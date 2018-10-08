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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 381382383384
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:16

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  27661 написав:Извините, что влез, но в 90-е у нас с РФ были одинаковые показатели почти во всём.


После развала совка РФ не поделдилась с нами своими нефтегазовыми скважинами , хотя в союзные времена наш газ с западной Украины выкачивался на шарик для союзных потребностей. Самое главное в этом - после развала изначально разные были стартовые позиции за счет сырьевых возможностей. Россия ничего принципиально нового не сотворила , оставшись сырьевой бензоколонкой, за счет чего и формируется основа нынешнего ВВП рф. Говорить о равных позициях - ложь и опять ватная пропаганда.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:24

  Surfer написав:
  27661 написав:Извините, что влез, но в 90-е у нас с РФ были одинаковые показатели почти во всём.


После развала совка РФ не поделдилась с нами своими нефтегазовыми скважинами , хотя в союзные времена наш газ с западной Украины выкачивался на шарик для союзных потребностей. Самое главное в этом - после развала изначально разные были стартовые позиции за счет сырьевых возможностей. Россия ничего принципиально нового не сотворила , оставшись сырьевой бензоколонкой, за счет чего и формируется основа нынешнего ВВП рф. Говорить о равных позициях - ложь и опять ватная пропаганда.


А в 70-х еще сколько из Шебелинки (Харьковская обл) выкачали... И на нужды УССР, и на нужды других республик.

Вся добыча полезных ископаемых исторически идет от легкоизвлекаемых к трудноизвлекаемых.

Очевидно же, что на украинских широтах это было делать значительно дешевле и легче, чем на сибирских.

Да, на этапе распада Союза нужно было обсуждать совместную разработку сибирских, сахалинских и прочих месторождений. Но не додымались (как и до много чего другого)...

https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_i ... uk_gas_int
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 11 жов, 2018 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:26

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  27661 написав:Книги Толстого и Лермонтова не называли ксенофобскими, а "Ворона" в Европе признали русофобской.


"В Європі" поняття просто деколи полярне. Я не вважаю згаданих авторів ксенофобами, вони мислили категоріями свого часу. Бо по згаданому мною посиланню найбільший ксенофоб по сьогоднішнім міркам Вальтер Скот.
А для зростання русофобії найбільше спричинилась сама Росія, застосувавши в першу чергу зброю проти українців. Без цього тертя в державі були би максимум на рівні побутового націоналізму.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:36

  Волгарь написав:Напоследок.
Насчет смертности - я всегда с пиететом подхожу к цифрам
Оперативные данные по естественному движению населения Российской Федерации
январь-август 2018 (тыс.)
Естественный прирост, убыль (-) 169
http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn08-18.htm
Август (+1 400 человек) уже и, видимо, сентябрь-октябрь по традиции принесут небольшой прирост населения, а ноябрь-декабрь - убыль.
Но в любом случае она чуть превысит 200 тыс. за год -менее 1,5 человека на 1000.


Без фантазій скільки є наявного населення з цього ж джерела смерність/убиль
Псковская область 17,7 -8,3
Тверская область 17,4 -8,2
Новгородская область 17,0 -7,1
Ивановская область 16,4 -7,3
Тульская область 16,4 -8,0
Владимирская область 16,3 -6,9
Орловская область 16,1 -6,9
Курганская область 16,0 -5,5
Смоленская область 15,9 -7,3
Тамбовская область 15,9 -7,7
Курская область 15,8 -6,4
Рязанская область 15,8 -6,5
Брянская область 15,5 -6,2
Hижегородская область 15,4 -5,4
Калужская область 15,3 -4,9
Кировская область 15,3 -5,2
Ярославская область 15,3 -5,4
Костромская область 15,1 -5,2
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 15:49

  27661 написав:zРадио
Цивилизованные страны вы не догоняете! Да, мы тоже. Но я и не давал Украине высокую оценке. А вы тут кичитесь заслугами, которых нет! И перед кем - перед объективно более слабым? Вы Украину используете, как удобный пример для сравнения, в том числе здесь на форуме. Мол, посмотрите, какие клоуны, во что свою страну превратили. А вы свою?

Извините, что влез, но разве в 90-е у нас с РФ не были одинаковые показатели почти во всём?

С распадом СССР ситуация в России была гораздо хуже. Главная проблема конца 80-х - продовольственная.
30 лет назад на Украине производилось продовольствия (объем сельхозпроизводства) на душу населения почти на 1 000 советских рублей (48 млрд.) в РСФСР - на 700 (102 млрд.). В стране было 25 млн. голов КРС и 8,5 млн. коров, почти 20 млн. свиней, сейчас - 3,8!!!, 2 и 6,5 млн. голов соответственно.
Для РСФСР цифры были следующие - 54, 20+ и 39 млн, сейчас 19,5/8+ и 24 млн. Производства мяса в убойном весе в УССР -4,3 млн. т, молока - около 20 млн.т, сейчас 2,3 и 10 млн. т, в России 9,6 млн. т и 50+ тогда и 10,8 и 32 в этом году.
Помнится, в 92-ом, слушая прогноз погоды, где перечислялись города России, моя мама в сердцах восклицала - все что осталось от страны - Хатанга.
Россия была географически сдвинута на северо-восток, практически лишилась портов в Европе и транспортных коридоров. Среди населения, лишенного за годы Советской власти едва ли ни всех нравственных критериев, отвыкшего работать, было огромное количество хронических алкоголиков/сидельцев/на улицах властвовал криминал. Едва ли не половину продукции машиностроения составляла продукция ВПК, абсолютно никому не нужная на тот момент
В январе 92-го нередки были случаи, когда 2 соседки покупали одну банку...сметаны - не было денег.
В отличии от России, как считали все, у Украины были отличные перспективы. Развитая индустриально-аграрная страна, на берегу теплых морей, с 30 млн. га лучших в мире черноземов, где треть населения прожила при СССР 50, а не почти 75 лет, не утратив нравственных ориентиров и трудовых навыков. Где 97+ процентов населения составляли ментально практически однородные люди европейской культуры (в отличии от сотни народов России), с мощной зарубежной диаспорой. Открытая Европе, через которую шли туда все пути с Востока
Не подлежит никакому сомнению, что тогда Украина несомненно представлялась более цельной и потенциально успешной, чем Россия, где к тому же уже вовсю шел парад суверенитетов от Кавказа через поволжье в гипотетическую ДВР.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:03

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Россия была географически сдвинута на северо-восток, практически лишилась портов в Европе и транспортных коридоров. Среди населения, лишенного за годы Советской власти едва ли ни всех нравственных критериев, отвыкшего работать, было огромное количество хронических алкоголиков/сидельцев/на улицах властвовал криминал. Едва ли не половину продукции машиностроения составляла продукция ВПК, абсолютно никому не нужная на тот момент
В январе 92-го нередки были случаи, когда 2 соседки покупали одну банку...сметаны - не было денег.

Ну хоч щось схоже на правду. :)
  Волгарь написав:В отличии от России, как считали все, у Украины были отличные перспективы. Развитая индустриально-аграрная страна, на берегу теплых морей, с 30 млн. га лучших в мире черноземов, где треть населения прожила при СССР 50, а не почти 75 лет, не утратив нравственных ориентиров и трудовых навыков. Где 97+ процентов населения составляли ментально практически однородные люди европейской культуры (в отличии от сотни народов России), с мощной зарубежной диаспорой. Открытая Европе, через которую шли туда все пути с Востока

Це тільки здавалось. Технології відсталі, товари неконкурентноспроможні. Скільки Кучма не пропихував свої ракети - все одно все заглохло, і так в усьому. Головна проблема - самі ми не могли модернизуватись, а взяти на буксир ніхто не хотів, бо занадто велика країна. Крім того, електорально ми не могли однозначно вирішити - на Схід, чи на Захід.
Серед країн бувшого СРСР, краще нас живе тільки Прибалтика, яку взяв на буксир Захід, Білорусь, яку взяла на буксир РФ, і бензоколонки - РФ, Казахстан, Азербайджан.
Випереджаючи сказання про Полковника, який навів порядок, наведу приклад Казахстана, де були голодні бунти в 90-х, а Президент один і той самий вже 30 років. :)
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:19

Це тільки здавалось. Технології відсталі, товари неконкурентноспроможні.

Вспомните КНР - 30 лет назад там в принципе не было современной промышленности, как и в Южной Корее лет 60 назад.
Скільки Кучма не пропихував свої ракети - все одно все заглохло, і так в усьому. Головна проблема - самі ми не могли модернизуватись, а взяти на буксир ніхто не хотів, бо занадто велика країна
.
Ракеты - это частность. Опять же пример КНР - года до 2000-го все китайские товары были очень плохого качества и конкурировали только ценой.
Да что вспоминать - всего 10 лет назад Украина производила почти 500 тыс. автомобилей!!! Куда все делось?
Крім того, електорально ми не могли однозначно вирішити - на Схід, чи на Захід.

И как это отражалось на экономике?
Серед країн бувшого СРСР, краще нас живе тільки Прибалтика, яку взяв на буксир Захід, Білорусь, яку взяла на буксир РФ, і бензоколонки - РФ, Казахстан, Азербайджан.

Строго говоря, среднедушевой номинальный ВВП Украины только в 17-ом превзошел узбекский.
Випереджаючи сказання про Полковника, який навів порядок, наведу приклад Казахстана, де були голодні бунти в 90-х, а Президент один і той самий вже 30 років

Вы преувеличиваете - подполковника.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:36

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Вспомните КНР - 30 лет назад там в принципе не было современной промышленности, как и в Южной Корее лет 60 назад.

Вони зробили свій вибір - на Захід. Крім того, в цих аграрних країнах не було такої проблеми з комуналкою. Ми досі не можемо її вирішити.
  Волгарь написав:Ракеты - это частность. Опять же пример КНР - года до 2000-го все китайские товары были очень плохого качества и конкурировали только ценой.
Да что вспоминать - всего 10 лет назад Украина производила почти 500 тыс. автомобилей!!! Куда все делось?

Не витримали конкуренції, білоруське автободування теж перебуває на стадії колапсу, а ВАЗ потихеньку сдувається.
Виробляти власні ракети, літаки, можна лише при населені 200-300 млн, тобто, треба
бути частиного великого західного ринку.
Дешеві і погані товари були, спочатку, японськими, потім корейськими, зараз китайські. Азійські тигри - окрема розмова, ніде в Європі так не було.
  Волгарь написав:Строго говоря, среднедушевой номинальный ВВП Украины только в 17-ом превзошел узбекский.

Значить, узбекські робочі бригади в 2008 мені вважались.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:43

Волгарь
Россия была и есть энергетической и сырьевой супердержавой, но в составе СССР она тянула на себе груз союзных республик, Воршавского договора и прочих сателитов и прихлебателей, поэтому уровень жизни был не самый высокий.
После принятие декларации о государственном суверенитете РСФСР и развала СССР Россия сбросила себя это ярмо. При интеграции в мировую экономику и разрушении железного занавеса вся промышленность бывших союзных республик оказалась неконкурентноспособной и дружно пошла ко дну.

Выгребают только бензоколонки за счет продажи энерго и сырьевых ресурсов. О каких равных стартовых возможностях для вхождения в мировую экономику вы говорите? Наверно попутали с уровнем жизни населения - вот он в Украине был выше.

Парад суверенитетов был выгоден Ельцину и России, а так же всем национальным элитам - они беднее не стали даже в самых бедных республиках, в отличие от народа.

ПС. Экономические мотивы Ельцина мне были понятны, а вот мотивы Путина по навешиванию на россиян новых нахлебников понять не могу. Холодильник побеждает телевизор.
"Всё проходит, и это пройдёт"
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