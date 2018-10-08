Додано: Пон 15 жов, 2018 16:09

ceba написав: budivelnik написав: Тому

Це пірова перемога - воювати

Європа програла багато воєн - педераційники ці війни виграли , але чомусь європейці/американці

а - працюють менше

б - живуть краще ТомуЦе пірова перемога - воюватиЄвропа програла багато воєн - педераційники ці війни виграли , але чомусь європейці/американціа - працюють меншеб - живуть краще при чем здесь Европа?Где Европа ,а где Украина. Вы после 2014 года живете краще? Можешь и дальше оправдывать трусость. при чем здесь Европа?Где Европа ,а где Украина. Вы после 2014 года живете краще? Можешь и дальше оправдывать трусость.

Слухай ти без роду/племені.....1 Ти і твоя сімя+сусіди - хотіли щоб тебе захопили чи захистили ?2 Ти і твоя сімя+сусіди - самі себе захищали чи прапорами зустрічали загарбників ?І тепер тебе клинить ? Ми ж зробили для тебе добрети в рідній гавані , і мрієш про коників з гімна. великого пуйла який тебе особисто натягне на свій кукан і для тебе це те саме що героя педерації отримати...А ми потихеньку без вас і ваших годувальників - самі будуємо своє майбутнє.Паспорти які цінуються вище паспортів з общипаною куркою - вже отрималиСвою церкву-яка після створення перетворить твою в забігайлівку-такожВВП в порівнянні з 2013 ( після того як вас і ордло в нас вкрали , а це було 20% нашої економіки) - практично досягли що в перекладі на нормальну мовуЯкщо 35 млн зробили те що раніше робило 42 , значить цих 35 млн стали на 20% багатшими в порівнянні з тодішніми 42При цьомуЯ чудово розумію що зрадників не любить ніхто , ні педераційники ні самостійники - того ти на шпагаті... в педерації не люблять як нахлєбника. в самостійній полюблять але вже на зоні як запроданця...Радій що поки що тебе не люблять і молись гундяю щоб ти помер швидше ніж Крим вернеться в Україну.