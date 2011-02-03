В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Да. Но вы забыли о том, что внутри исторического периода каждого новообразования, его территория увеличивалась. Каждый раз!
Российская Империя в конце своего существования была больше, чем в начале. СССР - тоже. И РФ не станет исключением.
РФ уже приросла формально на Крым, а неформально, еще и Донбасс, Приднестровье, Карабах, Южную Осетию и Абхазию.
И это только расставление фигур. Через Осетию и Абхазию возьмут часть Грузии (или даже всю) и пробьются к Турции и Ирану через Армению. С помощью Приднестровья и Крыма заберут у нас выход к морям (увы - и пока мы ничего не делаем, чтобы этого не произошло). Возможно, успеют прибрать к рукам всю Беларусь и часть Казахстана.
Вы считаете, что РФ подойдет к распаду в текущих границах, но это заблуждение - "сбрасывать" при развале будет что и кроме своих нынешних территорий. Как раз в политике расширения и кроется главный риск развала, поэтому ожидать, что направленные на расширение действия (а это прям их нациальная идея) не увенчаются успехом, по меньшей мере наивно
А зачем им расширяться? С Крымом --понятно(стратегическое, центральное место в Чёрном море), а остальное им зачем?
Отличный вопрос - я ведь тоже понятия не имею, зачем. Но такая национальная идея. Без этого "топлива" их машина не едет. Какой-то исторический парадокс - самая большая страна в мире, самая большая доля неосвоенной собственной территории (по размеру это целая Австралия), но зачем-то нужно захватывать чужую
В Госпогранслужбе заявили об очередном провале "туристического сезона" в Крыму
В течение туристического сезона, с мая по сентябрь этого года, было зафиксировано пересечение административной границы с оккупированным Крымом 1,4 млн раз, из которых 690 тыс. раз пересекали украинцы в направлении полуострова, а оттуда – 713 тыс. раз, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.
По информации ГПСУ, в Крыму оккупанты пытаются выгодно показать очередной провальный сезон, говоря о рекордных 6,1 млн туристов, из которых около 1 млн украинцев. Однако анализ результатов оперативно-служебной деятельности Государственной пограничной службы Украины свидетельствует об отсутствии тенденции к увеличению посещения аннексированного в 2014 году полуострова Крым.
“Для сравнения, в течение именно туристического сезона с мая по сентябрь этого года на админграницах с оккупированным Крымом зафиксировано 1,4 миллиона пересечений, из которых 690 тысяч раз гражданами Украины в направлении полуострова и 713 тысяч раз из Крыма”, – рассказали в пресс-службе.
Всего, по данным ГПСУ, в течение 9 месяцев 2018 года на админграницах с временно оккупированным полуостровом пограничным ведомством зафиксировано 2 миллиона пересечений гражданами.
zРадио написав:Волгарь Я не доллар, чтобы всем нравится. Не хотите - не читайте. За собой при этом оставляю право рефлексировать на ваши неуместные поучения украинцев уму-разуму. Повторял и не поленюсь еще раз - будущи сам ярым порицателем действий украинской власти (есть за что), я готов слушать советы в адрес Украины от представителей благополучных народов, но слушать их от тех, кто сам не успел голову из дерьма высунуть, как снова нырнул с головой, не стану. Наведите порядок у себя для начала, особенно, в головах!
Очень образное сравнение, не имеющее, к сожалению, НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К РЕАЛЬНОСТИ. Уж позвольте В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ (хамства я, увы не терплю, поэтому отправляю Вас к сонму sommeroв всех мастей) привести несколько цифр,касающихся среднедушевых показателей России и Украины за 2018-ый,а уж Вы, любезный, несомненно обладающий начатками экономического анализа, сами и решите, КТО И КУДА НЫРНУЛ И ОТКУДА ВЫНЫРНУЛ (и вынырнул ли вообще). Особенно с учетом того, что все мы 30 лет назад, простите, действительно ПЛАВАЛИ В ОДНОМ ДЕРЬМЕ. Для того, чтобы избежать обвинений в подтасовке фактов от будевельников всех мастей, население Украины примем согласно данным Госкостата - 39 млн. человек без ЛНДР (хотя реально постоянное население почти на 10% меньше, но данные собираются по Украине без сепаратистских образований). Все цифры даю по памяти или по расчету на конец года, поэтому истинные значения могут отличаться на 10-15%. Итак Макроэкономика Среднедушевой ВВП по ППС 25 500 и 9 500 долларов Среднедушевой объем ЗВР 2 500 и 450 долларов Среднедушевой внешний госдолг 330 и 1200 долларов Среднедушевой годовой объем промроизводства 7000 и 2 200 долларов Отношение общего внешнего (государственного + частного) долга к размеру экономики (ВВП)% 30 и 90 Годовая инфляция (сентябрь 18-го к сентябрю 17-го)% 3,2 и 11 Уровень потребления товаров Среднедушевой месячный товарооборот. 275 и 75 долларов Среднедушевой объем депозитов в БС страны 2 600 и 460 долларов. Среднедушевое годовое потребление мяса 78 и 55 кг Продажи новых автомобилей в год на 1000 человек (шт.) 12 и 2,5 Социальная сфера Строительство новых квартир в год на 1000 человек (шт.) 7,8 и 2,9 Среднедушевой денежный месячный доход 490 и 140 долларов Доля жилфонда, оборудованного стационарными эл. плитами (т.е. фактически доля НОВОГО жилья в домах этажностью выше 9-ти в общем объеме жилого фонда страны) % 26 и 4 Эти цифры - в отраслях, где РФ кратно опережает Украину А эти - где Украина сильно опережает РФ - Детская смертность на 1000 живорожденных 7,5 и 5 - Общая смертность на 1000 населения (расчетный показатель для наличного населения Украины в 35,5 млн.) 16,5 и 12,8 - Естественная убыль населения на 1000 человек в год 7,5 и 1,4