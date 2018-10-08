Додано: Вів 09 жов, 2018 17:37

lapay написав: zРадио написав: НИКОГДА до 2014 русофобия не была в Украине возведена в ранг государственной, или региональной политики. В отличие от россии, в которой экстремисткий "русский мир" - систематическая всеобъемлющая программа культивации идей "исключительности и богоизбранности русской цивилизации", курируемая из Кремля путиным и из Кафедрального собора ХХС гундяевым. НИКОГДА до 2014 русофобия не была в Украине возведена в ранг государственной, или региональной политики. В отличие от россии, в которой экстремисткий "русский мир" - систематическая всеобъемлющая программа культивации идей "исключительности и богоизбранности русской цивилизации", курируемая из Кремля путиным и из Кафедрального собора ХХС гундяевым.

Просто в нас своя, донбаська "Чечня", трапилась пізніше. Війна радикалізує суспільство, чим більше жертв, тим більше ненавість, яка розпозвсюджується вже не тільки на конкретних сепаратистів, а на всіх, хто не підтримує цю боротьбу. Просто в нас своя, донбаська "Чечня", трапилась пізніше. Війна радикалізує суспільство, чим більше жертв, тим більше ненавість, яка розпозвсюджується вже не тільки на конкретних сепаратистів, а на всіх, хто не підтримує цю боротьбу.

Я бы параллелей между Чечней и Донбассом все же не проводил - нет различимых признаков между, например, полтавчаниным и луганчаниным ни по части внешности, ни по части культуры и языка (и там, и там знают по большей части оба, а используют - кому как удобней без каких-либо ограничений). По части ментальных ориентиров до вмешательства россии тоже не было различий.А Чечня в составе федерации - все же другое. Особенно в составе той нищей федерации 90-х годов.Ну а то, что война радикализирует и порождает ненависть - однозначно соглашусь. Для всего этого создается информационная вражда, когда достаточно будет бытового конфликта, чтобы с обеих сторон стало по несколько штыков. Дальше кто-то кого-то убил, и разгорается пламя настоящей войны. Очень страшная вещь.В войне на Донбассе, с моей скромной точки зрения, которой я никого персонально не хотел бы оскорбить, наибольшую вину несут, внимание, крымчане! Которые своим предательским примером дали надежды (с их точки зрения) жителям Донбасса на какое-то "спасение", которое якобы принесла крымчанам российская армия.Причины, по которым и крымчане, и жители Донбасса "возлагали надежды" на россию, не в языке, и не в патриархате их церквей - тут наши политики просто манипулируют, потому что не хотят и не умеют решать реальные проблемы, и пытаются объяснить все несуществующими, но зато "сакральными".Причина банальна - более низкий уровень жизни, чем в соседних странах (причем во всех). Посмотрите - граница трещит по швам не только на Востоке. Просто россия - единственная страна-варвар из наших соседей, и позволяет себе вести агрессивную и грязную политику с применением силы.Венгрию и Румынию, по счастью, будет кому остановить от опрометчивых действий. Но украинские граждане, живущие вблизи их границ, так же не любят Украину и уповают на "заграницу", как и их юго-восточные соотечественники