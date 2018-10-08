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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 376377378379
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:05

Шпионы и Боинги - это очень интересно, но, увы, не имеет никакого отношения к теме. А вот как изменились турпотоки в РФ в результате санкций
Турпоток на полуостров в 2018 году обошел самые высокие показатели украинского периода, заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
«На 9 октября мы имеем 6 млн 164 тыс. туристов, что на 29% выше аналогичного периода прошлого года. На сегодня по количеству туристов Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период», – сообщил Волченко, передает РИА «Новости».

https://vz.ru/news/2018/10/9/945217.html
Волгарь
 
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