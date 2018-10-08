В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Вопреки всем бравурным заверениям, даже спустя 4 года после старта санкций, путинская оборонка остается у разбитого корыта - целый ряд вооружений и систем так и не нашли замену заморским поставщикам и оказались фактически заморожены (Су-57, Армата, Курганец, Бумеранг, вертолетоносецы, эсминцы, десантные корабли, фрегаты итд итп).
Запад же, напротив, после долгой раскачки, вызов принял и стал наращивать военные расходы. Заметим, без особых усилий и жертв со стороны собственного населения и ущерба для уровня жизни.
budivelnik написав:А от як буде себе вести Сибір,Урал ,Далекий Схід - я поки що спрогнозувати не берусь
Регионы, где коммунисты и Жириновский получают наибольшую поддержку, куда они отвалят, только если китайцев станет больше, чем аборигенов, но то пока далекая перспектива, по крайней мере не ближайших 20-30 лет. Татарстан тоже вряд ли, хорошо устроился, промышленный потенциал, богатые рынки сбыта вокруг него - Московия, Урал. Кроме того нет фактов существования большой страны внутри еще более большой страны, за исключением полных сателлитов-карликовых государств. Полный анклав всегда будет зависим от большого соседа, из-за тарифов на перевозку, визовой политики, транспортных сложностей. Чечню не так просто исключить, сами-то отказываться от золотого дождя дотаций не будут, только если насильно и убрав как-то Кадырова, а этот уже типа туркмен-баши на пожизненное сел. Пока единственный гипотетический вариант распада, если после путина придут к власти российские националисты со знакомыми листовками, в российском варианте будет - хватит дотировать узкоглазых и абреков, всё что мы зарабатываем непосильным трудом приходится им отдавать в качестве дотаций. И чем хуже у них будет экономическое положение, тем более вероятен этот вариант. Хотя тоже это какая-то отдаленная перспектива, пока даже тихо, но растут, МВФ вроде для РФ рост ВВП на 1,8 % предполагает на следующий год. А для распада должно начаться падение, и не слабое.
budivelnik написав:А от як буде себе вести Сибір,Урал ,Далекий Схід - я поки що спрогнозувати не берусь
Регионы, где коммунисты и Жириновский получают наибольшую поддержку, куда они отвалят, только если китайцев станет больше, чем аборигенов, но то пока далекая перспектива, по крайней мере не ближайших 20-30 лет. Татарстан тоже вряд ли, хорошо устроился, промышленный потенциал, богатые рынки сбыта вокруг него - Московия, Урал. Кроме того нет фактов существования большой страны внутри еще более большой страны, за исключением полных сателлитов-карликовых государств. Полный анклав всегда будет зависим от большого соседа, из-за тарифов на перевозку, визовой политики, транспортных сложностей. Чечню не так просто исключить, сами-то отказываться от золотого дождя дотаций не будут, только если насильно и убрав как-то Кадырова, а этот уже типа туркмен-баши на пожизненное сел. Пока единственный гипотетический вариант распада, если после путина придут к власти российские националисты со знакомыми листовками, в российском варианте будет - хватит дотировать узкоглазых и абреков, всё что мы зарабатываем непосильным трудом приходится им отдавать в качестве дотаций.
Після Жовтневого перевороту, Народних республік, на території Велиросії, було море. Такий сценарій може повторитися, якщо РФ програє у гарячій війні. Більш вірогідний економічний сепаратизм. В Європі, від політичного сепаратизму, регіони з національними відмінностями, рятує тільки економічна децентралізація, коли 80+% доходів залишаєтся в регіоні. Такий вид сепаратизму неминуче накриє РФ, після падіння режиму. Пртім почнется національне відродження, обов'язкове вивчення корінної мови в школах і садочках (вже частково є), мовні квоти і ... референдум про вихід. Імперії поступово розпадаються, а РФ занадто різнорідна, щоб вижити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zРадио написав:Не стало Империи, появился СССР, не стало СССР, появилась РФ.
1 Кожне не стало супроводжувалось втратами для того кого не стало і наступник ставав менший Імперія-СРСР - втратилась Польща , Фінляндія СРСР - РФ - втратились Україна, Прибалтика , ... коротше 14 з 15 республік РФ - ??? тут питання що залишиться і що з того що залишиться буде вважати себе правонаступником Як на мене гарантовано відваляться Кавказ і Татарстан - як республіки з переважною кількістю мусульманського населення А от як буде себе вести Сибір,Урал ,Далекий Схід - я поки що спрогнозувати не берусь
Да. Но вы забыли о том, что внутри исторического периода каждого новообразования, его территория увеличивалась. Каждый раз!
Российская Империя в конце своего существования была больше, чем в начале. СССР - тоже. И РФ не станет исключением.
РФ уже приросла формально на Крым, а неформально, еще и Донбасс, Приднестровье, Карабах, Южную Осетию и Абхазию.
И это только расставление фигур. Через Осетию и Абхазию возьмут часть Грузии (или даже всю) и пробьются к Турции и Ирану через Армению. С помощью Приднестровья и Крыма заберут у нас выход к морям (увы - и пока мы ничего не делаем, чтобы этого не произошло). Возможно, успеют прибрать к рукам всю Беларусь и часть Казахстана.
Вы считаете, что РФ подойдет к распаду в текущих границах, но это заблуждение - "сбрасывать" при развале будет что и кроме своих нынешних территорий. Как раз в политике расширения и кроется главный риск развала, поэтому ожидать, что направленные на расширение действия (а это прям их нациальная идея) не увенчаются успехом, по меньшей мере наивно
lapay написав:Такий вид сепаратизму неминуче накриє РФ, після падіння режиму. Пртім почнется національне відродження, обов'язкове вивчення корінної мови в школах і садочках (вже частково є), мовні квоти і ... референдум про вихід.
Империя распадется из-за русского экономического сепаратизма в условиях сильного ухудшения экономической ситуации. В Европе попытки сепаратизма свойственны экономически более прибыльным территориям типа Каталонии. Ни одна обильно дотируемая территория не мечтает никуда сбежать от халявных дотаций. Даже при распаде СССР дотационные среднеазиатские республики - Туркмения и Казахстан - последними объявили о выходе из СССР, до последнего оттягивая неприятный момент лишения дотаций.
freeze написав:Даже при распаде СССР дотационные среднеазиатские республики - Туркмения и Казахстан - последними объявили о выходе из СССР, до последнего оттягивая неприятный момент лишения дотаций.
Казахстан и Туркмения никогда не были дотационными, вы их с Киргизией и Таджикистаном перепутали. На свою валюту Казахстан действительно перешел только летом 1993г,зато в декабре 1986г студенты Алма-Аты вышли на площадь протестуя против замены Кунаева на Колбина. 2 дня безвластья в центре закончились официально 1 трупом ,а в реальности никто не знает
zРадио написав:Но вы забыли о том, что внутри исторического периода каждого новообразования, его территория увеличивалась. Каждый раз!
Российская Империя в конце своего существования была больше, чем в начале. СССР - тоже. И РФ не станет исключением.
РФ уже приросла формально на Крым, а неформально, еще и Донбасс, Приднестровье, Карабах, Южную Осетию и Абхазию.
Але формат імперії змінювавався. В царьскій імерії були губернії, кордони яких проходили як завгодно, як зараз в Африці. В СРСР кордони республік і автономій вже визначались по національному розподілу. В РФ автономії вже мають президентів, уряди і парламенти, і офіційну мову, статус якої поступово розширюється. Ці зміни відбувались не самі по собі, а в результаті кривавих і мирних національно-визвольних рухів 20-го сторіччя. Колесо історії неможливо зупинити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Да. Но вы забыли о том, что внутри исторического периода каждого новообразования, его территория увеличивалась. Каждый раз!
Российская Империя в конце своего существования была больше, чем в начале. СССР - тоже. И РФ не станет исключением.
РФ уже приросла формально на Крым, а неформально, еще и Донбасс, Приднестровье, Карабах, Южную Осетию и Абхазию.
И это только расставление фигур. Через Осетию и Абхазию возьмут часть Грузии (или даже всю) и пробьются к Турции и Ирану через Армению. С помощью Приднестровья и Крыма заберут у нас выход к морям (увы - и пока мы ничего не делаем, чтобы этого не произошло). Возможно, успеют прибрать к рукам всю Беларусь и часть Казахстана.
Вы считаете, что РФ подойдет к распаду в текущих границах, но это заблуждение - "сбрасывать" при развале будет что и кроме своих нынешних территорий. Как раз в политике расширения и кроется главный риск развала, поэтому ожидать, что направленные на расширение действия (а это прям их нациальная идея) не увенчаются успехом, по меньшей мере наивно
А зачем им расширяться? С Крымом --понятно(стратегическое, центральное место в Чёрном море), а остальное им зачем?