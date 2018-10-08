В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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zРадио написав:Но украинские граждане, живущие вблизи их границ, так же не любят Украину и уповают на "заграницу", как и их юго-восточные соотечественники
Брехня , при чому в квадраті.... 1 У нас не жичий рівень від росії. У нас нижчий рівень в порівнянні з Москвою/ленінградом , можливо з нижнім і новосибірском... але це 20-30% населення росії... в порівнянні з остальними 70% - а це на хвилинку 100 млн осіб - наші середньостатистичні 40 млн - живуть не гірше 2 Чим більше їде на роботу за кордон - тим більше прозріває працюючи за кордоном ...Тому залишається на постійне проживання не більше 20-30% виїхавших , а 70% повертаються розуміючи що не все золото що блищить... особливо серед не кваліфікованих...
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
zРадио написав:Но украинские граждане, живущие вблизи их границ, так же не любят Украину и уповают на "заграницу", как и их юго-восточные соотечественники
Брехня , при чому в квадраті.... 1 У нас не жичий рівень від росії. У нас нижчий рівень в порівнянні з Москвою/ленінградом , можливо з нижнім і новосибірском... але це 20-30% населення росії... в порівнянні з остальними 70% - а це на хвилинку 100 млн осіб - наші середньостатистичні 40 млн - живуть не гірше 2 Чим більше їде на роботу за кордон - тим більше прозріває працюючи за кордоном ...Тому залишається на постійне проживання не більше 20-30% виїхавших , а 70% повертаються розуміючи що не все золото що блищить... особливо серед не кваліфікованих...
1. А на кого смотрели крымчане - не на москвичей и питерцев в большинстве? Ну и статистические цифры, которые вы отрицать не будете, говорят сами за себя. Беру 2013 год (ВВП по ППС на душу, чтобы привести к общему знаменателю), но можно любой другой, какой вам нравится.
Украина = 8700 долларов россия = 11600 долларов (на 33% выше).
В 2017 году разница еще выше в пользу россии (8700 проти 13300 - на 53% выше).
2. Какая глупая и несдержанная манера вести дискуссию, вставляя фразочку "брехня, еще и в квадрате", когда сам взял цифры с потолка! Я готов спорить на деньги, что вы не приведете никаких доказательств этих 70% возвращающихся. Может быть среди вашего окружения и так, но не нужно личный опыт еще и с такой помпой выдавать за статистически достоверные выкладки!
НИКОГДА до 2014 русофобия не была в Украине возведена в ранг государственной, или региональной политики.
Почитайте книгу "Чёрный ворон" (её в Ивано-Франковске в школах препадают ). Вам станет понятно почему на майдане так много западенцев было.
Я слышал об этой книге. Сильно сомневаюсь, что это официальная школьная программа (или приводите факты). Может быть какая-то индивидуальная самодеятельность и была. Но в ранг официальной политики никаких элементов русофобии до 2014 не допускали.
По майдану - да, были франковцы там, были и другие западенцы. И чего? Они просто более пассионарные, чем другие. Повторю вопрос - кого из русских побили/убили на майдане?
Так, между слов - я не фанат того, что произошло на майдане, и рекомендую всем впредь на выборах проявлять себя, а не площадях. Но причем здесь россия???
* В этом мире есть только два вида людей. Хорошие — это те, кто совершает хорошие поступки. И плохие, с плохими поступками. И это единственное различие между людьми. Другой разницы нет.* (с) Меня зовут Кхан
Нет немцев, россиян, украинцев и т.д. с точки зрения оценки поступков. Есть конкретные люди, совершающие плохие поступки.
Это майдан 2014 года, палатка стоит прямо на Крещатике, на заднем плане станция метро "Крещатик" :
Ходили тогда мрази , которые по калькам нынешних россейских пропагандонов, говорили о том что на майдане чуть ли не убивают за русский язык. Регулярно там бывал , общался на русском - без всяких проблемм. Как видно российский флаг висит спокойно рядом с украинским. Кстати на майдане были ребята из россии тоже, чего абсолютно не скрывали - без всяких проблемм.
Естественно это было ДО оккупации Крыма. И до того как русские фашисты начали срывать на Донбассе , Харькове украинскую символику, устанавливая российские флаги, предваряя оккупацию восточных областей Украины. Так что "русофобию" "расеяне" заслужили исключительно сами, прийдя в чужой дом , пытаясь установить там свои правила, зверски убивая украинцев на их территории за украинскую символику. Впрочем так же относились к немецким нацистам во вторую мировую, по стопам которых идет современная россия, так что все вполне обосновано.
Sommer написав: Я подозреваю, что волгарь тебя забанит за такое. Не любит он правды.
Когда это ему дали права модерации? * не сразу въехал, что ты о персональном blacklist Ну пусть, если так легче станет
В сущности я ничего иного и не ожидал - звериная ксенофобия отдельного индивида с тараканами в голове (и удивительное либеральное отношение к подобным взглядам СМИ, претендующего на некую исключительность) получило если не всеобщую поддержку, то некий оправдательный базис. Ну, что же, в этом тоже есть весомый положительный момент - по крайней мере ни о каком экономическом союзе/соглашении с РФ (естественно за счет России)в обозримом будущем, слава Богу, не может быть и речи. Насчет игнора - Вы не пополнили мой список sommeroв/surferoв/vladvasoв и прочих otg по одной простой причине - он формируется по критерию ведения дискуссии, а не по занимаемой позиции, т.е. в него попадают откровенные хамы. Поэтому в нем нет, например, Подолянина или будевельника. Ваши посты я просто не читаю, и не собираюсь вступать с Вами в дискуссию.
Я не доллар, чтобы всем нравится. Не хотите - не читайте. За собой при этом оставляю право рефлексировать на ваши неуместные поучения украинцев уму-разуму.
Повторял и не поленюсь еще раз - будущи сам ярым порицателем действий украинской власти (есть за что), я готов слушать советы в адрес Украины от представителей благополучных народов, но слушать их от тех, кто сам не успел голову из дерьма высунуть, как снова нырнул с головой, не стану.
Наведите порядок у себя для начала, особенно, в головах!
В Ливию переброшены российские военные для поддержки сил под командованием Халифы Хафтара, контролирующего восток страны, сообщила The Sun. Отправка контингента проходила в течение последних месяцев, подтвердили источники РБК
Россия перебросила в восточную часть Ливии несколько «десятков» военнослужащих спецназа и офицеров Главного управления Генштаба (ранее ГРУ), сообщила британская The Sun со ссылкой на неназванные источники на Даунинг-стрит. По данным газеты, российские специалисты занимаются подготовкой кадров армии маршала Халифы Хафтара, которому Москва также поставляет тяжелое вооружение. В Ливии Россия уже создала две военные базы на северо-восточном побережье страны, в городах Тобрук и Бенгази. Оба объекта были развернуты под прикрытием частной военной компании (ЧВК) Вагнера, утверждает The Sun.
Присутствие российских военных в Ливии РБК подтвердил источник, близкий к Минобороны РФ. Российский контингент в этой стране представлен в том числе элитными десантными подразделениями, переправленными в восточную область из частей в Подмосковье, указал он, добавив, что переброска началась в последние месяцы.
Близкий к ливийским властям источник подтвердил РБК военную активность России в регионе. Источники РБК указали, что союзником России в Ливии выступает национальная армия во главе с Хафтаром.