Додано: Чет 11 жов, 2018 15:49

27661 написав: zРадио

Цивилизованные страны вы не догоняете! Да, мы тоже. Но я и не давал Украине высокую оценке. А вы тут кичитесь заслугами, которых нет! И перед кем - перед объективно более слабым? Вы Украину используете, как удобный пример для сравнения, в том числе здесь на форуме. Мол, посмотрите, какие клоуны, во что свою страну превратили. А вы свою?

Извините, что влез, но разве в 90-е у нас с РФ не были одинаковые показатели почти во всём? Извините, что влез, но разве в 90-е у нас с РФ не были одинаковые показатели почти во всём?

все что осталось от страны - Хатанга

С распадом СССР ситуация в России была гораздо хуже. Главная проблема конца 80-х - продовольственная.30 лет назад на Украине производилось продовольствия (объем сельхозпроизводства) на душу населения почти на 1 000 советских рублей (48 млрд.) в РСФСР - на 700 (102 млрд.). В стране было 25 млн. голов КРС и 8,5 млн. коров, почти 20 млн. свиней, сейчас - 3,8!!!, 2 и 6,5 млн. голов соответственно.Для РСФСР цифры были следующие - 54, 20+ и 39 млн, сейчас 19,5/8+ и 24 млн. Производства мяса в убойном весе в УССР -4,3 млн. т, молока - около 20 млн.т, сейчас 2,3 и 10 млн. т, в России 9,6 млн. т и 50+ тогда и 10,8 и 32 в этом году.Помнится, в 92-ом, слушая прогноз погоды, где перечислялись города России, моя мама в сердцах восклицала -Россия была географически сдвинута на северо-восток, практически лишилась портов в Европе и транспортных коридоров. Среди населения, лишенного за годы Советской власти едва ли ни всех нравственных критериев, отвыкшего работать, было огромное количество хронических алкоголиков/сидельцев/на улицах властвовал криминал. Едва ли не половину продукции машиностроения составляла продукция ВПК, абсолютно никому не нужная на тот моментВ январе 92-го нередки были случаи, когда 2 соседки покупали одну банку...сметаны - не было денег.В отличии от России, как считали все, у Украины были отличные перспективы. Развитая индустриально-аграрная страна, на берегу теплых морей, с 30 млн. га лучших в мире черноземов, где треть населения прожила при СССР 50, а не почти 75 лет, не утратив нравственных ориентиров и трудовых навыков. Где 97+ процентов населения составляли ментально практически однородные люди европейской культуры (в отличии от сотни народов России), с мощной зарубежной диаспорой. Открытая Европе, через которую шли туда все пути с ВостокаНе подлежит никакому сомнению, что тогда Украина несомненно представлялась более цельной и потенциально успешной, чем Россия, где к тому же уже вовсю шел парад суверенитетов от Кавказа через поволжье в гипотетическую ДВР.