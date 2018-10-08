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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 386387388389
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:09

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Меня откровенно заинтересовала дискуссия о С-300. Получается, что НАШИ, то есть советские С-300 - непреодолимый щит неба в руках ВСУ, а российские С-300 против НАШИХ, т.е израильских Ф-35 - полное фуфло.
Особисто мене вчили
Правильно поставлена умова задачі- вже половина правильної відповіді...
Отже
Наші ( тобто радянсько/українські) С-300 - щит для неба від літаків федерації третього - четвертого поколінь
російські(сірійські) С-300-фуфло в протистоянні з літаками пятого покоління НАТО
Це хоч зрозуміло...?
Адже педерація до сьогодні літає на літаках створених в тому ж СРСР
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:11

  ceba написав:
  budivelnik написав:А мене особисто дивування феесбешних тролів - не дивує....
Мене завжди вчили наступного - правильна постановка умов задачі вже половина правильної відповіді
Тому в мене запитання - хто відрізав?
З 1954 по 2014 - Україна дала воду. електрику.логістику....
Прийшов 2014 .
Вода , электричество ,логистика в Крыму это заслуга СССР.
Якщо вода/електрика/логістика - це ресурси СРСР - то я Вас поздоровялю , ви ними можете користуватись і без України :D
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:27

  budivelnik написав:
  Волгарь написав:Меня откровенно заинтересовала дискуссия о С-300. Получается, что НАШИ, то есть советские С-300 - непреодолимый щит неба в руках ВСУ, а российские С-300 против НАШИХ, т.е израильских Ф-35 - полное фуфло.
Особисто мене вчили
Правильно поставлена умова задачі- вже половина правильної відповіді...
Отже
Наші ( тобто радянсько/українські) С-300 - щит для неба від літаків федерації третього - четвертого поколінь
російські(сірійські) С-300-фуфло в протистоянні з літаками пятого покоління НАТО
Це хоч зрозуміло...?
Адже педерація до сьогодні літає на літаках створених в тому ж СРСР

В современной войне атака КР производится с расстояния, превышающего зону действия ПВО. Тем более, что Искандер позволяет гарантированно уничтожать точенные цели (КВО 7 метров) на дальности от 500 км+.
А вот состав ВКС РФ (только истребители российской постройки)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D0%B8
Су-35 - 135 шт.
Су-30 - 110 шт.
Су-34 - 111 шт.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:59

  Волгарь написав:
  budivelnik написав:
  Волгарь написав:Меня откровенно заинтересовала дискуссия о С-300. Получается, что НАШИ, то есть советские С-300 - непреодолимый щит неба в руках ВСУ, а российские С-300 против НАШИХ, т.е израильских Ф-35 - полное фуфло.
Особисто мене вчили
Правильно поставлена умова задачі- вже половина правильної відповіді...
Отже
Наші ( тобто радянсько/українські) С-300 - щит для неба від літаків федерації третього - четвертого поколінь
російські(сірійські) С-300-фуфло в протистоянні з літаками пятого покоління НАТО
Це хоч зрозуміло...?
Адже педерація до сьогодні літає на літаках створених в тому ж СРСР

В современной войне атака КР производится с расстояния, превышающего зону действия ПВО. Тем более, что Искандер позволяет гарантированно уничтожать точенные цели (КВО 7 метров) на дальности от 500 км+.
А вот состав ВКС РФ (только истребители российской постройки)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%B8%D0%B8
Су-35 - 135 шт.
Су-30 - 110 шт.
Су-34 - 111 шт.
Ну і що я написав не правильно
Су-35 - 135 шт. - як подальший розвиток Су-27 -Перший політ здійснений 28 червня 1988 року (прототип Т-10М-1). Виліт першого серійного літака відбувся 1 квітня 1992 року.
Су-30 - 110 шт.-Перший політ: 31 грудня 1989
Прийнятий на озброєння: 1992
Су-34 - 111 шт - Перший політ 13 квітня 1990 року (Т10В-1)
Початок експлуатації 4 січня 2007 року

Звідси висновок
С-300 радянська розробка надійно захищає небо України від російських літаків також часів радянського союзу
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:23

budivelnik а советские разработки в короблестроении надежно защищают морскую акваторию Украины.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:25

  budivelnik написав:А мене особисто дивування феесбешних тролів - не дивує....
Мене завжди вчили наступного - правильна постановка умов задачі вже половина правильної відповіді
Тому в мене запитання - хто відрізав?
З 1954 по 2014 - Україна дала воду. електрику.логістику....
Прийшов 2014 .
Вода , электричество ,логистика в Крыму это заслуга СССР.


Фига с два. Иначе в 1954 году не было смысла передавать Крым , а вернее выжженную целину Украине, пользуясь при этом совершенно четкими аргументами :

Необходимость передачи Крымской области в состав Украинской ССР в соответствующем указе объяснялась «общностью экономики, территориальной близостью и тесными хозяйственными и культурными связями между Крымской областью и Украинской ССР».


И Северо Крымский канал и Каховское водохранилище были построены уже ПОСЛЕ передачи Крыма Украине 61-71 и 55-58 года соответсвенно , строились они для Крыма, и строительство шло с баланса УССР. Даже при открытии он назывался как С-К канал имени ленинского комсомола УКРАИНЫ

Се́веро-Кры́мский кана́л (СКК, укр. Північно-Кри́мський кана́л (ПКК) — оросительно-обводнительный канал, построенный в 1961—1971 годах для обеспечения водой маловодных и засушливых территорий Херсонской и Крымской областей Украинской ССР с забором воды из специально построенного в нижнем течении Днепра Каховского водохранилища, заполненного в 1955—1958 годах. При открытии был известен как Северо-Крымский канал имени Ленинского комсомола Украины[2].


Именно проблеммной логистикой, отсутствием воды, сельского хозяйства убитой целиной на территории Крыама и была обсусловлена передача Крыма Украине. А после поднятия Крыма рассейское ворье решило украсть это все , и именно по этой причине без воды Крым и возвращается к той выжженой пустыне которой он был до Украины в составе редкостной говени - рф.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:29

  ceba написав:budivelnik а советские разработки в короблестроении надежно защищают морскую акваторию Украины.
1 Морську акваторію України надійно захищають американські есмінці і французські фрегати разом з флотом натівської Румунії.
2 Крім військових можливостей , ймовірність відкритої агресії педерації помножена на нуль відсутністю СП-2 , адже втрати від перекриття транзиту газу для педерації будуть більш відчутні ніж парочка потоплених ржавих корит бувшого ЧФ СРСР
3 Захоплення педераційниками побережжя Чорного моря - для України не створює якихось проблем військового плану , адже відступивши від кромки моря на 50 км ми спокійно будемо поливати Градами/Піонами/Вільхами десантні частини педерації , а танкові зєднання не дадуть можливостей просування в глибину нашої території.

ПС
Але найголовніше - це наявність транзиту газу по нашій території в обємах 80% від загального експорту педерації
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:36

budivelnik понятно, все нато с вами.
ceba
 
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