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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 385386387388
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 08:57

  Sommer написав:То-то у рашкинцев подгорало, когда Украина поставила в Грузию "утерявшее боевое качество" ПВО.
Мало того, там оно еще и неплохо себя показало. :)
  Волгарь написав:да и С-200/300 разработки 70-80-х НЕ СПОСОБНЫ физически перехватить КР.

Оппа. Концепция поменялась? :mrgreen:
А кто же тут совсем недавно взахлеб рассказывал про 70% уничтоженных "томагавков"?
Это потому что под одним ником волгарь посты пишут/копипастят разные люди.
Путь ольгинцы приведут здесь статистику по сбитым Грузией в 2008г "старым" ПВО российским пепелацам.

Ну или расскажут за сколько дней они "закончили" войну в Сирии )) И сколько раз еще их фюрер будет выводить от туда войска?
Я же говорю, что на россии только языком умеют.
ЗображенняОдин из роСС самолетов сирийской группировки. Покрышкин бы позавидовал

На сегодняшний день группировка ВС РФ в бывшей Сирии потеряла более 400 убитыми и не менее 1.5 тысяч ранеными (по самым скромным прикидкам из расчета пропорций 1:3). Официально признан лишь каждый четвертый.

Потери техники составили:

- 11 вертолетов
- 9 самолетов
- 1 корабль

Официальной статистики по данному вопросу за 3 года не было опубликовано.
Отдельно стоит отметить тот факт, что сирийская оппозиция, равно как и ИГИЛ, не обладали ПВО от слова совсем.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 00:32

  Волгарь написав:В ЛНДР проживает минимум 3 млн. человек, В Крыму -уже более 2,5, а мечты о русском мире - удел сотни российских пропагандистов да журналистов УкрСМИ и политиканов - никого больше эти бредни не интересуют.

На рос. сайтах комментарии, не согласные с утверждениями и пропагандой, что Россия в окружении врагов, желающих напасть, так, комментариев под статейками, хающих европейцев и украинцев завались, ненависть ко всему не русскому везде, а вот если с ними не согласен, так модератор комментарий такой не публикует, это называется демократия по-расейски. Пишут там отзывы, такие что, почитав, становится жалко русское население, как там все напуганы, - что НАТО уже вот-вот будет стоять на границе, а европейцы все извращенцы, русских ненавидят, хотят колонизировать весь мир. Вот Вы, Волгарь, если любите Россию, хотите принести пользу родине, пишите больше на российских сайтах, и докажите соотечественникам, что нечего лапшу из ТВ на ухи мотать, и в бредни верить.
1007qwert
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 06:24

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  vladvlas написав:Сегодня, в очередной раз, российская ракета навернулась при старте.


Ну так що хотіти, якщо
прізвище недавнього командувача військами Космічного командування їхнього Міноборони: Майданович.
Колишнього підполковника Литвиненка (sic!) звели на той світ шляхом, знову ж таки, отруєння такі ж колишні Луговий (sic!) і Ковтун (sic!), у справі, до того ж, фігурують якісь каламутні Соколенко (sic!) і Теплюк (sic!) Батька ж і дочку Скрипалів (sic!) намагався ухайдикати закамуфльований під великороса «Боширова» Чепіга (sic!). Слова «чепига» російські толковые словари вам ні за що не витолкують, бо такого слова для них не існує. Словники ж українські залюбки витлумачать вам, що чепіга – це «рукоятка в плузі», й тут-таки наведуть фразеологізм «братися за чепіги».
Ми взялися за чепіги – і так того діла не лишимо
Коли, знову ж таки, придивитися до прізвищ головних фігурантів обидвох згаданих отруєнь, то нікуди не дінешся від раптового осяння й відтак запитання: а що, як це взагалі якісь суто українсько-українські розбірки й комбінації? А що, як панове Луговий і Ковтун труїли полонієм пана Литвиненка, виконуючи насправді якусь найвищої таємності місію на благо Української Держави та Нації, що її задумали якісь, наприклад, ще петлюрівські стратеги-масони? А пан Чепіга, виконуючи іншу складову частину тієї ж місії, навмисне труїв пана Скрипаля не до смерті, тобто недбало і провально, внаслідок чого останній не просто залишається живим – він ще й успішно продовжує палити контору, в той же час запудрюючи мізки її зверхникам своїми дурнуватими інтерв’ю, в яких начебто цілком підтримує анексію Криму? https://nv.ua/ukr/recommends/spetsopera ... 00059.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 12:26

На уровне Африки: как Всемирный банк оценил выживаемость взрослых россиянЗображення
Наши мышебратья таки обогнали Габон! Можно за них порадоваться, хоть кто-то до путинской пенсии доживет.
Хотя, если бы в Габоне было столько нефти и газа как на россии...
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 12:50

  vladvlas написав:Хотя, если бы в Габоне было столько нефти и газа как на россии..


Удивитесь, но в Габоне гораздо больше нефти и газа на душу населения, чем на России.
И Габон очень значительно опережает Украину по ВВП-ППС на душу, в два раза.
А чего там долго не живут, так паразитов много и биологических, и людских в виде группки жирующих местных олигархов. Поэтому в среднем всё отлично, а по медиане плохо.

И конечно радует, что в этом показателе Украина смогла обойти восточных соседей, у нас показатель - 81. Молдаван теперь надо обогнать с их совковой ПМР, у них - 83, как раз реформа Супрун и поможет.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:40

  freeze написав:
  vladvlas написав:Хотя, если бы в Габоне было столько нефти и газа как на россии..


Удивитесь, но в Габоне гораздо больше нефти и газа на душу населения, чем на России.
И Габон очень значительно опережает Украину по ВВП-ППС на душу, в два раза.
А чего там долго не живут, так паразитов много и биологических, и людских в виде группки жирующих местных олигархов. Поэтому в среднем всё отлично, а по медиане плохо.

И конечно радует, что в этом показателе Украина смогла обойти восточных соседей, у нас показатель - 81. Молдаван теперь надо обогнать с их совковой ПМР, у них - 83, как раз реформа Супрун и поможет.


Так причины недожития до 60 лет не только в здравоохранении. Сколько людей погибает на дорогах, на водоемах, на предприятиях, по причине убийств... Временно (очень надеюсь) на фронте гибнут и в боевых учениях. Есть еще и самоубийцы.

И даже если взять здравоохранение - существуют и приобретенные болезни, при которых любая медицина, даже штатовская, бесполезна, либо почти бесполезна. Сахарный диабет, например.

ЗОЖ в Украине - удел немногих. А посмотришь на развитые страны - парки полны бегающих людей, многие передвигаются на велосипедах, внедряются налоги на сахар, ужесточаются правила продажи табака и алкоголя и экологические нормы производства и т.д.

В общем, СПЖ - это целый комплекс мер, обобщающий всю широту понятия качества жизни
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 20:17

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  freeze написав:Удивитесь, но в Габоне гораздо больше нефти и газа на душу населения, чем на России.
Да, с Нигерией спутал.

В Габоне как и в россии триллионы нефтедолларов успешно вылетают в трубу.
А т.н. КВН-овцы, пародируя путина, то и дело озвучивают: "не нужно ничего менять" ))
vladvlas
 
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