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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 387388389390
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:44

  ceba написав:budivelnik нужно было защищать территорию. ведь были С-300, МиГи-27,танки,корабли,подводная лодка , 20 тыс.военных ,СБУ,милиция,Беркут и радушие нато. Не нужно было бояться зеленых человечков.
1 А навіщо захищати тих - в кого мрія просто здерти побільше?
Як правило - безкоштовний сир тільки в мишоловці - тепер 70-90% кримчан в цю мишоловку потрапили
2 Мешканці ОРДЛО і Криму в 80% голосували за попадання в мишоловку.
Коли педераційники по своїй віковій тупості яка від жадності- кримчанам з ОРДЛОВцями допомогла - Україна отримала шанс побудувати суспільство яке б жило в кращих умовах ніж власники мишоловки і ті хто в цю мишоловку потрапили
3 Без вас ми своє краще майбутнє побудуємо швидше . і те що кігті/яйця педераційників застрягли в ОРДЛО криму міцно - нам тільки в плюс . бо саме ми займаємо ті ніші , які в Європі/США звілянються від санкцій на вас.

Тому
Це пірова перемога - воювати
Європа програла багато воєн - педераційники ці війни виграли , але чомусь європейці/американці
а - працюють менше
б - живуть краще

Тому й виникає резонне запитання- а за що холопи педерації ліпили коників з гімна і пили бояришник?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:48

  budivelnik написав:
  ceba написав:budivelnik а советские разработки в короблестроении надежно защищают морскую акваторию Украины.
1 Морську акваторію України надійно захищають американські есмінці і французські фрегати разом з флотом натівської Румунії.


А что же те фрегаты и корветы не воевали за Крым?
И что-то не видать над Донбассом ни Ф35-ых, ни Апачей.

Никто не будет за Украину воевать, ни за её территории, ни за её моря.
Если уж сама украинская власть, при милитаристской риторике, вовсю торгует с Россией даже не планируя за что-то там воевать, то начерта это надо румынам, французам и американцам?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 15:59

  budivelnik написав:
Тому
Це пірова перемога - воювати
Європа програла багато воєн - педераційники ці війни виграли , але чомусь європейці/американці
а - працюють менше
б - живуть краще
при чем здесь Европа?Где Европа ,а где Украина. Вы после 2014 года живете краще? Можешь и дальше оправдывать трусость.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:09

  ceba написав:
  budivelnik написав:Тому
Це пірова перемога - воювати
Європа програла багато воєн - педераційники ці війни виграли , але чомусь європейці/американці
а - працюють менше
б - живуть краще
при чем здесь Европа?Где Европа ,а где Украина. Вы после 2014 года живете краще? Можешь и дальше оправдывать трусость.
Слухай ти без роду/племені.....
1 Ти і твоя сімя+сусіди - хотіли щоб тебе захопили чи захистили ?
2 Ти і твоя сімя+сусіди - самі себе захищали чи прапорами зустрічали загарбників ?

І тепер тебе клинить ? Ми ж зробили для тебе добре
ти в рідній гавані , і мрієш про коників з гімна. великого пуйла який тебе особисто натягне на свій кукан і для тебе це те саме що героя педерації отримати...

А ми потихеньку без вас і ваших годувальників - самі будуємо своє майбутнє.
Паспорти які цінуються вище паспортів з общипаною куркою - вже отримали
Свою церкву-яка після створення перетворить твою в забігайлівку-також
ВВП в порівнянні з 2013 ( після того як вас і ордло в нас вкрали , а це було 20% нашої економіки) - практично досягли що в перекладі на нормальну мову
Якщо 35 млн зробили те що раніше робило 42 , значить цих 35 млн стали на 20% багатшими в порівнянні з тодішніми 42

При цьому
Я чудово розумію що зрадників не любить ніхто , ні педераційники ні самостійники - того ти на шпагаті... в педерації не люблять як нахлєбника. в самостійній полюблять але вже на зоні як запроданця...
Радій що поки що тебе не люблять і молись гундяю щоб ти помер швидше ніж Крим вернеться в Україну.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 16:26

Якщо 35 млн зробили те що раніше робило 42 , значить цих 35 млн стали на 20% багатшими в порівнянні з тодішніми 42

Уже 35? А ведь еще 3 недели назад Вы с упорством, достойным лучшего применения, доказывали, что на Украине физически проживают 42 млн. без ЛНДР?
Правда, с 35-ю миллионами постоянных жителей страны Вы ударились в другую крайность - к концу года будет примерно 35,5 (с учетом 3,5 млн. сезонных гастарбайтеров). И их вклад в ВНП - не менее 10 млрд. долларов.
Волгарь
 
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