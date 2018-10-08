В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Тут кто-то плел сказки про неимеющийаналогов российский ракетный двигатель РД-100500. Сегодня, в очередной раз, российская ракета навернулась при старте. Слава Богу космонавты живы. Будет у амеров (и не только) хороший повод ускорить отказ от российского хлама. При совке умели хоть военку делать, а нынешние уже ничего не умеют. Только языками.
vladvlas написав:Тут кто-то плел сказки про неимеющийаналогов российский ракетный двигатель РД-100500. Сегодня, в очередной раз, российская ракета навернулась при старте. Слава Богу космонавты живы. Будет у амеров (и не только) хороший повод ускорить отказ от российского хлама. При совке умели хоть военку делать, а нынешние уже ничего не умеют. Только языками.
lapay написав:Вибачаюсь. Десь чув, але підтвердження не знайшов. Люди голодували, як і на всьому постсовку.
Это как, по улицам валялись как в 1932-33г? По помойкам шарились,конечно, так и сейчас все помойки в Киеве поделены.
Что за страсти про киевские помойки? )) Не могу сказать, что вижу одних и тех же бродяг у мусорных ящиков под домом. Я, конечно, за ними не слежу - возможно, вы следите, чтобы делать такие умозаключения
В Киеве то работа для тех, кто хочет работать, есть. Достаточно обратиться в ЦЗ, если самостоятельно религия не позволяет найти. В других регионах, особенно, в н.п. с населением ниже 10 тыс, сложнее.
Но не думаю, что россия здесь радикально отличается от Украины. Скорее даже в россии в этим хуже из-за расстояний, что значит бОльшие проблемы с логистикой и инфраструктурой.
Что касается радостей от упавшей ракеты - лично я этому не рад. Да и хозяин поста, уверен, тоже. Это простая констатация закономерного факта о деградации российского космоса.
Не нужно деньги государственной программы разворовывать и естественные науки заменять "основами православной культуры" в школах и университетах...