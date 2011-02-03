Додано: Чет 11 жов, 2018 12:47

zРадио написав: Волгарь

Я не доллар, чтобы всем нравится. Не хотите - не читайте. За собой при этом оставляю право рефлексировать на ваши неуместные поучения украинцев уму-разуму.

Повторял и не поленюсь еще раз - будущи сам ярым порицателем действий украинской власти (есть за что), я готов слушать советы в адрес Украины от представителей благополучных народов, но слушать их от тех, кто сам не успел голову из дерьма высунуть, как снова нырнул с головой, не стану.

Наведите порядок у себя для начала, особенно, в головах! Я не доллар, чтобы всем нравится. Не хотите - не читайте. За собой при этом оставляю право рефлексировать на ваши неуместные поучения украинцев уму-разуму.Повторял и не поленюсь еще раз - будущи сам ярым порицателем действий украинской власти (есть за что), я готов слушать советы в адрес Украины от представителей благополучных народов, но слушать их от тех, кто сам не успел голову из дерьма высунуть, как снова нырнул с головой, не стану.Наведите порядок у себя для начала, особенно, в головах!

за 2018-ый

Макроэкономика

Среднедушевой ВВП по ППС

25 500 и 9 500 долларов

Среднедушевой объем ЗВР

2 500 и 450 долларов

Среднедушевой внешний госдолг

330 и 1200 долларов

Среднедушевой годовой объем промроизводства

7000 и 2 200 долларов

Отношение общего внешнего (государственного + частного) долга к размеру экономики (ВВП)%

30 и 90

Годовая инфляция (сентябрь 18-го к сентябрю 17-го)%

3,2 и 11

Уровень потребления товаров

Среднедушевой месячный товарооборот.

275 и 75 долларов

Среднедушевой объем депозитов в БС страны

2 600 и 460 долларов.

Среднедушевое годовое потребление мяса

78 и 55 кг

Продажи новых автомобилей в год на 1000 человек (шт.)

12 и 2,5

Социальная сфера

Строительство новых квартир в год на 1000 человек (шт.)

7,8 и 2,9

Среднедушевой денежный месячный доход

490 и 140 долларов

Доля жилфонда, оборудованного стационарными эл. плитами (т.е. фактически доля НОВОГО жилья в домах этажностью выше 9-ти в общем объеме жилого фонда страны) %

26 и 4

А эти - где Украина сильно опережает РФ

- Детская смертность на 1000 живорожденных

7,5 и 5

- Общая смертность на 1000 населения (расчетный показатель для наличного населения Украины в 35,5 млн.)

16,5 и 12,8

- Естественная убыль населения на 1000 человек в год

7,5 и 1,4

Очень образное сравнение, не имеющее, к сожалению, НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К РЕАЛЬНОСТИ. Уж позвольте В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ (хамства я, увы не терплю, поэтому отправляю Вас к сонму sommeroв всех мастей) привести несколько цифр,касающихся среднедушевых показателей России и Украины,а уж Вы, любезный, несомненно обладающий начатками экономического анализа, сами и решите, КТО И КУДА НЫРНУЛ И ОТКУДА ВЫНЫРНУЛ (и вынырнул ли вообще). Особенно с учетом того, что все мы 30 лет назад, простите, действительно ПЛАВАЛИ В ОДНОМ ДЕРЬМЕ.Для того, чтобы избежать обвинений в подтасовке фактов от будевельников всех мастей, население Украины примем согласно данным Госкостата - 39 млн. человек без ЛНДР (хотя реально постоянное население почти на 10% меньше, но данные собираются по Украине без сепаратистских образований). Все цифры даю по памяти или по расчету на конец года, поэтому истинные значения могут отличаться на 10-15%.ИтакЭти цифры - в отраслях, где РФ кратно опережает Украину