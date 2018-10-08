В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Sommer написав:То-то у рашкинцев подгорало, когда Украина поставила в Грузию "утерявшее боевое качество" ПВО. Мало того, там оно еще и неплохо себя показало.
Волгарь написав:да и С-200/300 разработки 70-80-х НЕ СПОСОБНЫ физически перехватить КР.
Оппа. Концепция поменялась? А кто же тут совсем недавно взахлеб рассказывал про 70% уничтоженных "томагавков"?
Это потому что под одним ником волгарь посты пишут/копипастят разные люди. Путь ольгинцы приведут здесь статистику по сбитым Грузией в 2008г "старым" ПВО российским пепелацам.
Ну или расскажут за сколько дней они "закончили" войну в Сирии )) И сколько раз еще их фюрер будет выводить от туда войска? Я же говорю, что на россии только языком умеют. Один из роСС самолетов сирийской группировки. Покрышкин бы позавидовал
На сегодняшний день группировка ВС РФ в бывшей Сирии потеряла более 400 убитыми и не менее 1.5 тысяч ранеными (по самым скромным прикидкам из расчета пропорций 1:3). Официально признан лишь каждый четвертый.
Потери техники составили:
- 11 вертолетов - 9 самолетов - 1 корабль
Официальной статистики по данному вопросу за 3 года не было опубликовано. Отдельно стоит отметить тот факт, что сирийская оппозиция, равно как и ИГИЛ, не обладали ПВО от слова совсем.
Волгарь написав:В ЛНДР проживает минимум 3 млн. человек, В Крыму -уже более 2,5, а мечты о русском мире - удел сотни российских пропагандистов да журналистов УкрСМИ и политиканов - никого больше эти бредни не интересуют.
На рос. сайтах комментарии, не согласные с утверждениями и пропагандой, что Россия в окружении врагов, желающих напасть, так, комментариев под статейками, хающих европейцев и украинцев завались, ненависть ко всему не русскому везде, а вот если с ними не согласен, так модератор комментарий такой не публикует, это называется демократия по-расейски. Пишут там отзывы, такие что, почитав, становится жалко русское население, как там все напуганы, - что НАТО уже вот-вот будет стоять на границе, а европейцы все извращенцы, русских ненавидят, хотят колонизировать весь мир. Вот Вы, Волгарь, если любите Россию, хотите принести пользу родине, пишите больше на российских сайтах, и докажите соотечественникам, что нечего лапшу из ТВ на ухи мотать, и в бредни верить.
vladvlas написав:Сегодня, в очередной раз, российская ракета навернулась при старте.
Ну так що хотіти, якщо
прізвище недавнього командувача військами Космічного командування їхнього Міноборони: Майданович. Колишнього підполковника Литвиненка (sic!) звели на той світ шляхом, знову ж таки, отруєння такі ж колишні Луговий (sic!) і Ковтун (sic!), у справі, до того ж, фігурують якісь каламутні Соколенко (sic!) і Теплюк (sic!) Батька ж і дочку Скрипалів (sic!) намагався ухайдикати закамуфльований під великороса «Боширова» Чепіга (sic!). Слова «чепига» російські толковые словари вам ні за що не витолкують, бо такого слова для них не існує. Словники ж українські залюбки витлумачать вам, що чепіга – це «рукоятка в плузі», й тут-таки наведуть фразеологізм «братися за чепіги». Ми взялися за чепіги – і так того діла не лишимо Коли, знову ж таки, придивитися до прізвищ головних фігурантів обидвох згаданих отруєнь, то нікуди не дінешся від раптового осяння й відтак запитання: а що, як це взагалі якісь суто українсько-українські розбірки й комбінації? А що, як панове Луговий і Ковтун труїли полонієм пана Литвиненка, виконуючи насправді якусь найвищої таємності місію на благо Української Держави та Нації, що її задумали якісь, наприклад, ще петлюрівські стратеги-масони? А пан Чепіга, виконуючи іншу складову частину тієї ж місії, навмисне труїв пана Скрипаля не до смерті, тобто недбало і провально, внаслідок чого останній не просто залишається живим – він ще й успішно продовжує палити контору, в той же час запудрюючи мізки її зверхникам своїми дурнуватими інтерв’ю, в яких начебто цілком підтримує анексію Криму? https://nv.ua/ukr/recommends/spetsopera ... 00059.html
vladvlas написав:Хотя, если бы в Габоне было столько нефти и газа как на россии..
Удивитесь, но в Габоне гораздо больше нефти и газа на душу населения, чем на России. И Габон очень значительно опережает Украину по ВВП-ППС на душу, в два раза. А чего там долго не живут, так паразитов много и биологических, и людских в виде группки жирующих местных олигархов. Поэтому в среднем всё отлично, а по медиане плохо.
И конечно радует, что в этом показателе Украина смогла обойти восточных соседей, у нас показатель - 81. Молдаван теперь надо обогнать с их совковой ПМР, у них - 83, как раз реформа Супрун и поможет.
vladvlas написав:Хотя, если бы в Габоне было столько нефти и газа как на россии..
Удивитесь, но в Габоне гораздо больше нефти и газа на душу населения, чем на России. И Габон очень значительно опережает Украину по ВВП-ППС на душу, в два раза. А чего там долго не живут, так паразитов много и биологических, и людских в виде группки жирующих местных олигархов. Поэтому в среднем всё отлично, а по медиане плохо.
И конечно радует, что в этом показателе Украина смогла обойти восточных соседей, у нас показатель - 81. Молдаван теперь надо обогнать с их совковой ПМР, у них - 83, как раз реформа Супрун и поможет.
Так причины недожития до 60 лет не только в здравоохранении. Сколько людей погибает на дорогах, на водоемах, на предприятиях, по причине убийств... Временно (очень надеюсь) на фронте гибнут и в боевых учениях. Есть еще и самоубийцы.
И даже если взять здравоохранение - существуют и приобретенные болезни, при которых любая медицина, даже штатовская, бесполезна, либо почти бесполезна. Сахарный диабет, например.
ЗОЖ в Украине - удел немногих. А посмотришь на развитые страны - парки полны бегающих людей, многие передвигаются на велосипедах, внедряются налоги на сахар, ужесточаются правила продажи табака и алкоголя и экологические нормы производства и т.д.
В общем, СПЖ - это целый комплекс мер, обобщающий всю широту понятия качества жизни
vladvlas написав:Хотя, если бы в Габоне было столько нефти и газа как на россии..
И конечно радует, что в этом показателе Украина смогла обойти восточных соседей, у нас показатель - 81. Молдаван теперь надо обогнать с их совковой ПМР, у них - 83, как раз реформа Супрун и поможет.
Так причины недожития до 60 лет не только в здравоохранении. Сколько людей погибает на дорогах, на водоемах, на предприятиях, по причине убийств... ЗОЖ в Украине - удел немногих. А посмотришь на развитые страны - парки полны бегающих людей, многие передвигаются на велосипедах, внедряются налоги на сахар, ужесточаются правила продажи табака и алкоголя и экологические нормы производства
Смертность при ДТП в Украине больше чем в Европейских странах, за пьянство при вождении надо не штрафовать, а забирать права надолго, строгость наказания должна быть как на Западе. И ещё, здоровый образ жизни закладывается в детстве, а за последние 20 лет все детские спортивные секции стали коммерческими, платить за тренировки могут не все родители, особенно если есть несколько детей или неполные семьи. Физкультура в школах зимою проходит не на улице, а в зале, дети целый день находятся в помещении. А когда-то, ещё при УССР, дети на уроках физкультуры бегали на лыжах, как только появлялся снег, в каждой семье имелись лыжи и не по одной паре. А сейчас, даже в университете физкультуры и спорта, в Киеве, у студентов не преподаются зимние виды спорта, готовят учителей физкультуры, тренеров, которые НИ РАЗУ за 5 лет не становились на лыжи, много детей лыжи видали только по телевизору! В парках Киева зимой уже очень давно лыжни не найти. Это же намеренно кто-то задумал подрастающее поколение превратить в кволых рахитиков с испорченным зрением. Спасибо хоть Коломойскому, что построил Буковель, и много сделал что бы люди имели возможность оздоровиться, отдохнуть, поучиться ездить, только стоимость отдыха уже как в Европе и многим не доступна. Жаль, что остальные бизнесмены не хотят свои миллионы инвестировать в будущее страны, строить бассейны и спортивные секции, которых очень мало и занятия в них стоит дорого для многих семей; бассейны и спорт. залы они строят только в своих маетках для себя и своих отпрысков, а как проходит досуг остальных деток в стране, чем они заняты во время каникул, никому не интересно.
Меня откровенно заинтересовала дискуссия о С-300. Получается, что НАШИ, то есть советские С-300 - непреодолимый щит неба в руках ВСУ, а российские С-300 против НАШИХ, т.е израильских Ф-35 - полное фуфло. В реале все обстоит с точностью до наоборот. Начнем с того, что С-300 - это примерно полтора очень сильно отличающихся друг от друга систем, объединенных зачастую лишь общим названием, поставка которых в ПВО СССР началась почти 40 лет назад. Поскольку 8-я армия ПВО, защищавшая небо УССР, находилась на переднем рубеже обороны, поставки туда начались одними из первых, в итоге почти весь арсенал ПВО Украины сейчас состоит из моделей С-300 ПС/ПТ, выпущенных 30+ лет назад с ракетами соответствующей давности, практически исчерпавшими гарантийные сроки обслуживания. В начале 10-х годов едва ли не половину этих систем уже отправили на склады хранения, но после 14-го года вернули в строй. ТТХ этого оборудования предполагают поражение целей, летящих со скоростью до 4М на высотах 25+ м. Кроме того, при разделе советского наследства Украине досталось около полутора десятков ПУ С-300В на гусеничном ходу выпуска 89-91-го годов с параметрами поражаемых целей до 9М по скорости и 25+ м по высоте. Все ТТХ приведены для объектов с ЭПР 0,05 м2+ КР Калибр, который я упоминал, это семейство ракет с ЭПР 0,01 м2 во фронтальной проекции, атакующие цель на высоте 10 м, т.е. в слепой зоне С-300, выпущенных в 80-ы. К тому же в РА есть семейство ОТРК и КР Искандер, которые в принципе не может сбить НИ ОДНА, из существующих зарубежных систем ПВО, специально разработанное для уничтожения систем ПВО противника. Имеющая КВО 7 м, квазибаллистическая ракета Искандер-М атакует цель со скоростью 8М, выбрасывая в полете мнимые цели-помехи и маневрируя с ускорением до 30g (300 м/с2), появляясь над объектом под углом почти 90 градусов. Т.е. потенциальная противоракета должна иметь возможность менять вектор движения с ускорением 60g, но пока в мире ничего подобного просто нет. КР Искандер-К огибает рельеф на высотах 7м, что делает ее перехват даже теоретически почти невозможным. Какие типы С-300 поставила РФ в Сирию остается загадкой, но уже с 93-го у нее на вооружении стоят установки, способные сбивать объекты, летящие со скоростью 8М на высотах от 10 м, а в начале 10-х появились С-300В4, для которых предельной является скорость в 14М. Что в купе с радиолокационным зонтиком С-400 делает их весьма грозным оружием.
1007qwert написав:
Волгарь написав:В ЛНДР проживает минимум 3 млн. человек, В Крыму -уже более 2,5, а мечты о русском мире - удел сотни российских пропагандистов да журналистов УкрСМИ и политиканов - никого больше эти бредни не интересуют.
На рос. сайтах комментарии, не согласные с утверждениями и пропагандой, что Россия в окружении врагов, желающих напасть, так, комментариев под статейками, хающих европейцев и украинцев завались, ненависть ко всему не русскому везде, а вот если с ними не согласен, так модератор комментарий такой не публикует, это называется демократия по-расейски. Пишут там отзывы, такие что, почитав, становится жалко русское население, как там все напуганы, - что НАТО уже вот-вот будет стоять на границе, а европейцы все извращенцы, русских ненавидят, хотят колонизировать весь мир. Вот Вы, Волгарь, если любите Россию, хотите принести пользу родине, пишите больше на российских сайтах, и докажите соотечественникам, что нечего лапшу из ТВ на ухи мотать, и в бредни верить.
Я приношу пользу несколько иначе - платя около 7 млн. в год налогов, давая неплохо оплачиваемую работу работу кроме себя еще 9-ти сотрудникам. А из форумов я читаю https://ru.investing.com/equities/sberb ... commentary или https://ru.investing.com/equities/gazpr ... commentary, на которых отмечаются люди, занятые делом. Вообще, я все больше прихожу к выводу, что аудитор ия российских пропагандистских ток-шоу (и, видимо, форумов) в значительной мере состоит из зарубежных участников - я лично НЕ ЗНАЮ НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, который бы проявлял к ним интерес (и цитировал их), кроме нескольких здешних форумчан.
budivelnik написав:А мене особисто дивування феесбешних тролів - не дивує.... Мене завжди вчили наступного - правильна постановка умов задачі вже половина правильної відповіді Тому в мене запитання - хто відрізав? З 1954 по 2014 - Україна дала воду. електрику.логістику.... Прийшов 2014 .
Вода , электричество ,логистика в Крыму это заслуга СССР.