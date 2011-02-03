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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 381382383384>
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:08

  27661 написав:zРадио
Да. Но вы забыли о том, что внутри исторического периода каждого новообразования, его территория увеличивалась. Каждый раз!

Российская Империя в конце своего существования была больше, чем в начале. СССР - тоже. И РФ не станет исключением.

РФ уже приросла формально на Крым, а неформально, еще и Донбасс, Приднестровье, Карабах, Южную Осетию и Абхазию.

И это только расставление фигур. Через Осетию и Абхазию возьмут часть Грузии (или даже всю) и пробьются к Турции и Ирану через Армению. С помощью Приднестровья и Крыма заберут у нас выход к морям (увы - и пока мы ничего не делаем, чтобы этого не произошло). Возможно, успеют прибрать к рукам всю Беларусь и часть Казахстана.

Вы считаете, что РФ подойдет к распаду в текущих границах, но это заблуждение - "сбрасывать" при развале будет что и кроме своих нынешних территорий. Как раз в политике расширения и кроется главный риск развала, поэтому ожидать, что направленные на расширение действия (а это прям их нациальная идея) не увенчаются успехом, по меньшей мере наивно


А зачем им расширяться? С Крымом --понятно(стратегическое, центральное место в Чёрном море), а остальное им зачем?


Отличный вопрос - я ведь тоже понятия не имею, зачем. Но такая национальная идея. Без этого "топлива" их машина не едет. Какой-то исторический парадокс - самая большая страна в мире, самая большая доля неосвоенной собственной территории (по размеру это целая Австралия), но зачем-то нужно захватывать чужую
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 11:30

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

В Госпогранслужбе заявили об очередном провале "туристического сезона" в Крыму

В течение туристического сезона, с мая по сентябрь этого года, было зафиксировано пересечение административной границы с оккупированным Крымом 1,4 млн раз, из которых 690 тыс. раз пересекали украинцы в направлении полуострова, а оттуда – 713 тыс. раз, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

По информации ГПСУ, в Крыму оккупанты пытаются выгодно показать очередной провальный сезон, говоря о рекордных 6,1 млн туристов, из которых около 1 млн украинцев. Однако анализ результатов оперативно-служебной деятельности Государственной пограничной службы Украины свидетельствует об отсутствии тенденции к увеличению посещения аннексированного в 2014 году полуострова Крым.

“Для сравнения, в течение именно туристического сезона с мая по сентябрь этого года на админграницах с оккупированным Крымом зафиксировано 1,4 миллиона пересечений, из которых 690 тысяч раз гражданами Украины в направлении полуострова и 713 тысяч раз из Крыма”, – рассказали в пресс-службе.

Всего, по данным ГПСУ, в течение 9 месяцев 2018 года на админграницах с временно оккупированным полуостровом пограничным ведомством зафиксировано 2 миллиона пересечений гражданами.


https://news.finance.ua/ru/news/-/43634 ... na-v-krymu
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 12:47

  zРадио написав:Волгарь
Я не доллар, чтобы всем нравится. Не хотите - не читайте. За собой при этом оставляю право рефлексировать на ваши неуместные поучения украинцев уму-разуму.
Повторял и не поленюсь еще раз - будущи сам ярым порицателем действий украинской власти (есть за что), я готов слушать советы в адрес Украины от представителей благополучных народов, но слушать их от тех, кто сам не успел голову из дерьма высунуть, как снова нырнул с головой, не стану.
Наведите порядок у себя для начала, особенно, в головах!

Очень образное сравнение, не имеющее, к сожалению, НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К РЕАЛЬНОСТИ. Уж позвольте В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ (хамства я, увы не терплю, поэтому отправляю Вас к сонму sommeroв всех мастей) привести несколько цифр,касающихся среднедушевых показателей России и Украины за 2018-ый,а уж Вы, любезный, несомненно обладающий начатками экономического анализа, сами и решите, КТО И КУДА НЫРНУЛ И ОТКУДА ВЫНЫРНУЛ (и вынырнул ли вообще). Особенно с учетом того, что все мы 30 лет назад, простите, действительно ПЛАВАЛИ В ОДНОМ ДЕРЬМЕ.
Для того, чтобы избежать обвинений в подтасовке фактов от будевельников всех мастей, население Украины примем согласно данным Госкостата - 39 млн. человек без ЛНДР (хотя реально постоянное население почти на 10% меньше, но данные собираются по Украине без сепаратистских образований). Все цифры даю по памяти или по расчету на конец года, поэтому истинные значения могут отличаться на 10-15%.
Итак
Макроэкономика
Среднедушевой ВВП по ППС
25 500 и 9 500 долларов
Среднедушевой объем ЗВР
2 500 и 450 долларов
Среднедушевой внешний госдолг
330 и 1200 долларов
Среднедушевой годовой объем промроизводства
7000 и 2 200 долларов
Отношение общего внешнего (государственного + частного) долга к размеру экономики (ВВП)%
30 и 90
Годовая инфляция (сентябрь 18-го к сентябрю 17-го)%
3,2 и 11
Уровень потребления товаров
Среднедушевой месячный товарооборот.
275 и 75 долларов
Среднедушевой объем депозитов в БС страны
2 600 и 460 долларов.
Среднедушевое годовое потребление мяса
78 и 55 кг
Продажи новых автомобилей в год на 1000 человек (шт.)
12 и 2,5
Социальная сфера
Строительство новых квартир в год на 1000 человек (шт.)
7,8 и 2,9
Среднедушевой денежный месячный доход
490 и 140 долларов
Доля жилфонда, оборудованного стационарными эл. плитами (т.е. фактически доля НОВОГО жилья в домах этажностью выше 9-ти в общем объеме жилого фонда страны) %
26 и 4
Эти цифры - в отраслях, где РФ кратно опережает Украину
А эти - где Украина сильно опережает РФ
- Детская смертность на 1000 живорожденных
7,5 и 5
- Общая смертность на 1000 населения (расчетный показатель для наличного населения Украины в 35,5 млн.)
16,5 и 12,8
- Естественная убыль населения на 1000 человек в год
7,5 и 1,4
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:00

Волгарь

И где у меня хамство? Вам аналогия про дерьмо не нравится - то есть вы в шоколаде?

Сравните себя с США! Это более корректное сравнение и по территории, и по государственному устройству, и по объему полезных ископаемых, и по человеческому потенциалу.

Цифры ваши корректны, кроме убыли - в России это 3,4 на 1000, а не 1.4. А если взять по русскому населению... то будет не лучше, чем в Украине...

Только все, что касается доходов, не отражает реальной картины для 90% россиян. У вас сильно выше коэффициент Джини, чем у нас. А это значит, что доходы распределяются более неравномерно.

По средней зарплате вы далеко впереди, а вот по медианной - не очень. Конкретных цифр нет ни по вам, ни по нам, но это очевидно на уровне логики.
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:01

  27661 написав:Почитайте книгу "Чёрный ворон" (её в Ивано-Франковске в школах препадают ).
Вот украинский ресурс.
https://comments.ua/politics/243064-ivanofrankovsk-zakupil-partiyu.html


Ви розумієте різницю між наявністю книжки в бібліотеці і її вивченням згідно шкільної програми?
До речі і по сьогодні в шкільній програмі є творчість відомих ксенофобів
Звісно, в першу чергу на думку спадають імена М.Ю Лермонтова, який окрім писання ксенофобських віршів займався вбивствами представників кавказьких народів, а також Л.Н.Толстого, який теж брав участь у каральних війнах на Кавказі, і у своїй повісті "Кавказский пленник" татар називає не інакше, як "вонючие татары". https://blogs.pravda.com.ua/authors/473 ... 6a/page_4/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:15

  Ой+ написав:
  27661 написав:Почитайте книгу "Чёрный ворон" (её в Ивано-Франковске в школах препадают ).
Вот украинский ресурс.
https://comments.ua/politics/243064-ivanofrankovsk-zakupil-partiyu.html


Ви розумієте різницю між наявністю книжки в бібліотеці і її вивченням згідно шкільної програми?
До речі і по сьогодні в шкільній програмі є творчість відомих ксенофобів
Звісно, в першу чергу на думку спадають імена М.Ю Лермонтова, який окрім писання ксенофобських віршів займався вбивствами представників кавказьких народів, а також Л.Н.Толстого, який теж брав участь у каральних війнах на Кавказі, і у своїй повісті "Кавказский пленник" татар називає не інакше, як "вонючие татары". https://blogs.pravda.com.ua/authors/473 ... 6a/page_4/


Может Толстому попадались татары, которые не мылись?
Книги Толстого и Лермонтова не называли ксенофобскими, а "Ворона" в Европе признали русофобской.

Ви розумієте різницю між наявністю книжки в бібліотеці і її вивченням згідно шкільної програми?

В одной статье писали, что будут преподавать, в другой, что раздадут в школьные библиотеки. Короче бардак в СМИ.
Востаннє редагувалось 27661 в Чет 11 жов, 2018 14:19, всього редагувалось 3 разів.
27661
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:17

Напоследок.
Я бы сравнил с США, но сравнение не будет корректным - РСФСР 30 лет назад, по Вашему образному выражению, плавала в одном дерьме с УССР, а вовсе не США. И, если Вы помните, выплыла оттуда при развале СССР с 200 т золота (сейчас 2000) и 100 млрд. внешнего госдолга Союза (сейчас меньше 50-ти).
А вот Украина - с 0 и 0 соответсвенно, а сейчас 17,5 млрд. ЗВР и 46+ внешнего госдолга
Насчет смертности - я всегда с пиететом подхожу к цифрам
Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации
январь-август 2018 (тыс.)
Естественный прирост, убыль (-) 169
http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn08-18.htm
Август (+1 400 человек) уже и, видимо, сентябрь-октябрь по традиции принесут небольшой прирост населения, а ноябрь-декабрь - убыль.
Но в любом случае она чуть превысит 200 тыс. за год -менее 1,5 человека на 1000.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:35

Волгарь

А как там гражданочка поживает, опубликовавшая реальные данные ЗАГСов о 80 млн населения вместо 142 млн по рецензированной переписи? :mrgreen:

Новичик еще не поймала, дай ей бог здоровья?

Что касается сравнения РФ с США - что-то я не пойму. Претендовать на ту же роль в мировой политике - это да, а сравниваться по социально-экономическому развитию - это уже "нам даже 30 лет нету?".

Давайте я вам помогу. ВВП по ППС на душу:

2017 США = $59500
2017 РФ = $27800

1992 США = $25500
1992 РФ = $11500

Цивилизованные страны вы не догоняете! Да, мы тоже. Но я и не давал Украине высокую оценке. А вы тут кичитесь заслугами, которых нет! И перед кем - перед объективно более слабым? Вы Украину используете, как удобный пример для сравнения, в том числе здесь на форуме. Мол, посмотрите, какие клоуны, во что свою страну превратили. А вы свою?

Сегодняшний факт - вашу государственную космическую программу уже средняя по масштабам частная компания США обошла. Не можете космонавтов уже на МКС доставить, хотя у СССР с доставкой на Мир не было проблем еще 30 лет назад!

https://korrespondent.net/world/russia/ ... m-dlia-mks

https://knoema.ru/atlas/maps/%D0%92%D0% ... 0%B8%D1%8F
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:01

zРадио
Цивилизованные страны вы не догоняете! Да, мы тоже. Но я и не давал Украине высокую оценке. А вы тут кичитесь заслугами, которых нет! И перед кем - перед объективно более слабым? Вы Украину используете, как удобный пример для сравнения, в том числе здесь на форуме. Мол, посмотрите, какие клоуны, во что свою страну превратили. А вы свою?

Извините, что влез, но разве в 90-е у нас с РФ не были одинаковые показатели почти во всём?
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:15

  27661 написав:zРадио
Цивилизованные страны вы не догоняете! Да, мы тоже. Но я и не давал Украине высокую оценке. А вы тут кичитесь заслугами, которых нет! И перед кем - перед объективно более слабым? Вы Украину используете, как удобный пример для сравнения, в том числе здесь на форуме. Мол, посмотрите, какие клоуны, во что свою страну превратили. А вы свою?

Извините, что влез, но в 90-е у нас с РФ были одинаковые показатели почти во всём.


Я знаю, сам разбирал это. Динамика ВВП у нас ниже, чем в РФ. Мы много ошибок наделили и продолжаем их делать. Но мы и не претендуем на роль гегемона и не учим соседей жизни. Согласны?

А природа более быстрого развития экономики РФ по сравнению с Украиной - нефтегазовые стероиды. Причин для задирания носа нет даже перед украинцами, не говоря уже о западных странах, где средняя продолжительность жизни уже повсеместно перевалала за 80 лет
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 11 жов, 2018 15:16, всього редагувалось 1 раз.
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