В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Шпионы и Боинги - это очень интересно, но, увы, не имеет никакого отношения к теме. А вот как изменились турпотоки в РФ в результате санкций
Турпоток на полуостров в 2018 году обошел самые высокие показатели украинского периода, заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. «На 9 октября мы имеем 6 млн 164 тыс. туристов, что на 29% выше аналогичного периода прошлого года. На сегодня по количеству туристов Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период», – сообщил Волченко, передает РИА «Новости».