда его выпускали-амнистировали, то попросили - какой-то генерал от ФСБ передал типа личную просьбу от самого - не критиковать нынешнюю власть в России в течение года, Ходорковский дал слово, и собственно сдержал его. Сейчас критикует, сказал без обид, год прошел.


тогда зачем этот театр "двух педиков"?! Ну и еще плешивый лично врет снова на кемеру?! Зачем эта лажа блин? Ну сказали бы типа "была договоренность он нарушил и видимо кто-то принял близко к сердцу", дальше могли бы в несознанку играть, как англичане говорят "мы не комментируем работу наших спецслужб", ну и все, все бы успокоились.

Это как после боинга покойный Чуриков (или как там его), на заседании совбеза спокойно так сказал, даже если это и сепаратисты сбили , то это ошибка, это без злого умысла, ну и все, никто о терроризме волну не гонит, а тема боинга если честно тока в Украине муссируется, в западных СМИ уже пару лет как не всплывает, даже когда комиссии всякие что-то публикуют - всем все понятно.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 15:48

  zРадио написав:Sommer

А какая у тебя позиция по Боингу? Сложно согласиться, или не согласиться, не зная ее.

В моем понимании россияне сбивали, как думали, украинский военный, а не малазийский гражданский самолет. Намеренно Боинг сбивать не планировали.


Да, скорее всего не планировали.

Но вопрос не в том - вопрос в той идиотической шумихе, которая поднялась после этого. Вранье от диспетчера Карлоса, вранье от минобороны РФ, полукилометровый украинский истребитель, несвежие трупы, самолет президента, вбросы в немецкие и голландские газеты... И эта вся фигня тянется до сих пор - см. недавний вскукарек МОРФ.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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