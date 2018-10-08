Додано: Чет 11 жов, 2018 08:53

budivelnik написав: А от як буде себе вести Сибір,Урал ,Далекий Схід - я поки що спрогнозувати не берусь А от як буде себе вести Сибір,Урал ,Далекий Схід - я поки що спрогнозувати не берусь

Регионы, где коммунисты и Жириновский получают наибольшую поддержку, куда они отвалят, только если китайцев станет больше, чем аборигенов, но то пока далекая перспектива, по крайней мере не ближайших 20-30 лет.Татарстан тоже вряд ли, хорошо устроился, промышленный потенциал, богатые рынки сбыта вокруг него - Московия, Урал. Кроме того нет фактов существования большой страны внутри еще более большой страны, за исключением полных сателлитов-карликовых государств. Полный анклав всегда будет зависим от большого соседа, из-за тарифов на перевозку, визовой политики, транспортных сложностей.Чечню не так просто исключить, сами-то отказываться от золотого дождя дотаций не будут, только если насильно и убрав как-то Кадырова, а этот уже типа туркмен-баши на пожизненное сел.Пока единственный гипотетический вариант распада, если после путина придут к власти российские националисты со знакомыми листовками, в российском варианте будет - хватит дотировать узкоглазых и абреков, всё что мы зарабатываем непосильным трудом приходится им отдавать в качестве дотаций. И чем хуже у них будет экономическое положение, тем более вероятен этот вариант. Хотя тоже это какая-то отдаленная перспектива, пока даже тихо, но растут, МВФ вроде для РФ рост ВВП на 1,8 % предполагает на следующий год. А для распада должно начаться падение, и не слабое.