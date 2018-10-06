Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:11

freeze написав: Kripo написав: Так вот, его выпустили, и потом устраняют, вот это уже за пределами игры "свой-чужой", это и шокирует! Так вот, его выпустили, и потом устраняют, вот это уже за пределами игры "свой-чужой", это и шокирует!



Да, нелогично. Наверное, можно предположить, что при тогдашнем обмене была какая-то устная договоренность, что Скрипаль после обмена не будет работать против РФ, а оказалось не так.

Ходорковский в видеоинтервью Дудю рассказывал, что когда его выпускали-амнистировали, то попросили - какой-то генерал от ФСБ передал типа личную просьбу от самого - не критиковать нынешнюю власть в России в течение года, Ходорковский дал слово, и собственно сдержал его. Сейчас критикует, сказал без обид, год прошел. Да, нелогично. Наверное, можно предположить, что при тогдашнем обмене была какая-то устная договоренность, что Скрипаль после обмена не будет работать против РФ, а оказалось не так.Ходорковский в видеоинтервью Дудю рассказывал, что когда его выпускали-амнистировали, то попросили - какой-то генерал от ФСБ передал типа личную просьбу от самого - не критиковать нынешнюю власть в России в течение года, Ходорковский дал слово, и собственно сдержал его. Сейчас критикует, сказал без обид, год прошел.

тогда зачем этот театр "двух педиков"?! Ну и еще плешивый лично врет снова на кемеру?! Зачем эта лажа блин? Ну сказали бы типа "была договоренность он нарушил и видимо кто-то принял близко к сердцу", дальше могли бы в несознанку играть, как англичане говорят "мы не комментируем работу наших спецслужб", ну и все, все бы успокоились.Это как после боинга покойный Чуриков (или как там его), на заседании совбеза спокойно так сказал, даже если это и сепаратисты сбили , то это ошибка, это без злого умысла, ну и все, никто о терроризме волну не гонит, а тема боинга если честно тока в Украине муссируется, в западных СМИ уже пару лет как не всплывает, даже когда комиссии всякие что-то публикуют - всем все понятно.