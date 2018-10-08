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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 385386387388
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 08:57

  Sommer написав:То-то у рашкинцев подгорало, когда Украина поставила в Грузию "утерявшее боевое качество" ПВО.
Мало того, там оно еще и неплохо себя показало. :)
  Волгарь написав:да и С-200/300 разработки 70-80-х НЕ СПОСОБНЫ физически перехватить КР.

Оппа. Концепция поменялась? :mrgreen:
А кто же тут совсем недавно взахлеб рассказывал про 70% уничтоженных "томагавков"?
Это потому что под одним ником волгарь посты пишут/копипастят разные люди.
Путь ольгинцы приведут здесь статистику по сбитым Грузией в 2008г "старым" ПВО российским пепелацам.

Ну или расскажут за сколько дней они "закончили" войну в Сирии )) И сколько раз еще их фюрер будет выводить от туда войска?
Я же говорю, что на россии только языком умеют.
ЗображенняОдин из роСС самолетов сирийской группировки. Покрышкин бы позавидовал

На сегодняшний день группировка ВС РФ в бывшей Сирии потеряла более 400 убитыми и не менее 1.5 тысяч ранеными (по самым скромным прикидкам из расчета пропорций 1:3). Официально признан лишь каждый четвертый.

Потери техники составили:

- 11 вертолетов
- 9 самолетов
- 1 корабль

Официальной статистики по данному вопросу за 3 года не было опубликовано.
Отдельно стоит отметить тот факт, что сирийская оппозиция, равно как и ИГИЛ, не обладали ПВО от слова совсем.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 00:32

  Волгарь написав:В ЛНДР проживает минимум 3 млн. человек, В Крыму -уже более 2,5, а мечты о русском мире - удел сотни российских пропагандистов да журналистов УкрСМИ и политиканов - никого больше эти бредни не интересуют.

На рос. сайтах комментарии, не согласные с утверждениями и пропагандой, что Россия в окружении врагов, желающих напасть, так, комментариев под статейками, хающих европейцев и украинцев завались, ненависть ко всему не русскому везде, а вот если с ними не согласен, так модератор комментарий такой не публикует, это называется демократия по-расейски. Пишут там отзывы, такие что, почитав, становится жалко русское население, как там все напуганы, - что НАТО уже вот-вот будет стоять на границе, а европейцы все извращенцы, русских ненавидят, хотят колонизировать весь мир. Вот Вы, Волгарь, если любите Россию, хотите принести пользу родине, пишите больше на российских сайтах, и докажите соотечественникам, что нечего лапшу из ТВ на ухи мотать, и в бредни верить.
1007qwert
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  #<1 ... 385386387388
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