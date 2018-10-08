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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 382383384385
Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 20:06

Тут кто-то плел сказки про неимеющийаналогов российский ракетный двигатель РД-100500.
Сегодня, в очередной раз, российская ракета навернулась при старте. Слава Богу космонавты живы.
Будет у амеров (и не только) хороший повод ускорить отказ от российского хлама. При совке умели хоть военку делать, а нынешние уже ничего не умеют. Только языками.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 20:11

  vladvlas написав:Тут кто-то плел сказки про неимеющийаналогов российский ракетный двигатель РД-100500.
Сегодня, в очередной раз, российская ракета навернулась при старте. Слава Богу космонавты живы.
Будет у амеров (и не только) хороший повод ускорить отказ от российского хлама. При совке умели хоть военку делать, а нынешние уже ничего не умеют. Только языками.


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zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 20:29

  lapay написав:Випереджаючи сказання про Полковника, який навів порядок, наведу приклад Казахстана, де були голодні бунти в 90-х, а Президент один і той самий вже 30 років. :)


Не напомните где и когда были "голодные бунты" в Казахстане в 90-х
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 20:31

  vladvlas написав:Сегодня, в очередной раз, российская ракета навернулась при старте.


Это хорошо что у соседа корова сдохла. Но когда последний раз летала украинская ракета?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 21:18

zРадио Могу предположить, что шпионы-вредители подменили святую воду на дистиллированную, вот и результат! (С)

shapo Напомнить заголовок топика? Сосед и оккупант - разные вещи.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 21:32

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  shapo написав:Не напомните где и когда были "голодные бунты" в Казахстане в 90-х

Вибачаюсь. Десь чув, але підтвердження не знайшов. Люди голодували, як і на всьому постсовку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 21:52

  Подолянин написав:shapo Напомнить заголовок топика? Сосед и оккупант - разные вещи.


Хорошо, у оккупанта ракета упала. А украинская ракета когда летала последний раз?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 21:53

  lapay написав:Вибачаюсь. Десь чув, але підтвердження не знайшов. Люди голодували, як і на всьому постсовку.


Это как, по улицам валялись как в 1932-33г?
По помойкам шарились,конечно, так и сейчас все помойки в Киеве поделены.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 22:11

  shapo написав:
  lapay написав:Вибачаюсь. Десь чув, але підтвердження не знайшов. Люди голодували, як і на всьому постсовку.


Это как, по улицам валялись как в 1932-33г?
По помойкам шарились,конечно, так и сейчас все помойки в Киеве поделены.


Что за страсти про киевские помойки? )) Не могу сказать, что вижу одних и тех же бродяг у мусорных ящиков под домом. Я, конечно, за ними не слежу - возможно, вы следите, чтобы делать такие умозаключения :mrgreen:

В Киеве то работа для тех, кто хочет работать, есть. Достаточно обратиться в ЦЗ, если самостоятельно религия не позволяет найти. В других регионах, особенно, в н.п. с населением ниже 10 тыс, сложнее.

Но не думаю, что россия здесь радикально отличается от Украины. Скорее даже в россии в этим хуже из-за расстояний, что значит бОльшие проблемы с логистикой и инфраструктурой.

Что касается радостей от упавшей ракеты - лично я этому не рад. Да и хозяин поста, уверен, тоже. Это простая констатация закономерного факта о деградации российского космоса.

Не нужно деньги государственной программы разворовывать и естественные науки заменять "основами православной культуры" в школах и университетах...

Тогда все будет летать, а не падать!
zРадио
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  #<1 ... 382383384385
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