В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Вы не можете не понимать, что гипотетическая российско-украинская война (не дай Бог), продлилась бы максимум 6 часов
Гіпотетична війна закінчиться за 24 години до її початку шляхом отримання по голові табакеркою тому хто віддасть наказ... Історія це вже проходила неоднократно Просте нагадування Ви думаєте збитий турками літак, чи так званий випадковий пуск сірійцями - це доблесть мокшан чи перевірка НАТівцями можливостей ТУ-160 Чи ви думаєте що навчання Чисте Небо яке вчора проводили натівці в небі України- не попередження плешивому про наслідки ? Чи наказ ПОПорошенко про відкриття вогню з усіх наявних засобів у відповідь на провокаційний вогонь з ОРДЛО - випадковий?
У світі геополітики - випадковостей не буває. Вас довго годували як свиню в загоні - прийшов час різати.
Простите, но Ваш пост - ПРОСТО БЕССМЫСЛЕННЫЙ НАБОР СЛОВ, не имеющих никакого отношения к реальности. Самые новые ракеты комплексов ПВО Украины произведены 30 лет назад, давно утеряли боевые качества, да и С-200/300 разработки 70-80-х НЕ СПОСОБНЫ физически перехватить КР. Насчет наивных надежд, что КТО-ТО будет воевать за Украину, кроме самих граждан страны - вспомнить прозвучавшее еще 80 лет назад НЕ СТОИТ УМИРАТЬ ЗА ДАНЦИГ, ставшее девизом политики Запада на много лет вперед. Лучше пофантазируйте о цене санкций для РФ. Кстати, с их введением, согласно вчерашним данным, общий внешний долг страны (государственный + частный) сократился с 732 млрд. долларов на 1/1/2014 до 467 на 1/10/2018, а дефицитный с 11-го года ФБ в 18-ом будет иметь профицит в 3,5 трлн. рублей (3,5% ВВП) при профиците платежного баланса примерно в 100 млрд. долларов.
У світі геополітики - випадковостей не буває. Вас довго годували як свиню в загоні - прийшов час різати.
Если бы могли, то уже зарезали и территорию поделили. Зрите в корень. Есть страны, которые комом в горле у "запада", среди них РФ очень давно.
Сама по собі країна - не може бути комом в горлі.... Простий приклад Північна-Південня Корея - територія/населення- плюс/мінус однакові - єдина відмінність політичні лідери Другий простий приклад Україна-росія - люди тіж , лідери і цілі різні.
При цьому росія як держава , навіть допомігши в чомусь Заходу(Наполеон/Гітлер) -завжди після допомоги створювала проблеми в рази гірші ніж створював той проти кого допомогали Тому Захід спочатку розвалив СРСР Потім перетягнув повністю на свій бік всі європейські країни соцтабору Тепер перетягує на свою сторону Україну Потім подрібнить ереф на кілька частин- після чого карта російського православья буде роздушена мусульманською реальністю ... і все... фініта-ля-комедія
До речі Поступово і потихеньку це робиться для того , щоб шафа яка впаде, своїми обломками не засипала сусідів , а при правильному підпилюванні ніжок - навіть своїми частинами цих сусідів підсилила ( я маю на увазі Кубань/Белгород/Смоленськ) ПС Чим швидше буде демострація втрат технолігічних переваг (Кузя,армата,ракети які падають з кораблів при пусках , літаки які стартують на дно,турбіни Сіменс,турбіни для ВМС чи газотранспортних систем, космічні кораблі з дірками і з поганими піропатронами.... ) тим сильнішим буде тиск Заходу
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Волгарь написав:Лучше пофантазируйте о цене санкций для РФ.
А навіщо мені фантазувати 1 Сенат США запропонував ЄС 1 млрд доларів як компенсацію за не допуск російських енергоносіїв 2 По війні а - технологічна перевага Заходу в повітрі - мокшанами усвідомлена б - сухопутними частинами захопити ( без підтримки з повітря) Україну з її 300000 відмобілізованою і проведенною крізь ОРДЛО Армією + 300000 МВС + кілька мільйонів добробатівців - москаликам не вийде навіть якщо вони повністю оголять свій китайський кордон 3 Прикладів , коли в протистоянні з усім світом 140 млн держава могла тримати під окупацією 40 млн державу - не має 4 Гляньте на церковні справи - і після практично моментального ще до оголошення Томосу на 30% падіння єпархій РПЦ +в майбутньому ( на протязі 1 року) зменшення єпархій РПЦ на 50% а на протязі 3 років на 90% - зрозумієте реальний рівень підтримки ідей раССейського мІрА в Україні Тобто мрії про 5-ту колону закінчились 1-2 млн ОРДЛОВців з кримчанами
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
1 Сенат США запропонував ЄС 1 млрд доларів як компенсацію за не допуск російських енергоносіїв
И что дальше? 20 млн. т. нефти и 16 млрд. м3 газа больше не экспортируется из России? Сила Сибири/ТП/СП-2 прекратили строить?
2 По війні а - технологічна перевага Заходу в повітрі - мокшанами усвідомлена б - сухопутними частинами захопити ( без підтримки з повітря) Україну з її 300000 відмобілізованою і проведенною крізь ОРДЛО Армією + 300000 МВС + кілька мільйонів добробатівців - москаликам не вийде навіть якщо вони повністю оголять свій китайський кордон 3 Прикладів , коли в протистоянні з усім світом 140 млн держава могла тримати під окупацією 40 млн державу - не має
Простите, но с чего Вы взяли, что Россия собиралась или собирается оккупировать Украины? Иррациональная для нормального человека цель ее руководства - нанести максимальный вред украинской экономике, и в перспективе расколоть страну (совершенно непонятно для чего), но полномасштабное военное вторжение полностью исключено
4 Гляньте на церковні справи - і після практично моментального ще до оголошення Томосу на 30% падіння єпархій РПЦ +в майбутньому ( на протязі 1 року) зменшення єпархій РПЦ на 50% а на протязі 3 років на 90% - зрозумієте реальний рівень підтримки ідей раССейського мІрА в Україні
Так и слава Богу. Для любой страны совершенно естественно иметь НАЦИОНАЛЬНУЮ ЦЕРКОВЬ с национальными иерархами. Этот процесс можно только приветствовать. К тому же, движение Украины в этом направлении (прочь от России) горячо поддерживается ВСЕМИ ЗДРАВОМЫСЛЯЩИМИ РОССИЯНАМИ - чем дальше мы будем друг от друга, чем невозможнее в будущем любая форма экономической интеграции (естественно за счет РФ), тем большая доля нашей природной ренты останется внутри страны для внутреннего же потребления. Нам бы еще Белоруссию с шеи ссадить....
Тобто мрії про 5-ту колону закінчились 1-2 млн ОРДЛОВців з кримчанами
В ЛНДР проживает минимум 3 млн. человек, В Крыму -уже более 2,5, а мечты о русском мире - удел сотни российских пропагандистов да журналистов УкрСМИ и политиканов - никого больше эти бредни не интересуют.