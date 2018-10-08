Додано: Пон 15 жов, 2018 13:25

budivelnik написав: А мене особисто дивування феесбешних тролів - не дивує....

Мене завжди вчили наступного - правильна постановка умов задачі вже половина правильної відповіді

Тому в мене запитання - хто відрізав?

З 1954 по 2014 - Україна дала воду. електрику.логістику....

Прийшов 2014 .

А мене особисто дивування феесбешних тролів - не дивує....Мене завжди вчили наступного -Тому в мене запитання - хто відрізав?З 1954 по 2014 - Українаводу. електрику.логістику....Прийшов 2014 . Вода , электричество ,логистика в Крыму это заслуга СССР. Вода , электричество ,логистика в Крыму это заслуга СССР.

Необходимость передачи Крымской области в состав Украинской ССР в соответствующем указе объяснялась «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР».

Се́веро-Кры́мский кана́л (СКК, укр. Північно-Кри́мський кана́л (ПКК) — оросительно-обводнительный канал, построенный в 1961—1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР с забором воды из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища, заполненного в 1955—1958 годах. При открытии был известен как Северо-Крымский канал имени Ленинского комсомола Украины[2].

Фига с два. Иначе в 1954 году не было смысла передавать Крым , а вернее выжженную целину Украине, пользуясь при этом совершенно четкими аргументами :И Северо Крымский канал и Каховское водохранилище были построены уже ПОСЛЕ передачи Крыма Украине 61-71 и 55-58 года соответсвенно , строились они для Крыма, и строительство шло с баланса УССР. Даже при открытии он назывался как С-К канал имени ленинского комсомолаИменно проблеммной логистикой, отсутствием воды, сельского хозяйства убитой целиной на территории Крыама и была обсусловлена передача Крыма Украине. А после поднятия Крыма рассейское ворье решило украсть это все , и именно по этой причине без воды Крым и возвращается к той выжженой пустыне которой он был до Украины в составе редкостной говени - рф.