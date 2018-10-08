В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Sommer написав:То-то у рашкинцев подгорало, когда Украина поставила в Грузию "утерявшее боевое качество" ПВО. Мало того, там оно еще и неплохо себя показало.
Волгарь написав:да и С-200/300 разработки 70-80-х НЕ СПОСОБНЫ физически перехватить КР.
Оппа. Концепция поменялась? А кто же тут совсем недавно взахлеб рассказывал про 70% уничтоженных "томагавков"?
Это потому что под одним ником волгарь посты пишут/копипастят разные люди. Путь ольгинцы приведут здесь статистику по сбитым Грузией в 2008г "старым" ПВО российским пепелацам.
Ну или расскажут за сколько дней они "закончили" войну в Сирии )) И сколько раз еще их фюрер будет выводить от туда войска? Я же говорю, что на россии только языком умеют. Один из роСС самолетов сирийской группировки. Покрышкин бы позавидовал
На сегодняшний день группировка ВС РФ в бывшей Сирии потеряла более 400 убитыми и не менее 1.5 тысяч ранеными (по самым скромным прикидкам из расчета пропорций 1:3). Официально признан лишь каждый четвертый.
Потери техники составили:
- 11 вертолетов - 9 самолетов - 1 корабль
Официальной статистики по данному вопросу за 3 года не было опубликовано. Отдельно стоит отметить тот факт, что сирийская оппозиция, равно как и ИГИЛ, не обладали ПВО от слова совсем.
Волгарь написав:В ЛНДР проживает минимум 3 млн. человек, В Крыму -уже более 2,5, а мечты о русском мире - удел сотни российских пропагандистов да журналистов УкрСМИ и политиканов - никого больше эти бредни не интересуют.
На рос. сайтах комментарии, не согласные с утверждениями и пропагандой, что Россия в окружении врагов, желающих напасть, так, комментариев под статейками, хающих европейцев и украинцев завались, ненависть ко всему не русскому везде, а вот если с ними не согласен, так модератор комментарий такой не публикует, это называется демократия по-расейски. Пишут там отзывы, такие что, почитав, становится жалко русское население, как там все напуганы, - что НАТО уже вот-вот будет стоять на границе, а европейцы все извращенцы, русских ненавидят, хотят колонизировать весь мир. Вот Вы, Волгарь, если любите Россию, хотите принести пользу родине, пишите больше на российских сайтах, и докажите соотечественникам, что нечего лапшу из ТВ на ухи мотать, и в бредни верить.