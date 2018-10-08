В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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zРадио написав:Но украинские граждане, живущие вблизи их границ, так же не любят Украину и уповают на "заграницу", как и их юго-восточные соотечественники
Брехня , при чому в квадраті.... 1 У нас не жичий рівень від росії. У нас нижчий рівень в порівнянні з Москвою/ленінградом , можливо з нижнім і новосибірском... але це 20-30% населення росії... в порівнянні з остальними 70% - а це на хвилинку 100 млн осіб - наші середньостатистичні 40 млн - живуть не гірше 2 Чим більше їде на роботу за кордон - тим більше прозріває працюючи за кордоном ...Тому залишається на постійне проживання не більше 20-30% виїхавших , а 70% повертаються розуміючи що не все золото що блищить... особливо серед не кваліфікованих...
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
zРадио написав:Но украинские граждане, живущие вблизи их границ, так же не любят Украину и уповают на "заграницу", как и их юго-восточные соотечественники
Брехня , при чому в квадраті.... 1 У нас не жичий рівень від росії. У нас нижчий рівень в порівнянні з Москвою/ленінградом , можливо з нижнім і новосибірском... але це 20-30% населення росії... в порівнянні з остальними 70% - а це на хвилинку 100 млн осіб - наші середньостатистичні 40 млн - живуть не гірше 2 Чим більше їде на роботу за кордон - тим більше прозріває працюючи за кордоном ...Тому залишається на постійне проживання не більше 20-30% виїхавших , а 70% повертаються розуміючи що не все золото що блищить... особливо серед не кваліфікованих...
1. А на кого смотрели крымчане - не на москвичей и питерцев в большинстве? Ну и статистические цифры, которые вы отрицать не будете, говорят сами за себя. Беру 2013 год (ВВП по ППС на душу, чтобы привести к общему знаменателю), но можно любой другой, какой вам нравится.
Украина = 8700 долларов россия = 11600 долларов (на 33% выше).
В 2017 году разница еще выше в пользу россии (8700 проти 13300 - на 53% выше).
2. Какая глупая и несдержанная манера вести дискуссию, вставляя фразочку "брехня, еще и в квадрате", когда сам взял цифры с потолка! Я готов спорить на деньги, что вы не приведете никаких доказательств этих 70% возвращающихся. Может быть среди вашего окружения и так, но не нужно личный опыт еще и с такой помпой выдавать за статистически достоверные выкладки!
НИКОГДА до 2014 русофобия не была в Украине возведена в ранг государственной, или региональной политики.
Почитайте книгу "Чёрный ворон" (её в Ивано-Франковске в школах препадают ). Вам станет понятно почему на майдане так много западенцев было.
Я слышал об этой книге. Сильно сомневаюсь, что это официальная школьная программа (или приводите факты). Может быть какая-то индивидуальная самодеятельность и была. Но в ранг официальной политики никаких элементов русофобии до 2014 не допускали.
По майдану - да, были франковцы там, были и другие западенцы. И чего? Они просто более пассионарные, чем другие. Повторю вопрос - кого из русских побили/убили на майдане?
Так, между слов - я не фанат того, что произошло на майдане, и рекомендую всем впредь на выборах проявлять себя, а не площадях. Но причем здесь россия???
* В этом мире есть только два вида людей. Хорошие — это те, кто совершает хорошие поступки. И плохие, с плохими поступками. И это единственное различие между людьми. Другой разницы нет.* (с) Меня зовут Кхан
Нет немцев, россиян, украинцев и т.д. с точки зрения оценки поступков. Есть конкретные люди, совершающие плохие поступки.