В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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«Зеніт-3SLБ» запустив телекомунікаційний супутник Amos 3 28 квітня, 2008.[1] «Зеніт-3SLБ» запустив телекомунікаційний супутник Telstar 11N на геосинхронну орбіту 26 лютого, 2009.[2] Зеніт-3SLБ доставив на орбіту супутник MEASAT-3a 21 червня, 2009.[3] «Зеніт-3SLБ» запустив 30 листопада, 2009 на орбіту апарат Intelsat 15.[1] «Зеніт-3SLБ» 6 жовтня 2011 вивів на орбіту супутник «Intelsat 18».[4] «Зеніт-3SLБ» 1 вересня 2013 року вивів на орбіту ізраїльський супутник зв'язку Amos 4. Запуск став шостим в програмі "Наземний старт".[2]
Як бачите 1 вересня 2013 - це з того що за 15 секунд пошуку знайшов я А ще через 15 секунд пошуку знайшов наступне
Прошедшие запуски РН «Зенит» с Морского старта № Дата (UTC) Полезная нагрузка Масса, тонны Результат 1 28 марта 1999 DemoSat 4,5 успех 2 9 октября 1999 DirecTV-1R 3,5 успех 3 12 марта 2000 ICO F1 2,7 авария[40] 4 28 июля 2000 PAS-9 3,7 успех 5 20 октября 2000 Thuraya-1 5,1 успех 6 18 марта 2001 XM Radio-2 «Rock» 4,7 успех 7 8 мая 2001 XM Radio-1 «Roll» 4,7 успех 8 15 июня 2002 Galaxy 3C 4,9 успех 9 10 июня 2003 Thuraya-D2 6,1[41] успех[41] 10 7 августа 2003 EchoStar IX (Telstar 13) 4,7 успех 11 30 сентября 2003 Galaxy 13/Horizons-1 4,1 успех 12 10 января 2004 Telstar 14 (Estrela do Sul 1) 4,7 успех 13 4 мая 2004 DirecTV-7S 5,5 успех 14 28 июня 2004 Telstar 18 4,8 частично успешный 15 1 марта 2005 XM Radio-3 «Rhythm» 4,7 успех 16 26 апреля 2005 Spaceway-1 6,0 успех 17 23 июня 2005 Intelsat Americas 8 5,5 успех 18 8 ноября 2005 Inmarsat 4-F2 6,0 успех 19 15 февраля 2006 EchoStar X 4,3 успех 20 12 апреля 2006 JCSAT-9 4,4 успех 21 18 июня 2006 Galaxy 16 5,1 успех 22 22 августа 2006 Koreasat-5 4,9 успех 23 30 октября 2006 XM Radio-4 «Blues» 5,2 успех 24 30 января 2007 NSS-8 5,95 авария[42] 25 15 января 2008 Thuraya-D3 5,2 успех 26 19 марта 2008 DirecTV-11 5,9 успех 27 21 мая 2008 Galaxy 18 4,642 успех 28 16 июля 2008 EchoStar XI 5,511 успех 29 24 сентября 2008 Galaxy 19 4,69 успех 30 20 апреля 2009 SICRAL 1B 3,038 успех 31 24 сентября 2011 Atlantic Bird 7 4,6 успех 32 1 июня 2012 Интелсат-19 5,6 успех 33 19 августа 2012 Интелсат-21 5,6 успех 34 3 декабря 2012 Eutelsat 70B 5,25 успех[43] 35 1 февраля 2013 Интелсат-27 6,2 авария[44][45] 36 26 мая 2014 Eutelsat 3B 5,96 успех[46]
Отже на 36 стартів 2 аварії один частково успішний 33 успішних
То що мокшанська морда - задоволений успіхами українських ракетобудівників ? ПС тебе не лякає що Зеніт може тобі на голову подарунків по саме нехочу насипати?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
«Зеніт-3SLБ» запустив телекомунікаційний супутник Amos 3 28 квітня, 2008.[1] «Зеніт-3SLБ» запустив телекомунікаційний супутник Telstar 11N на геосинхронну орбіту 26 лютого, 2009.[2] Зеніт-3SLБ доставив на орбіту супутник MEASAT-3a 21 червня, 2009.[3] «Зеніт-3SLБ» запустив 30 листопада, 2009 на орбіту апарат Intelsat 15.[1] «Зеніт-3SLБ» 6 жовтня 2011 вивів на орбіту супутник «Intelsat 18».[4] «Зеніт-3SLБ» 1 вересня 2013 року вивів на орбіту ізраїльський супутник зв'язку Amos 4. Запуск став шостим в програмі "Наземний старт".[2]
Як бачите 1 вересня 2013 - це з того що за 15 секунд пошуку знайшов я А ще через 15 секунд пошуку знайшов наступне
Прошедшие запуски РН «Зенит» с Морского старта № Дата (UTC) Полезная нагрузка Масса, тонны Результат 1 28 марта 1999 DemoSat 4,5 успех 2 9 октября 1999 DirecTV-1R 3,5 успех 3 12 марта 2000 ICO F1 2,7 авария[40] 4 28 июля 2000 PAS-9 3,7 успех 5 20 октября 2000 Thuraya-1 5,1 успех 6 18 марта 2001 XM Radio-2 «Rock» 4,7 успех 7 8 мая 2001 XM Radio-1 «Roll» 4,7 успех 8 15 июня 2002 Galaxy 3C 4,9 успех 9 10 июня 2003 Thuraya-D2 6,1[41] успех[41] 10 7 августа 2003 EchoStar IX (Telstar 13) 4,7 успех 11 30 сентября 2003 Galaxy 13/Horizons-1 4,1 успех 12 10 января 2004 Telstar 14 (Estrela do Sul 1) 4,7 успех 13 4 мая 2004 DirecTV-7S 5,5 успех 14 28 июня 2004 Telstar 18 4,8 частично успешный 15 1 марта 2005 XM Radio-3 «Rhythm» 4,7 успех 16 26 апреля 2005 Spaceway-1 6,0 успех 17 23 июня 2005 Intelsat Americas 8 5,5 успех 18 8 ноября 2005 Inmarsat 4-F2 6,0 успех 19 15 февраля 2006 EchoStar X 4,3 успех 20 12 апреля 2006 JCSAT-9 4,4 успех 21 18 июня 2006 Galaxy 16 5,1 успех 22 22 августа 2006 Koreasat-5 4,9 успех 23 30 октября 2006 XM Radio-4 «Blues» 5,2 успех 24 30 января 2007 NSS-8 5,95 авария[42] 25 15 января 2008 Thuraya-D3 5,2 успех 26 19 марта 2008 DirecTV-11 5,9 успех 27 21 мая 2008 Galaxy 18 4,642 успех 28 16 июля 2008 EchoStar XI 5,511 успех 29 24 сентября 2008 Galaxy 19 4,69 успех 30 20 апреля 2009 SICRAL 1B 3,038 успех 31 24 сентября 2011 Atlantic Bird 7 4,6 успех 32 1 июня 2012 Интелсат-19 5,6 успех 33 19 августа 2012 Интелсат-21 5,6 успех 34 3 декабря 2012 Eutelsat 70B 5,25 успех[43] 35 1 февраля 2013 Интелсат-27 6,2 авария[44][45] 36 26 мая 2014 Eutelsat 3B 5,96 успех[46]
Отже на 36 стартів 2 аварії один частково успішний 33 успішних
То що мокшанська морда - задоволений успіхами українських ракетобудівників ? ПС тебе не лякає що Зеніт може тобі на голову подарунків по саме нехочу насипати?
У Союза ФГ перед аварией было 64 успешных старта, а у предыдущих версий Союза при более чем 900 стартов -25 аварий. А по поводу стартов украинского Зенита (с российскими двигателями) Вы абсолютно правы - последними запуск был 4 года назад, и с тех пор Зенит не летал. И неизвестно когда полетит - ведь РД-171 (самый мощный ЖРД в мире на сегодня) на Украине не производят.
В «Роскосмосе» довольно скептически оценивают перспективы сотрудничества с Украиной по производству «Зенитов». «Промышленная кооперация очень важна, один раз выпав из цикла производства в космической отрасли, вернуться очень сложно — происходит замещение. Мы с сожалением видим, что процессы, которые начались в 2014 году, ни к чему хорошему не привели — украинцы сами прекрасно понимают, что сейчас у них нет условий для производства этих ракет. А у "Роскосмоса" нет никаких обязательств по поставке двигателей на Украину», — сказал исполнительный директор «Роскосмоса» по коммуникациям Игорь Буренков. Генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев напомнил, что Украина не располагает необходимыми для самостоятельного производства ракет двигателями. «Проще им полететь на метле, чем на ракете без российских двигателей»,— отметил он.
https://lenta.ru/articles/2017/06/08/sl/ Статья от июня 17-го...и ни каких движений. На заметку будевельнику - никаких подарунков Зенит не может насыпать в принципе - для этого нужен боевой блок с ядерной боеголовкой. Да и старт в этом случае должен производиться где-нибудь в районе Азорских островов - для межконтинентальной ракеты нужна как минимум минимальная данность. Ну, а то, что Вы и Вам подобные с удовольствием рискнули бы ударить по РФ ядерными боеголовками, предоставься такая гипотетическая возможность, я нисколько не сомневаюсь - уже цицировал тут некоего форумного организма, предлагавшего (при молчаливой если не поддержке, то оправдании форумчанами) травить россиян как тараканов.
budivelnik написав:То що мокшанська морда - задоволений успіхами українських ракетобудівників ? ПС тебе не лякає що Зеніт може тобі на голову подарунків по саме нехочу насипати?
ttps://lenta.ru/articles/2017/06/08/sl/
Ну і ? Що дивного в тому що мокшани перестали нам поставляти РД171, після того як ми перестали їм поставляти двигуни для вертольотів і кораблів ? Тепер дивимось хто швидше встигне переорієнтуватись... ми на Західні комплектуючі (замість російських) чи мокшани на китайські - бо наші західні їм ще довго доступні не будуть.
От і виходить - зради з аргументом - а коли останній раз .... не вийшло.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Волгарь написав:для этого нужен боевой блок с ядерной боеголовкой.
Достатньо брудної бомби з відходів наших АЕС
Волгарь написав:Да и старт в этом случае должен производиться где-нибудь в районе Азорских островов - для межконтинентальной ракеты нужна как минимум минимальная данность.
Ви забули - у нас не тільки Зеніти , а й повний набір від Точки У і до різних там Вільх-Громів-Громів2-Циклонів.....
Волгарь написав:Ну, а то, что Вы и Вам подобные с удовольствием рискнули бы ударить по РФ ядерными боеголовками, предоставься такая гипотетическая возможность, я нисколько не сомневаюсь
Так ми беремо приклад з вашого плешивого карлика... А народна мудрість каже наступне Не лякай і ляканий не будеш... От і виходить Пуйло ла-ла-ла . користуючись нашою слабкістю ( яка не в останню чергу створена була і його діями) вирішив нас полякати... Ми злякались настільки що без армії від вас відбились.. Тепер у нас є армія і це ще не кінець, тепер наш ПОП дозволив на ворожі дії ваших найманців відповідати по повній і з усього що є.... Подивимось як зміниться ситуація в ОРДЛО - це в тактичному плані ( і дуже швидко) А в статегічному - перетворення РПЦ в заштатну церковку , яку створив Київ - зніме парадигму обєднувача славян під православними пропорами з мокшан і потихеньку перетворить їх в азіатів... А Кубань-Бєлгород-Смоленщину - ми від мусульманського світу захистимо. ПС В мене діти від росіянки з Новосибірська - а ти мені кровожадність приписуєш. Дурень ти і не лікуєшся. Так гарно описав ніби мої сини 25 і 30 років захопили плацдарм під Новосибірськом і зігуючи від своїє бабусі вимагають Слава Україні кричати і українську вивчити..... А от твої ідіоти в Криму/ОРДЛО знаходяться... То хто кровожаднеий упир А хто захисник свого ? А своє захищати можна навіть вириваючи глотку ворогу зубами- і це правильно і свято... ППС Ти забув хто з вами німців бив? В кого найбільша кількість сержантів в армії була ? І що думаєш - ми не зможемо повторити якщо ви нам ще по мозолям походите.? Ми не азіати - але в себе дома - закатуємо любого - своїх жінок/дітей/землю захищаючи. ... - і про це вас дебілоїдів ще Дудаєв попереджав
До речі Один з найуспішніших володарів московії сказав те саме
Сей малороссийский народ и зело умен, и зело лукав. Он яко пчела любодельна дает российскому государству и лучший мед умственный, и лучший воск для свещи российского просвещения, но у него есть и жало. Доколе россияне будут любить и уважать его, не посягая на свободу и язык, дотоле он будет волом подъяремным и светочью российского царства; но коль скоро посягнут на его свободу и язык, то из него вырастут драконовы зубы, и российское царство останется не в авантаже
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Мне Вас лично читать всегда интересно ...и удивительно. За своеобразную абсурдистскую логику, понять которую, откровенно говоря трудновато.
Так ми беремо приклад з вашого плешивого карлика... А народна мудрість каже наступне Не лякай і ляканий не будеш... От і виходить Пуйло ла-ла-ла . користуючись нашою слабкістю ( яка не в останню чергу створена була і його діями) вирішив нас полякати... Ми злякались настільки що без армії від вас відбились.. Тепер у нас є армія і це ще не кінець, тепер наш ПОП дозволив на ворожі дії ваших найманців відповідати по повній і з усього що є.... Подивимось як зміниться ситуація в ОРДЛО - це в тактичному плані ( і дуже швидко)
Увы, скорее всего, никак не изменится. Все могут решить мартовские выборы - с паном Петро Алексеевичем и К никто в Кремле разговаривать не будет.
А в статегічному - перетворення РПЦ в заштатну церковку , яку створив Київ - зніме парадигму обєднувача славян під православними пропорами з мокшан і потихеньку перетворить їх в азіатів..
. Киев к сотворению РПЦ не имеет АБСОЛЮТНО НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ. В 1299-ом киевский митрополит просто уехал во Владимир из пришедшего в упадок города, перенеся оттуда митропольичу кафедру. А уже при Иване Грозном Московское царство купило богатыми дарами согласие 4-х тогдашних иерархов православного мира на учреждение МП. Я, правда, не очень понимаю, какое все эт о имеет отношение к Вам лично - вы то скорее всего греко-католик?
А Кубань-Бєлгород-Смоленщину - ми від мусульманського світу захистимо.
А Вы приедьте в Смоленск и прямо так и заявите, прямо на набережной Днепра. ПС
В мене діти від росіянки з Новосибірська - а ти мені кровожадність приписуєш. Дурень ти і не лікуєшся. Так гарно описав ніби мої сини 25 і 30 років захопили плацдарм під Новосибірськом і зігуючи від своїє бабусі вимагають Слава Україні кричати і українську вивчити.....
Недавно прямо около нижегородского Кремля 2 подростка вдруг закричали нечто подобное - я их еле отбил и сам чуть не получил по голове. С трудом все вместе мы убедили рассерженную толпу, что это шутка, и больше они не будут...
А от твої ідіоти в Криму/ОРДЛО знаходяться... То хто кровожаднеий упир А хто захисник свого ? А своє захищати можна навіть вириваючи глотку ворогу зубами- і це правильно і свято... ППС Ти забув хто з вами німців бив?
Вот только ЭТОГО НЕ НАДО! Достаточно вспомнить не менее 600 тыс. ПОВТОРНО ПРИЗВАННЫХ В РККА в 44-ом на территории УССР... Да и очень много еще чего...
В кого найбільша кількість сержантів в армії була
? Да и прапорщиков немало.
І що думаєш - ми не зможемо повторити якщо ви нам ще по мозолям походите.? Ми не азіати - але в себе дома - закатуємо любого - своїх жінок/дітей/землю захищаючи. ..
. Как человек, отдавший Совесткой Армии значительную часть своей жизни (и ведь никто не заставлял - и это при полностью антисоветском и русофобском воспитании в детсве/юности, судя по цитатам), Вы не можете не понимать, что гипотетическая российско-украинская война (не дай Бог), продлилась бы максимум 6 часов - до 1 час - выход/вылет на боевые позиции Ту-160/95МС (вне зоны досягаемсоти ПВО), ПЛ и эсминцев с КР - еще 15-30 мин - на поражение всех мостовых переправ через Южный Буг и Днепр (кроме Днепрогэса), всех блоков ТЭС, всех ТП от АЭС и важнейших магистральных ЛЭП - еще 2-2,5 часа - на получение докладов с мест и анализ ситуации на заседании СНБО. - еще 1-1,5 ч на выработку и передачу обращение Белоруссии просьбы о посредничестве в прекращении огня.
- і про це вас дебілоїдів ще Дудаєв попереджав "Самая большая ошибка — это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым"
Видимо, завидовать ему лично, если вспомнить недавнее прошлое.
Волгарь написав:Вы не можете не понимать, что гипотетическая российско-украинская война (не дай Бог), продлилась бы максимум 6 часов
Гіпотетична війна закінчиться за 24 години до її початку шляхом отримання по голові табакеркою тому хто віддасть наказ... Історія це вже проходила неоднократно Просте нагадування Ви думаєте збитий турками літак, чи так званий випадковий пуск сірійцями - це доблесть мокшан чи перевірка НАТівцями можливостей ТУ-160 Чи ви думаєте що навчання Чисте Небо яке вчора проводили натівці в небі України- не попередження плешивому про наслідки ? Чи наказ ПОПорошенко про відкриття вогню з усіх наявних засобів у відповідь на провокаційний вогонь з ОРДЛО - випадковий?
У світі геополітики - випадковостей не буває. Вас довго годували як свиню в загоні - прийшов час різати.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників