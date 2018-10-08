В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Шпионы и Боинги - это очень интересно, но, увы, не имеет никакого отношения к теме. А вот как изменились турпотоки в РФ в результате санкций
Турпоток на полуостров в 2018 году обошел самые высокие показатели украинского периода, заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. «На 9 октября мы имеем 6 млн 164 тыс. туристов, что на 29% выше аналогичного периода прошлого года. На сегодня по количеству туристов Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период», – сообщил Волченко, передает РИА «Новости».
Волгарь написав:Шпионы и Боинги - это очень интересно, но, увы, не имеет никакого отношения к теме. А вот как изменились турпотоки в РФ в результате санкций
Турпоток на полуостров в 2018 году обошел самые высокие показатели украинского периода, заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко. «На 9 октября мы имеем 6 млн 164 тыс. туристов, что на 29% выше аналогичного периода прошлого года. На сегодня по количеству туристов Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период», – сообщил Волченко, передает РИА «Новости».
В ключе российско-украинских отношений все имеет значение.
Вот читаю я это, и думаю (в который раз) - ну как с вами можно водиться даже притом, что экономически альтернатив немного?
Этой дрянью вы и свою страну загадили, и Крым гадите. Если турпоток и вырос так значительно (в чем я сомневаюсь, но допустим, что поверил на слово), то за материальную сторону жителей полуострова я может и спокоен, а вот за состояние мозгов - нет.
Заканчивайте культивировать ложные ценности "русского мира" (православие, самодержавие, народность), и, возможно, Украина станет вам добрым соседом, а не "антироссией", во что во многом по вашей вине она превратилась сегодня
Заканчивайте культивировать ложные ценности "русского мира" (православие, самодержавие, народность), и, возможно, Украина станет вам добрым соседом, а не "антироссией", во что во многом по вашей вине она превратилась сегодня
НЕ СТАНЕТ
Джон писал(а): Московия это не враг, ее нельзя ненавидеть или как то там оценивать.. вы же не ненавидите и не "оцениваете" тараканов которые лезут к вам на кухню через вентиляцию от соседей с криками "хлебница наш" и "мышебратья"..))? Вы проводите дезинфекцию членистоногих "мышебратьев", а что там за бурление "технологий" в тараканьем гнезде вам не интересно, они конечно могут орать - "низабудИм нИпрастИм" но вам то все равно, главное что бы к вам не лезли)и иметь для этого на полочке баллончик с дихлофосом.. Вот как то так понятно? А все что надо знать про "технологии московии" это присутствие дихлофосного баллона на полочке). Остальное не важно).
Цицирую по теме Російська економіка нашего форума от 6/10. Я, конечно, написал жалобу модератору.
Сразу прошу прощения за пафасность , но тут случай особый. Прошло уже 73,5 года, как рухнул 3-ий Рейх, погребя под своими обломками и печатные органы, вроде Фольксширер Беобахтер или Дер Штюрмер, и идеологов человеконенавистнической идеологии, распространяемой этими зловонными листками вроде А. Розенберга или доктора Гебельса. Но к сомнительной чести этих выродков (будем справедливы) нужно от нести то, что ни они, ни бумагомаратели рангом поменьше типа доктора Фриче, ничего подобного себе все-таки не позволяли – писали и говорили об унтермншах, азиатских ордах, расовой гигиене (за что в итоге и закончили свой путь с петлей на шее или вдоль стенки, потянув за собой с 10-ок миллионов сограждан, на практике воплощавших опусы из газетных передовиц), не опускаясь до ЗООЛОГИЧЕСКОЙ КСЕНОФОБИИ. Видимо, у людей, захвативших начатки образования в стиле 19-го века, где-то подсознательно сравнение 150-ти миллионного народа С ТАРАКАНАМИ находилось в разряде безусловных внутренних табу. Увы, в 21-ом веке (не могу сказать их ДУХОВНЫЕ НАСЛЕДНИКИ – тут подоплека несколько другая) появляются индивиды, идущие в своих мыслях (ПОКА) значительно дальше. Настоящая беда, однако, заключается в том, что подобные настроения – вовсе не привилегия чьих-то разгоряченных мозгов. Ведь это мерзопакостное ….уже 3-и сутки висит на ведущем финансовом форуме страны, страстно претендующей на признание ее ЕВРОПЕЙСКОЙ ДЕРЖАВОЙ, не вызывая никакого отторжения ни у ее граждан-форумчан, ни у бдительных модераторов, прочесывающих форум и банящих его участников ЗА ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ ГОСКОМСТАТА УКРАИНЫ! Причем подобное повторяется уже, увы, не в первый раз, если вспомнить то, что выплескивает на страницы форума небезызвестный Libo (он же Али-Джин) и ему подобные персонажи.
И пост удалили - НЕ БОЛЕЕ ТОГО. Кстати, автор сего..., видимо, подзабыл, что примерно из подобного...и родилось НЕ ЗАБУДЕМ - НЕ ПРОСТИМ, а главное, ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ ДЛЯ БОРЦОВ (тогда еще с унтерменшами, до тараканов дойти не успели). А стоит напомнить - каждый 8-ой борец в итоге отправился к праотцам раньше срока, а 3 млн. их потом лет 10 бесплатно восстанавливали то, что сотворили во время борьбы.
До аннексии вами Крыма в 2014 не было никакого экстремизма в адрес россии. Вы же своей агрессией его и породили.
И не надо про майдан - там антироссийские кричалки были лишь инструментом в руках "борцов за власть". Кому из русских хотя бы нанесли телесные повреждения в Киеве за то, что он русский? НИКОМУ! А кому в Крыму и на Донбассе до гиркиных-шмиркиных? ТОЖЕ НИКОМУ!
Были единичные провокации с ветеранами, проводимые корчинскими-тягнибоками за деньги, и только.
НИКОГДА до 2014 русофобия не была в Украине возведена в ранг государственной, или региональной политики. В отличие от россии, в которой экстремисткий "русский мир" - систематическая всеобъемлющая программа культивации идей "исключительности и богоизбранности русской цивилизации", курируемая из Кремля путиным и из Кафедрального собора ХХС гундяевым.
zРадио написав:НИКОГДА до 2014 русофобия не была в Украине возведена в ранг государственной, или региональной политики. В отличие от россии, в которой экстремисткий "русский мир" - систематическая всеобъемлющая программа культивации идей "исключительности и богоизбранности русской цивилизации", курируемая из Кремля путиным и из Кафедрального собора ХХС гундяевым.
Просто в нас своя, донбаська "Чечня", трапилась пізніше. Війна радикалізує суспільство, чим більше жертв, тим більше ненавість, яка розпозвсюджується вже не тільки на конкретних сепаратистів, а на всіх, хто не підтримує цю боротьбу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zРадио написав:НИКОГДА до 2014 русофобия не была в Украине возведена в ранг государственной, или региональной политики. В отличие от россии, в которой экстремисткий "русский мир" - систематическая всеобъемлющая программа культивации идей "исключительности и богоизбранности русской цивилизации", курируемая из Кремля путиным и из Кафедрального собора ХХС гундяевым.
Просто в нас своя, донбаська "Чечня", трапилась пізніше. Війна радикалізує суспільство, чим більше жертв, тим більше ненавість, яка розпозвсюджується вже не тільки на конкретних сепаратистів, а на всіх, хто не підтримує цю боротьбу.
Я бы параллелей между Чечней и Донбассом все же не проводил - нет различимых признаков между, например, полтавчаниным и луганчаниным ни по части внешности, ни по части культуры и языка (и там, и там знают по большей части оба, а используют - кому как удобней без каких-либо ограничений). По части ментальных ориентиров до вмешательства россии тоже не было различий.
А Чечня в составе федерации - все же другое. Особенно в составе той нищей федерации 90-х годов.
Ну а то, что война радикализирует и порождает ненависть - однозначно соглашусь. Для всего этого создается информационная вражда, когда достаточно будет бытового конфликта, чтобы с обеих сторон стало по несколько штыков. Дальше кто-то кого-то убил, и разгорается пламя настоящей войны. Очень страшная вещь.
В войне на Донбассе, с моей скромной точки зрения, которой я никого персонально не хотел бы оскорбить, наибольшую вину несут, внимание, крымчане! Которые своим предательским примером дали надежды (с их точки зрения) жителям Донбасса на какое-то "спасение", которое якобы принесла крымчанам российская армия.
Причины, по которым и крымчане, и жители Донбасса "возлагали надежды" на россию, не в языке, и не в патриархате их церквей - тут наши политики просто манипулируют, потому что не хотят и не умеют решать реальные проблемы, и пытаются объяснить все несуществующими, но зато "сакральными".
Причина банальна - более низкий уровень жизни, чем в соседних странах (причем во всех). Посмотрите - граница трещит по швам не только на Востоке. Просто россия - единственная страна-варвар из наших соседей, и позволяет себе вести агрессивную и грязную политику с применением силы.
Венгрию и Румынию, по счастью, будет кому остановить от опрометчивых действий. Но украинские граждане, живущие вблизи их границ, так же не любят Украину и уповают на "заграницу", как и их юго-восточные соотечественники
До аннексии вами Крыма в 2014 не было никакого экстремизма в адрес россии. Вы же своей агрессией его и породили.
И не надо про майдан - там антироссийские кричалки были лишь инструментом в руках "борцов за власть".
Не были они никаким инструментом - обычные фанатские кричалки.
Причем россияне усиленно забывают, что аналогичная кричалка появилась среди их фанатов раньше.
Тут мне не принципиально как называть - не инструмент, так инструментик Я хотел сказать, что это просто нужно было, чтобы стимулировать пассионариев стоять на морозе. Ну покричали "дети малые" - никого бить, а тем более убивать после этого не ходили. Это была своего рода рефлексия и предостережение россиянам - не лезьте к нам.
И действительно, лезть к нам не надо было. Но полезли на свою голову.
В итоге получайте - русофобия в Украине, русофобия во всем цивилизованном мире. Санкции, отрезающие от инноваций на десятилетия. И доллар по 70 деревянных вместо 35 при той же цене на нефть в 80+ долларов...
До аннексии вами Крыма в 2014 не было никакого экстремизма в адрес россии. Вы же своей агрессией его и породили.
И не надо про майдан - там антироссийские кричалки были лишь инструментом в руках "борцов за власть".
Не были они никаким инструментом - обычные фанатские кричалки.
Причем россияне усиленно забывают, что аналогичная кричалка появилась среди их фанатов раньше.
Тут мне не принципиально как называть - не инструмент, так инструментик Я хотел сказать, что это просто нужно было, чтобы стимулировать пассионариев стоять на морозе. Ну покричали "дети малые" - никого бить, а тем более убивать после этого не ходили. Это была своего рода рефлексия и предостережение россиянам - не лезьте к нам.
Так это и есть самая ужаснейшая русофобия - предупреждать россиян, чтобы они не лезли в Украину.
zРадио написав:И действительно, лезть к нам не надо было. Но полезли на свою голову.
В итоге получайте - русофобия в Украине, русофобия во всем цивилизованном мире. Санкции, отрезающие от инноваций на десятилетия. И доллар по 70 деревянных вместо 35 при той же цене на нефть в 80+ долларов...
Как это назвать? Правильно - много-ходов-очка
Я подозреваю, что волгарь тебя забанит за такое. Не любит он правды.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...