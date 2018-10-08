|
|
|
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 жов, 2018 15:49
27661 написав:zРадио
НИКОГДА до 2014 русофобия не была в Украине возведена в ранг государственной, или региональной политики.
Почитайте книгу "Чёрный ворон" (её в Ивано-Франковске в школах препадают ).
Официальную ссылку из Минобра на препАдавание в школах дашь? Или сразу признаешься, что транслировал сюда рашкинскую пропаганду?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 2963
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 244 раз.
- Подякували: 440 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 15:51
zРадио написав:
https://www.rbc.ru/politics/09/10/2018/5bbc8efa9a7947544a676112
Еще один фронт?
Россия перебросила в восточную часть Ливии несколько «десятков» военнослужащих спецназа и офицеров Главного управления Генштаба (ранее ГРУ), сообщила британская The Sun со ссылкой на неназванные источники на Даунинг-стрит. По данным газеты, российские специалисты занимаются подготовкой кадров армии маршала Халифы Хафтара, которому Москва также поставляет тяжелое вооружение. В Ливии Россия уже создала две военные базы на северо-восточном побережье страны, в городах Тобрук и Бенгази. Оба объекта были развернуты под прикрытием частной военной компании (ЧВК) Вагнера, утверждает The Sun.
Это прекрасно - они бегут по тем же граблям, что и совок. Украина, Сирия, ЦАР, Ливия... чем больше будут раздавать "военной помощи" на халяву, тем быстрее накроются.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
-
Sommer
-
-
- Повідомлень: 2963
- З нами з: 07.04.17
- Подякував: 244 раз.
- Подякували: 440 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 жов, 2018 16:36
zРадио написав:
https://www.rbc.ru/politics/09/10/2018/5bbc8efa9a7947544a676112
Еще один фронт?
Там сейчас все нацелились, как вОроны, земля пахнет нефтью. Как в Идлибе в Сирии закончится, начнут широкомасштабные разборки в Ливии.
Отряды американского спецназа создали на территории Ливии две базы для возможного проведения операции против «Исламского государства». Об этом сообщило Washington Post, ссылаясь на свои источники в администрации США.
Издание утверждает, что американские военные заступили на свои посты в окрестностях опорных прибрежных городов Мисрата, неподалёку от Триполи и Бенгази, на востоке страны. Между ними, как раз располагается Сирт, захваченный боевиками.
Численность этих отрядов невелика — в каждом находится не более 25-ти человек. Военные намерены заняться поиском союзников среди местных военных группировок и собрать другие разведывательные данные. Кроме того, в регионе работают другие подобные команды из европейских стран, например из Франции.
Под шумок каждое крупное государство пытается решить в Ливии свои проблемы, ведь после свержения Каддафи в стране наступил полный хаос. Во-первых, возникла система двоевластия, а во-вторых, появились районы, которые контролируются только боевиками ИГ.
Несмотря на авиаудары, боевики «Исламского государства» расширяют свои территории. Сейчас они готовятся захватить нефтяные терминалы на побережье залива Сирт.
Следует напомнить, что ранее сообщалось о намерении Британии также направить свои военные соединения в Ливию.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8236
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2343 раз.
- Подякували: 3253 раз.
-
- Профіль
-
13
1
1
Додано: Сер 10 жов, 2018 17:08
Sommer написав: zРадио написав:
https://www.rbc.ru/politics/09/10/2018/5bbc8efa9a7947544a676112
Еще один фронт?
Россия перебросила в восточную часть Ливии несколько «десятков» военнослужащих спецназа и офицеров Главного управления Генштаба (ранее ГРУ), сообщила британская The Sun со ссылкой на неназванные источники на Даунинг-стрит. По данным газеты, российские специалисты занимаются подготовкой кадров армии маршала Халифы Хафтара, которому Москва также поставляет тяжелое вооружение. В Ливии Россия уже создала две военные базы на северо-восточном побережье страны, в городах Тобрук и Бенгази. Оба объекта были развернуты под прикрытием частной военной компании (ЧВК) Вагнера, утверждает The Sun.
Это прекрасно - они бегут по тем же граблям, что и совок. Украина, Сирия, ЦАР, Ливия... чем больше будут раздавать "военной помощи" на халяву, тем быстрее накроются.
Быстрее накроются - да. Позитивно это для Украины, или нет - непонятно.
Пи таком гипотетическом варианте (еще и с небольшой, ИМХО, вероятностью в ближайшие так лет 15-20), неясно, что будет происходить после развала.
Совок "уходил" мирно и тихо, а вот Российская империя - с грохотом. И Украине тогда досталось больше, чем кому-либо другому
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 423
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
- Профіль
-
2
1
2
Додано: Сер 10 жов, 2018 17:17
freeze написав: zРадио написав:
https://www.rbc.ru/politics/09/10/2018/5bbc8efa9a7947544a676112
Еще один фронт?
Там сейчас все нацелились, как вОроны, земля пахнет нефтью. Как в Идлибе в Сирии закончится, начнут широкомасштабные разборки в Ливии.
Отряды американского спецназа создали на территории Ливии две базы для возможного проведения операции против «Исламского государства». Об этом сообщило Washington Post, ссылаясь на свои источники в администрации США.
Издание утверждает, что американские военные заступили на свои посты в окрестностях опорных прибрежных городов Мисрата, неподалёку от Триполи и Бенгази, на востоке страны. Между ними, как раз располагается Сирт, захваченный боевиками.
Численность этих отрядов невелика — в каждом находится не более 25-ти человек. Военные намерены заняться поиском союзников среди местных военных группировок и собрать другие разведывательные данные. Кроме того, в регионе работают другие подобные команды из европейских стран, например из Франции.
Под шумок каждое крупное государство пытается решить в Ливии свои проблемы, ведь после свержения Каддафи в стране наступил полный хаос. Во-первых, возникла система двоевластия, а во-вторых, появились районы, которые контролируются только боевиками ИГ.
Несмотря на авиаудары, боевики «Исламского государства» расширяют свои территории. Сейчас они готовятся захватить нефтяные терминалы на побережье залива Сирт.
Следует напомнить, что ранее сообщалось о намерении Британии также направить свои военные соединения в Ливию.
Вероятность прямого столкновения россии и НАТО растет. Хорошо это, или плохо для Украины, пусть каждый рассудит сам с учетом широты и дальновидности своего ума
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 423
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
- Профіль
-
2
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|