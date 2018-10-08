Додано: Вів 09 жов, 2018 15:13

Заканчивайте культивировать ложные ценности "русского мира" (православие, самодержавие, народность), и, возможно, Украина станет вам добрым соседом, а не "антироссией", во что во многом по вашей вине она превратилась сегодня

Джон писал(а):

Московия это не враг, ее нельзя ненавидеть или как то там оценивать.. вы же не ненавидите и не "оцениваете" тараканов которые лезут к вам на кухню через вентиляцию от соседей с криками "хлебница наш" и "мышебратья"..))? Вы проводите дезинфекцию членистоногих "мышебратьев" , а что там за бурление "технологий" в тараканьем гнезде вам не интересно, они конечно могут орать - "низабудИм нИпрастИм" но вам то все равно, главное что бы к вам не лезли)и иметь для этого на полочке баллончик с дихлофосом.. Вот как то так понятно?

А все что надо знать про "технологии московии" это присутствие дихлофосного баллона на полочке). Остальное не важно).

Російська економіка

Сразу прошу прощения за пафасность , но тут случай особый.

Прошло уже 73,5 года, как рухнул 3-ий Рейх, погребя под своими обломками и печатные органы, вроде Фольксширер Беобахтер или Дер Штюрмер, и идеологов человеконенавистнической идеологии, распространяемой этими зловонными листками вроде А. Розенберга или доктора Гебельса. Но к сомнительной чести этих выродков (будем справедливы) нужно от нести то, что ни они, ни бумагомаратели рангом поменьше типа доктора Фриче, ничего подобного себе все-таки не позволяли – писали и говорили об унтермншах, азиатских ордах, расовой гигиене (за что в итоге и закончили свой путь с петлей на шее или вдоль стенки, потянув за собой с 10-ок миллионов сограждан, на практике воплощавших опусы из газетных передовиц), не опускаясь до ЗООЛОГИЧЕСКОЙ КСЕНОФОБИИ. Видимо, у людей, захвативших начатки образования в стиле 19-го века, где-то подсознательно сравнение 150-ти миллионного народа С ТАРАКАНАМИ находилось в разряде безусловных внутренних табу.

Увы, в 21-ом веке (не могу сказать их ДУХОВНЫЕ НАСЛЕДНИКИ – тут подоплека несколько другая) появляются индивиды, идущие в своих мыслях (ПОКА) значительно дальше.

Настоящая беда, однако, заключается в том, что подобные настроения – вовсе не привилегия чьих-то разгоряченных мозгов. Ведь это мерзопакостное ….уже 3-и сутки висит на ведущем финансовом форуме страны, страстно претендующей на признание ее ЕВРОПЕЙСКОЙ ДЕРЖАВОЙ, не вызывая никакого отторжения ни у ее граждан-форумчан, ни у бдительных модераторов, прочесывающих форум и банящих его участников ЗА ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ ГОСКОМСТАТА УКРАИНЫ!

Причем подобное повторяется уже, увы, не в первый раз, если вспомнить то, что выплескивает на страницы форума небезызвестный Libo (он же Али-Джин) и ему подобные персонажи.

НЕ СТАНЕТЦицирую по теменашего форума от 6/10.Я, конечно, написал жалобу модератору.И пост удалили - НЕ БОЛЕЕ ТОГО. Кстати, автор сего..., видимо, подзабыл, что примерно из подобного...и родилось НЕ ЗАБУДЕМ - НЕ ПРОСТИМ, а главное, ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ ДЛЯ БОРЦОВ (тогда еще с унтерменшами, до тараканов дойти не успели). А стоит напомнить - каждый 8-ой борец в итоге отправился к праотцам раньше срока, а 3 млн. их потом лет 10 бесплатно восстанавливали то, что сотворили во время борьбы.