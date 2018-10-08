В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Тут кто-то плел сказки про неимеющийаналогов российский ракетный двигатель РД-100500. Сегодня, в очередной раз, российская ракета навернулась при старте. Слава Богу космонавты живы. Будет у амеров (и не только) хороший повод ускорить отказ от российского хлама. При совке умели хоть военку делать, а нынешние уже ничего не умеют. Только языками.
vladvlas написав:Тут кто-то плел сказки про неимеющийаналогов российский ракетный двигатель РД-100500. Сегодня, в очередной раз, российская ракета навернулась при старте. Слава Богу космонавты живы. Будет у амеров (и не только) хороший повод ускорить отказ от российского хлама. При совке умели хоть военку делать, а нынешние уже ничего не умеют. Только языками.