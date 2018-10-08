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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 379380381382
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:38

оСпади.
Кому нужны дискуссии с коллективом ольгинцев которые тут на работе? Это бессмысленно.

РФ оказалась в хвосте первой десятки стран по военным расходам
Вопреки всем бравурным заверениям, даже спустя 4 года после старта санкций, путинская оборонка остается у разбитого корыта - целый ряд вооружений и систем так и не нашли замену заморским поставщикам и оказались фактически заморожены (Су-57, Армата, Курганец, Бумеранг, вертолетоносецы, эсминцы, десантные корабли, фрегаты итд итп).

Запад же, напротив, после долгой раскачки, вызов принял и стал наращивать военные расходы. Заметим, без особых усилий и жертв со стороны собственного населения и ущерба для уровня жизни.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 08:53

  budivelnik написав:А от як буде себе вести Сибір,Урал ,Далекий Схід - я поки що спрогнозувати не берусь


Регионы, где коммунисты и Жириновский получают наибольшую поддержку, куда они отвалят, только если китайцев станет больше, чем аборигенов, но то пока далекая перспектива, по крайней мере не ближайших 20-30 лет.
Татарстан тоже вряд ли, хорошо устроился, промышленный потенциал, богатые рынки сбыта вокруг него - Московия, Урал. Кроме того нет фактов существования большой страны внутри еще более большой страны, за исключением полных сателлитов-карликовых государств. Полный анклав всегда будет зависим от большого соседа, из-за тарифов на перевозку, визовой политики, транспортных сложностей.
Чечню не так просто исключить, сами-то отказываться от золотого дождя дотаций не будут, только если насильно и убрав как-то Кадырова, а этот уже типа туркмен-баши на пожизненное сел.
Пока единственный гипотетический вариант распада, если после путина придут к власти российские националисты со знакомыми листовками, в российском варианте будет - хватит дотировать узкоглазых и абреков, всё что мы зарабатываем непосильным трудом приходится им отдавать в качестве дотаций. И чем хуже у них будет экономическое положение, тем более вероятен этот вариант. Хотя тоже это какая-то отдаленная перспектива, пока даже тихо, но растут, МВФ вроде для РФ рост ВВП на 1,8 % предполагает на следующий год. А для распада должно начаться падение, и не слабое.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:19

  freeze написав:
  budivelnik написав:А от як буде себе вести Сибір,Урал ,Далекий Схід - я поки що спрогнозувати не берусь


Регионы, где коммунисты и Жириновский получают наибольшую поддержку, куда они отвалят, только если китайцев станет больше, чем аборигенов, но то пока далекая перспектива, по крайней мере не ближайших 20-30 лет.
Татарстан тоже вряд ли, хорошо устроился, промышленный потенциал, богатые рынки сбыта вокруг него - Московия, Урал. Кроме того нет фактов существования большой страны внутри еще более большой страны, за исключением полных сателлитов-карликовых государств. Полный анклав всегда будет зависим от большого соседа, из-за тарифов на перевозку, визовой политики, транспортных сложностей.
Чечню не так просто исключить, сами-то отказываться от золотого дождя дотаций не будут, только если насильно и убрав как-то Кадырова, а этот уже типа туркмен-баши на пожизненное сел.
Пока единственный гипотетический вариант распада, если после путина придут к власти российские националисты со знакомыми листовками, в российском варианте будет - хватит дотировать узкоглазых и абреков, всё что мы зарабатываем непосильным трудом приходится им отдавать в качестве дотаций.

Після Жовтневого перевороту, Народних республік, на території Велиросії, було море. Такий сценарій може повторитися, якщо РФ програє у гарячій війні. Більш вірогідний економічний сепаратизм. В Європі, від політичного сепаратизму, регіони з національними відмінностями, рятує тільки економічна децентралізація, коли 80+% доходів залишаєтся в регіоні.
Такий вид сепаратизму неминуче накриє РФ, після падіння режиму. Пртім почнется національне відродження, обов'язкове вивчення корінної мови в школах і садочках (вже частково є), мовні квоти і ... референдум про вихід.
Імперії поступово розпадаються, а РФ занадто різнорідна, щоб вижити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:25

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Не стало Империи, появился СССР, не стало СССР, появилась РФ.
1 Кожне не стало супроводжувалось втратами для того кого не стало і наступник ставав менший
Імперія-СРСР - втратилась Польща , Фінляндія
СРСР - РФ - втратились Україна, Прибалтика , ... коротше 14 з 15 республік
РФ - ??? тут питання що залишиться і що з того що залишиться буде вважати себе правонаступником
Як на мене гарантовано відваляться Кавказ і Татарстан - як республіки з переважною кількістю мусульманського населення
А от як буде себе вести Сибір,Урал ,Далекий Схід - я поки що спрогнозувати не берусь


Да. Но вы забыли о том, что внутри исторического периода каждого новообразования, его территория увеличивалась. Каждый раз!

Российская Империя в конце своего существования была больше, чем в начале. СССР - тоже. И РФ не станет исключением.

РФ уже приросла формально на Крым, а неформально, еще и Донбасс, Приднестровье, Карабах, Южную Осетию и Абхазию.

И это только расставление фигур. Через Осетию и Абхазию возьмут часть Грузии (или даже всю) и пробьются к Турции и Ирану через Армению. С помощью Приднестровья и Крыма заберут у нас выход к морям (увы - и пока мы ничего не делаем, чтобы этого не произошло). Возможно, успеют прибрать к рукам всю Беларусь и часть Казахстана.

Вы считаете, что РФ подойдет к распаду в текущих границах, но это заблуждение - "сбрасывать" при развале будет что и кроме своих нынешних территорий. Как раз в политике расширения и кроется главный риск развала, поэтому ожидать, что направленные на расширение действия (а это прям их нациальная идея) не увенчаются успехом, по меньшей мере наивно
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:46

  lapay написав:Такий вид сепаратизму неминуче накриє РФ, після падіння режиму. Пртім почнется національне відродження, обов'язкове вивчення корінної мови в школах і садочках (вже частково є), мовні квоти і ... референдум про вихід.


Империя распадется из-за русского экономического сепаратизма в условиях сильного ухудшения экономической ситуации. В Европе попытки сепаратизма свойственны экономически более прибыльным территориям типа Каталонии. Ни одна обильно дотируемая территория не мечтает никуда сбежать от халявных дотаций.
Даже при распаде СССР дотационные среднеазиатские республики - Туркмения и Казахстан - последними объявили о выходе из СССР, до последнего оттягивая неприятный момент лишения дотаций.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:53

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  freeze написав:В Европе попытки сепаратизма свойственны экономически более прибыльным территориям типа Каталонии. Ни одна обильно дотируемая территория не мечтает никуда сбежать от халявных дотаций.

Правильно. Сибірські автономії почнуть, а далі вже ніхто нікого питати не буде, бо грошей на дотації не буде. Від економічного сепаратизму РФ рятує тільки гебешний режим, але він не вічний...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 09:57

  freeze написав:Даже при распаде СССР дотационные среднеазиатские республики - Туркмения и Казахстан - последними объявили о выходе из СССР, до последнего оттягивая неприятный момент лишения дотаций.


Казахстан и Туркмения никогда не были дотационными, вы их с Киргизией и Таджикистаном перепутали.
На свою валюту Казахстан действительно перешел только летом 1993г,зато в декабре 1986г студенты Алма-Аты вышли на площадь протестуя против замены Кунаева на Колбина. 2 дня безвластья в центре закончились официально 1 трупом ,а в реальности никто не знает
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:03

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  zРадио написав:Но вы забыли о том, что внутри исторического периода каждого новообразования, его территория увеличивалась. Каждый раз!

Российская Империя в конце своего существования была больше, чем в начале. СССР - тоже. И РФ не станет исключением.

РФ уже приросла формально на Крым, а неформально, еще и Донбасс, Приднестровье, Карабах, Южную Осетию и Абхазию.

Але формат імперії змінювавався. В царьскій імерії були губернії, кордони яких проходили як завгодно, як зараз в Африці. В СРСР кордони республік і автономій вже визначались по національному розподілу. В РФ автономії вже мають президентів, уряди і парламенти, і офіційну мову, статус якої поступово розширюється.
Ці зміни відбувались не самі по собі, а в результаті кривавих і мирних національно-визвольних рухів 20-го сторіччя.
Колесо історії неможливо зупинити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:08

  Sommer написав:
  27661 написав:zРадио
НИКОГДА до 2014 русофобия не была в Украине возведена в ранг государственной, или региональной политики.

Почитайте книгу "Чёрный ворон" (её в Ивано-Франковске в школах препадают ).


Официальную ссылку из Минобра на препАдавание в школах дашь? Или сразу признаешься, что транслировал сюда рашкинскую пропаганду?

Вот украинский ресурс.
https://comments.ua/politics/243064-ivanofrankovsk-zakupil-partiyu.html
27661
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 10:20

zРадио
Да. Но вы забыли о том, что внутри исторического периода каждого новообразования, его территория увеличивалась. Каждый раз!

Российская Империя в конце своего существования была больше, чем в начале. СССР - тоже. И РФ не станет исключением.

РФ уже приросла формально на Крым, а неформально, еще и Донбасс, Приднестровье, Карабах, Южную Осетию и Абхазию.

И это только расставление фигур. Через Осетию и Абхазию возьмут часть Грузии (или даже всю) и пробьются к Турции и Ирану через Армению. С помощью Приднестровья и Крыма заберут у нас выход к морям (увы - и пока мы ничего не делаем, чтобы этого не произошло). Возможно, успеют прибрать к рукам всю Беларусь и часть Казахстана.

Вы считаете, что РФ подойдет к распаду в текущих границах, но это заблуждение - "сбрасывать" при развале будет что и кроме своих нынешних территорий. Как раз в политике расширения и кроется главный риск развала, поэтому ожидать, что направленные на расширение действия (а это прям их нациальная идея) не увенчаются успехом, по меньшей мере наивно


А зачем им расширяться? С Крымом --понятно(стратегическое, центральное место в Чёрном море), а остальное им зачем?
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