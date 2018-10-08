Додано: Вів 09 жов, 2018 21:57

budivelnik написав: zРадио написав: Но украинские граждане, живущие вблизи их границ, так же не любят Украину и уповают на "заграницу", как и их юго-восточные соотечественники Но украинские граждане, живущие вблизи их границ, так же не любят Украину и уповают на "заграницу", как и их юго-восточные соотечественники Брехня , при чому в квадраті....

1 У нас не жичий рівень від росії.

У нас нижчий рівень в порівнянні з Москвою/ленінградом , можливо з нижнім і новосибірском... але це 20-30% населення росії... в порівнянні з остальними 70% - а це на хвилинку 100 млн осіб - наші середньостатистичні 40 млн - живуть не гірше

2 Чим більше їде на роботу за кордон - тим більше прозріває працюючи за кордоном ...Тому залишається на постійне проживання не більше 20-30% виїхавших , а 70% повертаються розуміючи що не все золото що блищить... особливо серед не кваліфікованих... Брехня , при чому в квадраті....1 У нас не жичий рівень від росії.У нас нижчий рівень в порівнянні з Москвою/ленінградом , можливо з нижнім і новосибірском... але це 20-30% населення росії... в порівнянні з остальними 70% - а це на хвилинку 100 млн осіб - наші середньостатистичні 40 млн - живуть не гірше2 Чим більше їде на роботу за кордон - тим більше прозріває працюючи за кордоном ...Тому залишається на постійне проживання не більше 20-30% виїхавших , а 70% повертаються розуміючи що не все золото що блищить... особливо серед не кваліфікованих...

1. А на кого смотрели крымчане - не на москвичей и питерцев в большинстве?Ну и статистические цифры, которые вы отрицать не будете, говорят сами за себя. Беру 2013 год (ВВП по ППС на душу, чтобы привести к общему знаменателю), но можно любой другой, какой вам нравится.Украина = 8700 долларовроссия = 11600 долларов (на 33% выше).В 2017 году разница еще выше в пользу россии (8700 проти 13300 - на 53% выше).2. Какая глупая и несдержанная манера вести дискуссию, вставляя фразочку "брехня, еще и в квадрате", когда сам взял цифры с потолка! Я готов спорить на деньги, что вы не приведете никаких доказательств этих 70% возвращающихся. Может быть среди вашего окружения и так, но не нужно личный опыт еще и с такой помпой выдавать за статистически достоверные выкладки!