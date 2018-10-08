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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 382383384385
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 20:06

Тут кто-то плел сказки про неимеющийаналогов российский ракетный двигатель РД-100500.
Сегодня, в очередной раз, российская ракета навернулась при старте. Слава Богу космонавты живы.
Будет у амеров (и не только) хороший повод ускорить отказ от российского хлама. При совке умели хоть военку делать, а нынешние уже ничего не умеют. Только языками.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 20:11

  vladvlas написав:Тут кто-то плел сказки про неимеющийаналогов российский ракетный двигатель РД-100500.
Сегодня, в очередной раз, российская ракета навернулась при старте. Слава Богу космонавты живы.
Будет у амеров (и не только) хороший повод ускорить отказ от российского хлама. При совке умели хоть военку делать, а нынешние уже ничего не умеют. Только языками.


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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 20:29

  lapay написав:Випереджаючи сказання про Полковника, який навів порядок, наведу приклад Казахстана, де були голодні бунти в 90-х, а Президент один і той самий вже 30 років. :)


Не напомните где и когда были "голодные бунты" в Казахстане в 90-х
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 20:31

  vladvlas написав:Сегодня, в очередной раз, российская ракета навернулась при старте.


Это хорошо что у соседа корова сдохла. Но когда последний раз летала украинская ракета?
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