Это потому что под одним ником волгарь посты пишут/копипастят разные люди.Sommer написав:То-то у рашкинцев подгорало, когда Украина поставила в Грузию "утерявшее боевое качество" ПВО.
Мало того, там оно еще и неплохо себя показало.
Оппа. Концепция поменялась?
А кто же тут совсем недавно взахлеб рассказывал про 70% уничтоженных "томагавков"?
Путь ольгинцы приведут здесь статистику по сбитым Грузией в 2008г "старым" ПВО российским пепелацам.
Ну или расскажут за сколько дней они "закончили" войну в Сирии )) И сколько раз еще их фюрер будет выводить от туда войска?
Я же говорю, что на россии только языком умеют.
На сегодняшний день группировка ВС РФ в бывшей Сирии потеряла более 400 убитыми и не менее 1.5 тысяч ранеными (по самым скромным прикидкам из расчета пропорций 1:3). Официально признан лишь каждый четвертый.
Потери техники составили:
- 11 вертолетов
- 9 самолетов
- 1 корабль
Официальной статистики по данному вопросу за 3 года не было опубликовано.
Отдельно стоит отметить тот факт, что сирийская оппозиция, равно как и ИГИЛ, не обладали ПВО от слова совсем.