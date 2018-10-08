Додано: Пон 15 жов, 2018 11:05

1007qwert написав: Волгарь написав: В ЛНДР проживает минимум 3 млн. человек, В Крыму -уже более 2,5, а мечты о русском мире - удел сотни российских пропагандистов да журналистов УкрСМИ и политиканов - никого больше эти бредни не интересуют. В ЛНДР проживает минимум 3 млн. человек, В Крыму -уже более 2,5, а мечты о русском мире - удел сотни российских пропагандистов да журналистов УкрСМИ и политиканов - никого больше эти бредни не интересуют.

На рос. сайтах комментарии, не согласные с утверждениями и пропагандой, что Россия в окружении врагов, желающих напасть, так, комментариев под статейками, хающих европейцев и украинцев завались, ненависть ко всему не русскому везде, а вот если с ними не согласен, так модератор комментарий такой не публикует, это называется демократия по-расейски. Пишут там отзывы, такие что, почитав, становится жалко русское население, как там все напуганы, - что НАТО уже вот-вот будет стоять на границе, а европейцы все извращенцы, русских ненавидят, хотят колонизировать весь мир. Вот Вы, Волгарь, если любите Россию, хотите принести пользу родине, пишите больше на российских сайтах, и докажите соотечественникам, что нечего лапшу из ТВ на ухи мотать, и в бредни верить. На рос. сайтах комментарии, не согласные с утверждениями и пропагандой, что Россия в окружении врагов, желающих напасть, так, комментариев под статейками, хающих европейцев и украинцев завались, ненависть ко всему не русскому везде, а вот если с ними не согласен, так модератор комментарий такой не публикует, это называется демократия по-расейски. Пишут там отзывы, такие что, почитав, становится жалко русское население, как там все напуганы, - что НАТО уже вот-вот будет стоять на границе, а европейцы все извращенцы, русских ненавидят, хотят колонизировать весь мир. Вот Вы, Волгарь, если любите Россию, хотите принести пользу родине, пишите больше на российских сайтах, и докажите соотечественникам, что нечего лапшу из ТВ на ухи мотать, и в бредни верить.

Меня откровенно заинтересовала дискуссия о С-300. Получается, что НАШИ, то есть советские С-300 - непреодолимый щит неба в руках ВСУ, а российские С-300 против НАШИХ, т.е израильских Ф-35 - полное фуфло.В реале все обстоит с точностью до наоборот.Начнем с того, что С-300 - это примерно полтора очень сильно отличающихся друг от друга систем, объединенных зачастую лишь общим названием, поставка которых в ПВО СССР началась почти 40 лет назад. Поскольку 8-я армия ПВО, защищавшая небо УССР, находилась на переднем рубеже обороны, поставки туда начались одними из первых, в итоге почти весь арсенал ПВО Украины сейчас состоит из моделей С-300 ПС/ПТ, выпущенных 30+ лет назад с ракетами соответствующей давности, практически исчерпавшими гарантийные сроки обслуживания.В начале 10-х годов едва ли не половину этих систем уже отправили на склады хранения, но после 14-го года вернули в строй. ТТХ этого оборудования предполагают поражение целей, летящих со скоростью до 4М на высотах 25+ м.Кроме того, при разделе советского наследства Украине досталось около полутора десятков ПУ С-300В на гусеничном ходу выпуска 89-91-го годов с параметрами поражаемых целей до 9М по скорости и 25+ м по высоте.Все ТТХ приведены для объектов с ЭПР 0,05 м2+КР Калибр, который я упоминал, это семейство ракет с ЭПР 0,01 м2 во фронтальной проекции, атакующие цель на высоте 10 м, т.е. в слепой зоне С-300, выпущенных в 80-ы.К тому же в РА есть семейство ОТРК и КР Искандер, которые в принципе не может сбить НИ ОДНА, из существующих зарубежных систем ПВО, специально разработанное для уничтожения систем ПВО противника. Имеющая КВО 7 м, квазибаллистическая ракета Искандер-М атакует цель со скоростью 8М, выбрасывая в полете мнимые цели-помехи и маневрируя с ускорением до 30g (300 м/с2), появляясь над объектом под углом почти 90 градусов. Т.е. потенциальная противоракета должна иметь возможность менять вектор движения с ускорением 60g, но пока в мире ничего подобного просто нет.КР Искандер-К огибает рельеф на высотах 7м, что делает ее перехват даже теоретически почти невозможным.Какие типы С-300 поставила РФ в Сирию остается загадкой, но уже с 93-го у нее на вооружении стоят установки, способные сбивать объекты, летящие со скоростью 8М на высотах от 10 м, а в начале 10-х появились С-300В4, для которых предельной является скорость в 14М. Что в купе с радиолокационным зонтиком С-400 делает их весьма грозным оружием.Я приношу пользу несколько иначе - платя около 7 млн. в год налогов, давая неплохо оплачиваемую работу работу кроме себя еще 9-ти сотрудникам.А из форумов я читаюили, на которых отмечаются люди, занятые делом.Вообще, я все больше прихожу к выводу, что аудитор ия российских пропагандистских ток-шоу (и, видимо, форумов) в значительной мере состоит из зарубежных участников - я лично НЕ ЗНАЮ НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА, который бы проявлял к ним интерес (и цитировал их), кроме нескольких здешних форумчан.