Додано: Нед 14 жов, 2018 23:05

zРадио написав: freeze написав: vladvlas написав: Хотя, если бы в Габоне было столько нефти и газа как на россии.. Хотя, если бы в Габоне было столько нефти и газа как на россии..



И конечно радует, что в этом показателе Украина смогла обойти восточных соседей, у нас показатель - 81. Молдаван теперь надо обогнать с их совковой ПМР, у них - 83, как раз реформа Супрун и поможет. И конечно радует, что в этом показателе Украина смогла обойти восточных соседей, у нас показатель - 81. Молдаван теперь надо обогнать с их совковой ПМР, у них - 83, как раз реформа Супрун и поможет.



Так причины недожития до 60 лет не только в здравоохранении. Сколько людей погибает на дорогах, на водоемах, на предприятиях, по причине убийств...

ЗОЖ в Украине - удел немногих. А посмотришь на развитые страны - парки полны бегающих людей, многие передвигаются на велосипедах, внедряются налоги на сахар, ужесточаются правила продажи табака и алкоголя и экологические нормы производства Так причины недожития до 60 лет не только в здравоохранении. Сколько людей погибает на дорогах, на водоемах, на предприятиях, по причине убийств...ЗОЖ в Украине - удел немногих. А посмотришь на развитые страны - парки полны бегающих людей, многие передвигаются на велосипедах, внедряются налоги на сахар, ужесточаются правила продажи табака и алкоголя и экологические нормы производства

Смертность при ДТП в Украине больше чем в Европейских странах, за пьянство при вождении надо не штрафовать, а забирать права надолго, строгость наказания должна быть как на Западе. И ещё, здоровый образ жизни закладывается в детстве, а за последние 20 лет все детские спортивные секции стали коммерческими, платить за тренировки могут не все родители, особенно если есть несколько детей или неполные семьи. Физкультура в школах зимою проходит не на улице, а в зале, дети целый день находятся в помещении. А когда-то, ещё при УССР, дети на уроках физкультуры бегали на лыжах, как только появлялся снег, в каждой семье имелись лыжи и не по одной паре. А сейчас, даже в университете физкультуры и спорта, в Киеве, у студентов не преподаются зимние виды спорта, готовят учителей физкультуры, тренеров, которые НИ РАЗУ за 5 лет не становились на лыжи, много детей лыжи видали только по телевизору! В парках Киева зимой уже очень давно лыжни не найти. Это же намеренно кто-то задумал подрастающее поколение превратить в кволых рахитиков с испорченным зрением. Спасибо хоть Коломойскому, что построил Буковель, и много сделал что бы люди имели возможность оздоровиться, отдохнуть, поучиться ездить, только стоимость отдыха уже как в Европе и многим не доступна. Жаль, что остальные бизнесмены не хотят свои миллионы инвестировать в будущее страны, строить бассейны и спортивные секции, которых очень мало и занятия в них стоит дорого для многих семей; бассейны и спорт. залы они строят только в своих маетках для себя и своих отпрысков, а как проходит досуг остальных деток в стране, чем они заняты во время каникул, никому не интересно.