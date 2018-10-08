Додано: Чет 11 жов, 2018 22:11

shapo написав: lapay написав: Вибачаюсь. Десь чув, але підтвердження не знайшов. Люди голодували, як і на всьому постсовку. Вибачаюсь. Десь чув, але підтвердження не знайшов. Люди голодували, як і на всьому постсовку.



Это как, по улицам валялись как в 1932-33г?

По помойкам шарились,конечно, так и сейчас все помойки в Киеве поделены. Это как, по улицам валялись как в 1932-33г?По помойкам шарились,конечно, так и сейчас все помойки в Киеве поделены.

Что за страсти про киевские помойки? )) Не могу сказать, что вижу одних и тех же бродяг у мусорных ящиков под домом. Я, конечно, за ними не слежу - возможно, вы следите, чтобы делать такие умозаключенияВ Киеве то работа для тех, кто хочет работать, есть. Достаточно обратиться в ЦЗ, если самостоятельно религия не позволяет найти. В других регионах, особенно, в н.п. с населением ниже 10 тыс, сложнее.Но не думаю, что россия здесь радикально отличается от Украины. Скорее даже в россии в этим хуже из-за расстояний, что значит бОльшие проблемы с логистикой и инфраструктурой.Что касается радостей от упавшей ракеты - лично я этому не рад. Да и хозяин поста, уверен, тоже. Это простая констатация закономерного факта о деградации российского космоса.Не нужно деньги государственной программы разворовывать и естественные науки заменять "основами православной культуры" в школах и университетах...Тогда все будет летать, а не падать!