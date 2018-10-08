Додано: Нед 14 жов, 2018 00:32

Волгарь написав: В ЛНДР проживает минимум 3 млн. человек, В Крыму -уже более 2,5, а мечты о русском мире - удел сотни российских пропагандистов да журналистов УкрСМИ и политиканов - никого больше эти бредни не интересуют. В ЛНДР проживает минимум 3 млн. человек, В Крыму -уже более 2,5, а мечты о русском мире - удел сотни российских пропагандистов да журналистов УкрСМИ и политиканов - никого больше эти бредни не интересуют.

На рос. сайтах комментарии, не согласные с утверждениями и пропагандой, что Россия в окружении врагов, желающих напасть, так, комментариев под статейками, хающих европейцев и украинцев завались, ненависть ко всему не русскому везде, а вот если с ними не согласен, так модератор комментарий такой не публикует, это называется демократия по-расейски. Пишут там отзывы, такие что, почитав, становится жалко русское население, как там все напуганы, - что НАТО уже вот-вот будет стоять на границе, а европейцы все извращенцы, русских ненавидят, хотят колонизировать весь мир. Вот Вы, Волгарь, если любите Россию, хотите принести пользу родине, пишите больше на российских сайтах, и докажите соотечественникам, что нечего лапшу из ТВ на ухи мотать, и в бредни верить.