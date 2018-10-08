Додано: Сер 10 жов, 2018 16:36

zРадио написав: https://www.rbc.ru/politics/09/10/2018/5bbc8efa9a7947544a676112



Еще один фронт?

https://www.rbc.ru/politics/09/10/2018/5bbc8efa9a7947544a676112Еще один фронт?

Там сейчас все нацелились, как вОроны, земля пахнет нефтью. Как в Идлибе в Сирии закончится, начнут широкомасштабные разборки в Ливии.Отряды американского спецназа создали на территории Ливии две базы для возможного проведения операции против «Исламского государства». Об этом сообщило Washington Post, ссылаясь на свои источники в администрации США.Издание утверждает, что американские военные заступили на свои посты в окрестностях опорных прибрежных городов Мисрата, неподалёку от Триполи и Бенгази, на востоке страны. Между ними, как раз располагается Сирт, захваченный боевиками.Численность этих отрядов невелика — в каждом находится не более 25-ти человек. Военные намерены заняться поиском союзников среди местных военных группировок и собрать другие разведывательные данные. Кроме того, в регионе работают другие подобные команды из европейских стран, например из Франции.Под шумок каждое крупное государство пытается решить в Ливии свои проблемы, ведь после свержения Каддафи в стране наступил полный хаос. Во-первых, возникла система двоевластия, а во-вторых, появились районы, которые контролируются только боевиками ИГ.Несмотря на авиаудары, боевики «Исламского государства» расширяют свои территории. Сейчас они готовятся захватить нефтяные терминалы на побережье залива Сирт.Следует напомнить, что ранее сообщалось о намерении Британии также направить свои военные соединения в Ливию.