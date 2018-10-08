RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 377378379380
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 20:56

  zРадио написав:Но украинские граждане, живущие вблизи их границ, так же не любят Украину и уповают на "заграницу", как и их юго-восточные соотечественники
Брехня , при чому в квадраті....
1 У нас не жичий рівень від росії.
У нас нижчий рівень в порівнянні з Москвою/ленінградом , можливо з нижнім і новосибірском... але це 20-30% населення росії... в порівнянні з остальними 70% - а це на хвилинку 100 млн осіб - наші середньостатистичні 40 млн - живуть не гірше
2 Чим більше їде на роботу за кордон - тим більше прозріває працюючи за кордоном ...Тому залишається на постійне проживання не більше 20-30% виїхавших , а 70% повертаються розуміючи що не все золото що блищить... особливо серед не кваліфікованих...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19612
З нами з: 15.01.09
Подякував: 123 раз.
Подякували: 1894 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 21:11

zРадио
НИКОГДА до 2014 русофобия не была в Украине возведена в ранг государственной, или региональной политики.

Почитайте книгу "Чёрный ворон" (её в Ивано-Франковске в школах препадают ).
Вам станет понятно почему на майдане так много западенцев было.
27661
Аватар користувача
 
Повідомлень: 912
З нами з: 14.08.14
Подякував: 25 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 21:57

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Но украинские граждане, живущие вблизи их границ, так же не любят Украину и уповают на "заграницу", как и их юго-восточные соотечественники
Брехня , при чому в квадраті....
1 У нас не жичий рівень від росії.
У нас нижчий рівень в порівнянні з Москвою/ленінградом , можливо з нижнім і новосибірском... але це 20-30% населення росії... в порівнянні з остальними 70% - а це на хвилинку 100 млн осіб - наші середньостатистичні 40 млн - живуть не гірше
2 Чим більше їде на роботу за кордон - тим більше прозріває працюючи за кордоном ...Тому залишається на постійне проживання не більше 20-30% виїхавших , а 70% повертаються розуміючи що не все золото що блищить... особливо серед не кваліфікованих...


1. А на кого смотрели крымчане - не на москвичей и питерцев в большинстве?
Ну и статистические цифры, которые вы отрицать не будете, говорят сами за себя. Беру 2013 год (ВВП по ППС на душу, чтобы привести к общему знаменателю), но можно любой другой, какой вам нравится.

Украина = 8700 долларов
россия = 11600 долларов (на 33% выше).

В 2017 году разница еще выше в пользу россии (8700 проти 13300 - на 53% выше).

2. Какая глупая и несдержанная манера вести дискуссию, вставляя фразочку "брехня, еще и в квадрате", когда сам взял цифры с потолка! Я готов спорить на деньги, что вы не приведете никаких доказательств этих 70% возвращающихся. Может быть среди вашего окружения и так, но не нужно личный опыт еще и с такой помпой выдавать за статистически достоверные выкладки!

https://knoema.ru/atlas/%D0%A3%D0%BA%D1 ... 0%B8%D1%8F
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 09 жов, 2018 22:15, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 421
З нами з: 02.05.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 22:06

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

27661 написав:zРадио
НИКОГДА до 2014 русофобия не была в Украине возведена в ранг государственной, или региональной политики.

Почитайте книгу "Чёрный ворон" (её в Ивано-Франковске в школах препадают ).
Вам станет понятно почему на майдане так много западенцев было.
А вы ее читали? Действия вообще то происходят в центральной Украине, Холодный Яр это Черкасская область
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22186
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 4948 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 22:06

  27661 написав:zРадио
НИКОГДА до 2014 русофобия не была в Украине возведена в ранг государственной, или региональной политики.

Почитайте книгу "Чёрный ворон" (её в Ивано-Франковске в школах препадают ).
Вам станет понятно почему на майдане так много западенцев было.


Я слышал об этой книге. Сильно сомневаюсь, что это официальная школьная программа (или приводите факты). Может быть какая-то индивидуальная самодеятельность и была. Но в ранг официальной политики никаких элементов русофобии до 2014 не допускали.

По майдану - да, были франковцы там, были и другие западенцы. И чего? Они просто более пассионарные, чем другие. Повторю вопрос - кого из русских побили/убили на майдане?

Так, между слов - я не фанат того, что произошло на майдане, и рекомендую всем впредь на выборах проявлять себя, а не площадях. Но причем здесь россия???
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 421
З нами з: 02.05.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 22:32

* В этом мире есть только два вида людей. Хорошие — это те, кто совершает хорошие поступки. И плохие, с плохими поступками. И это единственное различие между людьми. Другой разницы нет.* (с) Меня зовут Кхан

Нет немцев, россиян, украинцев и т.д. с точки зрения оценки поступков.
Есть конкретные люди, совершающие плохие поступки.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20176
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1161 раз.
Подякували: 2721 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 22:38

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Это майдан 2014 года, палатка стоит прямо на Крещатике, на заднем плане станция метро "Крещатик" :

Зображення

Ходили тогда мрази , которые по калькам нынешних россейских пропагандонов, говорили о том что на майдане чуть ли не убивают за русский язык. Регулярно там бывал , общался на русском - без всяких проблемм. Как видно российский флаг висит спокойно рядом с украинским. Кстати на майдане были ребята из россии тоже, чего абсолютно не скрывали - без всяких проблемм.

Естественно это было ДО оккупации Крыма. И до того как русские фашисты начали срывать на Донбассе , Харькове украинскую символику, устанавливая российские флаги, предваряя оккупацию восточных областей Украины. Так что "русофобию" "расеяне" заслужили исключительно сами, прийдя в чужой дом , пытаясь установить там свои правила, зверски убивая украинцев на их территории за украинскую символику. Впрочем так же относились к немецким нацистам во вторую мировую, по стопам которых идет современная россия, так что все вполне обосновано.
Surfer
 
Повідомлень: 1378
З нами з: 14.11.13
Подякував: 74 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:13

  zРадио написав:
  Sommer написав:
Я подозреваю, что волгарь тебя забанит за такое. Не любит он правды. :mrgreen:


Когда это ему дали права модерации? :mrgreen:
* не сразу въехал, что ты о персональном blacklist :) Ну пусть, если так легче станет

В сущности я ничего иного и не ожидал - звериная ксенофобия отдельного индивида с тараканами в голове (и удивительное либеральное отношение к подобным взглядам СМИ, претендующего на некую исключительность) получило если не всеобщую поддержку, то некий оправдательный базис.
Ну, что же, в этом тоже есть весомый положительный момент - по крайней мере ни о каком экономическом союзе/соглашении с РФ (естественно за счет России)в обозримом будущем, слава Богу, не может быть и речи.
Насчет игнора - Вы не пополнили мой список sommeroв/surferoв/vladvasoв и прочих otg по одной простой причине - он формируется по критерию ведения дискуссии, а не по занимаемой позиции, т.е. в него попадают откровенные хамы. Поэтому в нем нет, например, Подолянина или будевельника.
Ваши посты я просто не читаю, и не собираюсь вступать с Вами в дискуссию.
Волгарь
 
Повідомлень: 5475
З нами з: 12.10.12
Подякував: 15 раз.
Подякували: 567 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 11:59

Волгарь

Я не доллар, чтобы всем нравится. Не хотите - не читайте. За собой при этом оставляю право рефлексировать на ваши неуместные поучения украинцев уму-разуму.

Повторял и не поленюсь еще раз - будущи сам ярым порицателем действий украинской власти (есть за что), я готов слушать советы в адрес Украины от представителей благополучных народов, но слушать их от тех, кто сам не успел голову из дерьма высунуть, как снова нырнул с головой, не стану.

Наведите порядок у себя для начала, особенно, в головах!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 421
З нами з: 02.05.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 15:11

https://www.rbc.ru/politics/09/10/2018/ ... 544a676112

Еще один фронт?

В Ливию переброшены российские военные для поддержки сил под командованием Халифы Хафтара, контролирующего восток страны, сообщила The Sun. Отправка контингента проходила в течение последних месяцев, подтвердили источники РБК

Россия перебросила в восточную часть Ливии несколько «десятков» военнослужащих спецназа и офицеров Главного управления Генштаба (ранее ГРУ), сообщила британская The Sun со ссылкой на неназванные источники на Даунинг-стрит. По данным газеты, российские специалисты занимаются подготовкой кадров армии маршала Халифы Хафтара, которому Москва также поставляет тяжелое вооружение. В Ливии Россия уже создала две военные базы на северо-восточном побережье страны, в городах Тобрук и Бенгази. Оба объекта были развернуты под прикрытием частной военной компании (ЧВК) Вагнера, утверждает The Sun.

Присутствие российских военных в Ливии РБК подтвердил источник, близкий к Минобороны РФ. Российский контингент в этой стране представлен в том числе элитными десантными подразделениями, переправленными в восточную область из частей в Подмосковье, указал он, добавив, что переброска началась в последние месяцы.

Близкий к ливийским властям источник подтвердил РБК военную активность России в регионе. Источники РБК указали, что союзником России в Ливии выступает национальная армия во главе с Хафтаром.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 421
З нами з: 02.05.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
2
1
2
  #<1 ... 377378379380
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Exabot [Bot] і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Росії полиці в плацкартах можуть замінити на капсули
R2 » Пон 08 жов, 2018 01:40
6 250
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 жов, 2018 20:22
Bobua
У Кабміні розповіли, на скільки зросли доходи місцевих...
R2 » Пон 08 жов, 2018 19:12
1 60
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 жов, 2018 19:12
Cler
Стало відомо, скільки втрачає бюджет через нелегальне пальне
R2 » Пон 08 жов, 2018 10:13
3 64
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 жов, 2018 12:54
anton_gms

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62079)
10.10.2018 16:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.