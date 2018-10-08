RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 376377378379
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 13:05

Шпионы и Боинги - это очень интересно, но, увы, не имеет никакого отношения к теме. А вот как изменились турпотоки в РФ в результате санкций
Турпоток на полуостров в 2018 году обошел самые высокие показатели украинского периода, заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
«На 9 октября мы имеем 6 млн 164 тыс. туристов, что на 29% выше аналогичного периода прошлого года. На сегодня по количеству туристов Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период», – сообщил Волченко, передает РИА «Новости».

https://vz.ru/news/2018/10/9/945217.html
Волгарь
 
Повідомлень: 5470
З нами з: 12.10.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 14:53

  Волгарь написав:Шпионы и Боинги - это очень интересно, но, увы, не имеет никакого отношения к теме. А вот как изменились турпотоки в РФ в результате санкций
Турпоток на полуостров в 2018 году обошел самые высокие показатели украинского периода, заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
«На 9 октября мы имеем 6 млн 164 тыс. туристов, что на 29% выше аналогичного периода прошлого года. На сегодня по количеству туристов Крым достиг рекордных показателей за весь постсоветский период», – сообщил Волченко, передает РИА «Новости».

https://vz.ru/news/2018/10/9/945217.html


В ключе российско-украинских отношений все имеет значение.

Вот читаю я это, и думаю (в который раз) - ну как с вами можно водиться даже притом, что экономически альтернатив немного?

Зображення

Этой дрянью вы и свою страну загадили, и Крым гадите. Если турпоток и вырос так значительно (в чем я сомневаюсь, но допустим, что поверил на слово), то за материальную сторону жителей полуострова я может и спокоен, а вот за состояние мозгов - нет.

Заканчивайте культивировать ложные ценности "русского мира" (православие, самодержавие, народность), и, возможно, Украина станет вам добрым соседом, а не "антироссией", во что во многом по вашей вине она превратилась сегодня
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 414
З нами з: 02.05.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 15:13

Заканчивайте культивировать ложные ценности "русского мира" (православие, самодержавие, народность), и, возможно, Украина станет вам добрым соседом, а не "антироссией", во что во многом по вашей вине она превратилась сегодня

НЕ СТАНЕТ
Джон писал(а):
Московия это не враг, ее нельзя ненавидеть или как то там оценивать.. вы же не ненавидите и не "оцениваете" тараканов которые лезут к вам на кухню через вентиляцию от соседей с криками "хлебница наш" и "мышебратья"..))? Вы проводите дезинфекцию членистоногих "мышебратьев", а что там за бурление "технологий" в тараканьем гнезде вам не интересно, они конечно могут орать - "низабудИм нИпрастИм" но вам то все равно, главное что бы к вам не лезли)и иметь для этого на полочке баллончик с дихлофосом.. Вот как то так понятно?
А все что надо знать про "технологии московии" это присутствие дихлофосного баллона на полочке). Остальное не важно).

Цицирую по теме Російська економіка нашего форума от 6/10.
Я, конечно, написал жалобу модератору.
Сразу прошу прощения за пафасность , но тут случай особый.
Прошло уже 73,5 года, как рухнул 3-ий Рейх, погребя под своими обломками и печатные органы, вроде Фольксширер Беобахтер или Дер Штюрмер, и идеологов человеконенавистнической идеологии, распространяемой этими зловонными листками вроде А. Розенберга или доктора Гебельса. Но к сомнительной чести этих выродков (будем справедливы) нужно от нести то, что ни они, ни бумагомаратели рангом поменьше типа доктора Фриче, ничего подобного себе все-таки не позволяли – писали и говорили об унтермншах, азиатских ордах, расовой гигиене (за что в итоге и закончили свой путь с петлей на шее или вдоль стенки, потянув за собой с 10-ок миллионов сограждан, на практике воплощавших опусы из газетных передовиц), не опускаясь до ЗООЛОГИЧЕСКОЙ КСЕНОФОБИИ. Видимо, у людей, захвативших начатки образования в стиле 19-го века, где-то подсознательно сравнение 150-ти миллионного народа С ТАРАКАНАМИ находилось в разряде безусловных внутренних табу.
Увы, в 21-ом веке (не могу сказать их ДУХОВНЫЕ НАСЛЕДНИКИ – тут подоплека несколько другая) появляются индивиды, идущие в своих мыслях (ПОКА) значительно дальше.
Настоящая беда, однако, заключается в том, что подобные настроения – вовсе не привилегия чьих-то разгоряченных мозгов. Ведь это мерзопакостное ….уже 3-и сутки висит на ведущем финансовом форуме страны, страстно претендующей на признание ее ЕВРОПЕЙСКОЙ ДЕРЖАВОЙ, не вызывая никакого отторжения ни у ее граждан-форумчан, ни у бдительных модераторов, прочесывающих форум и банящих его участников ЗА ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ ГОСКОМСТАТА УКРАИНЫ!
Причем подобное повторяется уже, увы, не в первый раз, если вспомнить то, что выплескивает на страницы форума небезызвестный Libo (он же Али-Джин) и ему подобные персонажи.

И пост удалили - НЕ БОЛЕЕ ТОГО. Кстати, автор сего..., видимо, подзабыл, что примерно из подобного...и родилось НЕ ЗАБУДЕМ - НЕ ПРОСТИМ, а главное, ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ ДЛЯ БОРЦОВ (тогда еще с унтерменшами, до тараканов дойти не успели). А стоит напомнить - каждый 8-ой борец в итоге отправился к праотцам раньше срока, а 3 млн. их потом лет 10 бесплатно восстанавливали то, что сотворили во время борьбы.
Волгарь
 
Повідомлень: 5470
З нами з: 12.10.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 16:40

Волгарь

До аннексии вами Крыма в 2014 не было никакого экстремизма в адрес россии. Вы же своей агрессией его и породили.

И не надо про майдан - там антироссийские кричалки были лишь инструментом в руках "борцов за власть". Кому из русских хотя бы нанесли телесные повреждения в Киеве за то, что он русский? НИКОМУ! А кому в Крыму и на Донбассе до гиркиных-шмиркиных? ТОЖЕ НИКОМУ!

Были единичные провокации с ветеранами, проводимые корчинскими-тягнибоками за деньги, и только.

НИКОГДА до 2014 русофобия не была в Украине возведена в ранг государственной, или региональной политики. В отличие от россии, в которой экстремисткий "русский мир" - систематическая всеобъемлющая программа культивации идей "исключительности и богоизбранности русской цивилизации", курируемая из Кремля путиным и из Кафедрального собора ХХС гундяевым.

Поэтому не рассказывайте здесь
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 414
З нами з: 02.05.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:04

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  zРадио написав:НИКОГДА до 2014 русофобия не была в Украине возведена в ранг государственной, или региональной политики. В отличие от россии, в которой экстремисткий "русский мир" - систематическая всеобъемлющая программа культивации идей "исключительности и богоизбранности русской цивилизации", курируемая из Кремля путиным и из Кафедрального собора ХХС гундяевым.

Просто в нас своя, донбаська "Чечня", трапилась пізніше. Війна радикалізує суспільство, чим більше жертв, тим більше ненавість, яка розпозвсюджується вже не тільки на конкретних сепаратистів, а на всіх, хто не підтримує цю боротьбу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5744
З нами з: 01.08.15
Подякував: 753 раз.
Подякували: 903 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:22

  zРадио написав:Волгарь

До аннексии вами Крыма в 2014 не было никакого экстремизма в адрес россии. Вы же своей агрессией его и породили.

И не надо про майдан - там антироссийские кричалки были лишь инструментом в руках "борцов за власть".


Не были они никаким инструментом - обычные фанатские кричалки.

Причем россияне усиленно забывают, что аналогичная кричалка появилась среди их фанатов раньше. :)
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2958
З нами з: 07.04.17
Подякував: 241 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:37

  lapay написав:
  zРадио написав:НИКОГДА до 2014 русофобия не была в Украине возведена в ранг государственной, или региональной политики. В отличие от россии, в которой экстремисткий "русский мир" - систематическая всеобъемлющая программа культивации идей "исключительности и богоизбранности русской цивилизации", курируемая из Кремля путиным и из Кафедрального собора ХХС гундяевым.

Просто в нас своя, донбаська "Чечня", трапилась пізніше. Війна радикалізує суспільство, чим більше жертв, тим більше ненавість, яка розпозвсюджується вже не тільки на конкретних сепаратистів, а на всіх, хто не підтримує цю боротьбу.


Я бы параллелей между Чечней и Донбассом все же не проводил - нет различимых признаков между, например, полтавчаниным и луганчаниным ни по части внешности, ни по части культуры и языка (и там, и там знают по большей части оба, а используют - кому как удобней без каких-либо ограничений). По части ментальных ориентиров до вмешательства россии тоже не было различий.

А Чечня в составе федерации - все же другое. Особенно в составе той нищей федерации 90-х годов.

Ну а то, что война радикализирует и порождает ненависть - однозначно соглашусь. Для всего этого создается информационная вражда, когда достаточно будет бытового конфликта, чтобы с обеих сторон стало по несколько штыков. Дальше кто-то кого-то убил, и разгорается пламя настоящей войны. Очень страшная вещь.

В войне на Донбассе, с моей скромной точки зрения, которой я никого персонально не хотел бы оскорбить, наибольшую вину несут, внимание, крымчане! Которые своим предательским примером дали надежды (с их точки зрения) жителям Донбасса на какое-то "спасение", которое якобы принесла крымчанам российская армия.

Причины, по которым и крымчане, и жители Донбасса "возлагали надежды" на россию, не в языке, и не в патриархате их церквей - тут наши политики просто манипулируют, потому что не хотят и не умеют решать реальные проблемы, и пытаются объяснить все несуществующими, но зато "сакральными".

Причина банальна - более низкий уровень жизни, чем в соседних странах (причем во всех). Посмотрите - граница трещит по швам не только на Востоке. Просто россия - единственная страна-варвар из наших соседей, и позволяет себе вести агрессивную и грязную политику с применением силы.

Венгрию и Румынию, по счастью, будет кому остановить от опрометчивых действий. Но украинские граждане, живущие вблизи их границ, так же не любят Украину и уповают на "заграницу", как и их юго-восточные соотечественники
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 414
З нами з: 02.05.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:48

  Sommer написав:
  zРадио написав:Волгарь

До аннексии вами Крыма в 2014 не было никакого экстремизма в адрес россии. Вы же своей агрессией его и породили.

И не надо про майдан - там антироссийские кричалки были лишь инструментом в руках "борцов за власть".


Не были они никаким инструментом - обычные фанатские кричалки.

Причем россияне усиленно забывают, что аналогичная кричалка появилась среди их фанатов раньше. :)


Тут мне не принципиально как называть - не инструмент, так инструментик :D Я хотел сказать, что это просто нужно было, чтобы стимулировать пассионариев стоять на морозе. Ну покричали "дети малые" - никого бить, а тем более убивать после этого не ходили. Это была своего рода рефлексия и предостережение россиянам - не лезьте к нам.

И действительно, лезть к нам не надо было. Но полезли на свою голову.

В итоге получайте - русофобия в Украине, русофобия во всем цивилизованном мире. Санкции, отрезающие от инноваций на десятилетия. И доллар по 70 деревянных вместо 35 при той же цене на нефть в 80+ долларов...

Как это назвать? Правильно - много-ходов-очка :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 414
З нами з: 02.05.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 17:57

  zРадио написав:
  Sommer написав:
  zРадио написав:Волгарь

До аннексии вами Крыма в 2014 не было никакого экстремизма в адрес россии. Вы же своей агрессией его и породили.

И не надо про майдан - там антироссийские кричалки были лишь инструментом в руках "борцов за власть".


Не были они никаким инструментом - обычные фанатские кричалки.

Причем россияне усиленно забывают, что аналогичная кричалка появилась среди их фанатов раньше. :)


Тут мне не принципиально как называть - не инструмент, так инструментик :D Я хотел сказать, что это просто нужно было, чтобы стимулировать пассионариев стоять на морозе. Ну покричали "дети малые" - никого бить, а тем более убивать после этого не ходили. Это была своего рода рефлексия и предостережение россиянам - не лезьте к нам.


Так это и есть самая ужаснейшая русофобия - предупреждать россиян, чтобы они не лезли в Украину.

  zРадио написав:И действительно, лезть к нам не надо было. Но полезли на свою голову.

В итоге получайте - русофобия в Украине, русофобия во всем цивилизованном мире. Санкции, отрезающие от инноваций на десятилетия. И доллар по 70 деревянных вместо 35 при той же цене на нефть в 80+ долларов...

Как это назвать? Правильно - много-ходов-очка :mrgreen:


Я подозреваю, что волгарь тебя забанит за такое. Не любит он правды. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 2958
З нами з: 07.04.17
Подякував: 241 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 18:00

  Sommer написав:
Я подозреваю, что волгарь тебя забанит за такое. Не любит он правды. :mrgreen:


Когда это ему дали права модерации? :mrgreen:



* не сразу въехал, что ты о персональном blacklist :) Ну пусть, если так легче станет
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 414
З нами з: 02.05.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
2
1
2
  #<1 ... 376377378379
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kudrjavuy і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Росії полиці в плацкартах можуть замінити на капсули
R2 » Пон 08 жов, 2018 01:40
6 246
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 жов, 2018 20:22
Bobua
У Кабміні розповіли, на скільки зросли доходи місцевих...
R2 » Пон 08 жов, 2018 19:12
1 57
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 жов, 2018 19:12
Cler
Стало відомо, скільки втрачає бюджет через нелегальне пальне
R2 » Пон 08 жов, 2018 10:13
3 62
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 жов, 2018 12:54
anton_gms

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9434)
09.10.2018 19:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.