В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Да. Но вы забыли о том, что внутри исторического периода каждого новообразования, его территория увеличивалась. Каждый раз!
Российская Империя в конце своего существования была больше, чем в начале. СССР - тоже. И РФ не станет исключением.
РФ уже приросла формально на Крым, а неформально, еще и Донбасс, Приднестровье, Карабах, Южную Осетию и Абхазию.
И это только расставление фигур. Через Осетию и Абхазию возьмут часть Грузии (или даже всю) и пробьются к Турции и Ирану через Армению. С помощью Приднестровья и Крыма заберут у нас выход к морям (увы - и пока мы ничего не делаем, чтобы этого не произошло). Возможно, успеют прибрать к рукам всю Беларусь и часть Казахстана.
Вы считаете, что РФ подойдет к распаду в текущих границах, но это заблуждение - "сбрасывать" при развале будет что и кроме своих нынешних территорий. Как раз в политике расширения и кроется главный риск развала, поэтому ожидать, что направленные на расширение действия (а это прям их нациальная идея) не увенчаются успехом, по меньшей мере наивно
А зачем им расширяться? С Крымом --понятно(стратегическое, центральное место в Чёрном море), а остальное им зачем?
Отличный вопрос - я ведь тоже понятия не имею, зачем. Но такая национальная идея. Без этого "топлива" их машина не едет. Какой-то исторический парадокс - самая большая страна в мире, самая большая доля неосвоенной собственной территории (по размеру это целая Австралия), но зачем-то нужно захватывать чужую
В Госпогранслужбе заявили об очередном провале "туристического сезона" в Крыму
В течение туристического сезона, с мая по сентябрь этого года, было зафиксировано пересечение административной границы с оккупированным Крымом 1,4 млн раз, из которых 690 тыс. раз пересекали украинцы в направлении полуострова, а оттуда – 713 тыс. раз, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.
По информации ГПСУ, в Крыму оккупанты пытаются выгодно показать очередной провальный сезон, говоря о рекордных 6,1 млн туристов, из которых около 1 млн украинцев. Однако анализ результатов оперативно-служебной деятельности Государственной пограничной службы Украины свидетельствует об отсутствии тенденции к увеличению посещения аннексированного в 2014 году полуострова Крым.
“Для сравнения, в течение именно туристического сезона с мая по сентябрь этого года на админграницах с оккупированным Крымом зафиксировано 1,4 миллиона пересечений, из которых 690 тысяч раз гражданами Украины в направлении полуострова и 713 тысяч раз из Крыма”, – рассказали в пресс-службе.
Всего, по данным ГПСУ, в течение 9 месяцев 2018 года на админграницах с временно оккупированным полуостровом пограничным ведомством зафиксировано 2 миллиона пересечений гражданами.