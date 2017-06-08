Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:45

Волгарь написав: для этого нужен боевой блок с ядерной боеголовкой. для этого нужен боевой блок с ядерной боеголовкой.

Волгарь написав: Да и старт в этом случае должен производиться где-нибудь в районе Азорских островов - для межконтинентальной ракеты нужна как минимум минимальная данность. Да и старт в этом случае должен производиться где-нибудь в районе Азорских островов - для межконтинентальной ракеты нужна как минимум минимальная данность.

Волгарь написав: Ну, а то, что Вы и Вам подобные с удовольствием рискнули бы ударить по РФ ядерными боеголовками, предоставься такая гипотетическая возможность, я нисколько не сомневаюсь Ну, а то, что Вы и Вам подобные с удовольствием рискнули бы ударить по РФ ядерными боеголовками, предоставься такая гипотетическая возможность, я нисколько не сомневаюсь

"Самая большая ошибка — это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым "

© Джохар Дудаев, из книги "Атака Ичкерийского Волка".

Достатньо брудної бомби з відходів наших АЕСВи забули - у нас не тільки Зеніти , а й повний набір від Точки У і до різних там Вільх-Громів-Громів2-Циклонів.....Так ми беремо приклад з вашого плешивого карлика...А народна мудрість каже наступнеНе лякай і ляканий не будеш...От і виходитьПуйло ла-ла-ла . користуючись нашою слабкістю ( яка не в останню чергу створена була і його діями) вирішив нас полякати...Ми злякались настільки що без армії від вас відбились..Тепер у нас є армія і це ще не кінець, тепер наш ПОП дозволив на ворожі дії ваших найманців відповідати по повній і з усього що є....Подивимось як зміниться ситуація в ОРДЛО - це в тактичному плані ( і дуже швидко)А в статегічному - перетворення РПЦ в заштатну церковку , яку створив Київ - зніме парадигму обєднувача славян під православними пропорами з мокшан і потихеньку перетворить їх в азіатів...А Кубань-Бєлгород-Смоленщину - ми від мусульманського світу захистимо.ПСВ мене діти від росіянки з Новосибірська - а ти мені кровожадність приписуєш. Дурень ти і не лікуєшся.Так гарно описав ніби мої сини 25 і 30 років захопили плацдарм під Новосибірськом і зігуючи від своїє бабусі вимагають Слава Україні кричати і українську вивчити.....А от твої ідіоти в Криму/ОРДЛО знаходяться...То хто кровожаднеий упирА хто захисник свого ?А своє захищати можна навіть вириваючи глотку ворогу зубами- і це правильно і свято...ППСТи забув хто з вами німців бив?В кого найбільша кількість сержантів в армії була ?І що думаєш - ми неякщо ви нам ще по мозолям походите.?Ми не азіати - але в себе дома - закатуємо любого - своїх жінок/дітей/землю захищаючи. ... - і про це вас дебілоїдів ще Дудаєв попереджав