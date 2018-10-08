В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:budivelnik нужно было защищать территорию. ведь были С-300, МиГи-27,танки,корабли,подводная лодка , 20 тыс.военных ,СБУ,милиция,Беркут и радушие нато. Не нужно было бояться зеленых человечков.
1 А навіщо захищати тих - в кого мрія просто здерти побільше? Як правило - безкоштовний сир тільки в мишоловці - тепер 70-90% кримчан в цю мишоловку потрапили 2 Мешканці ОРДЛО і Криму в 80% голосували за попадання в мишоловку. Коли педераційники по своїй віковій тупості яка від жадності- кримчанам з ОРДЛОВцями допомогла - Україна отримала шанс побудувати суспільство яке б жило в кращих умовах ніж власники мишоловки і ті хто в цю мишоловку потрапили 3 Без вас ми своє краще майбутнє побудуємо швидше . і те що кігті/яйця педераційників застрягли в ОРДЛО криму міцно - нам тільки в плюс . бо саме ми займаємо ті ніші , які в Європі/США звілянються від санкцій на вас.
Тому Це пірова перемога - воювати Європа програла багато воєн - педераційники ці війни виграли , але чомусь європейці/американці а - працюють менше б - живуть краще
Тому й виникає резонне запитання- а за що холопи педерації ліпили коників з гімна і пили бояришник?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
ceba написав:budivelnik а советские разработки в короблестроении надежно защищают морскую акваторию Украины.
1 Морську акваторію України надійно захищають американські есмінці і французські фрегати разом з флотом натівської Румунії.
А что же те фрегаты и корветы не воевали за Крым? И что-то не видать над Донбассом ни Ф35-ых, ни Апачей.
Никто не будет за Украину воевать, ни за её территории, ни за её моря. Если уж сама украинская власть, при милитаристской риторике, вовсю торгует с Россией даже не планируя за что-то там воевать, то начерта это надо румынам, французам и американцам?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
budivelnik написав:Тому Це пірова перемога - воювати Європа програла багато воєн - педераційники ці війни виграли , але чомусь європейці/американці а - працюють менше б - живуть краще
при чем здесь Европа?Где Европа ,а где Украина. Вы после 2014 года живете краще? Можешь и дальше оправдывать трусость.
Слухай ти без роду/племені..... 1 Ти і твоя сімя+сусіди - хотіли щоб тебе захопили чи захистили ? 2 Ти і твоя сімя+сусіди - самі себе захищали чи прапорами зустрічали загарбників ?
І тепер тебе клинить ? Ми ж зробили для тебе добре ти в рідній гавані , і мрієш про коників з гімна. великого пуйла який тебе особисто натягне на свій кукан і для тебе це те саме що героя педерації отримати...
А ми потихеньку без вас і ваших годувальників - самі будуємо своє майбутнє. Паспорти які цінуються вище паспортів з общипаною куркою - вже отримали Свою церкву-яка після створення перетворить твою в забігайлівку-також ВВП в порівнянні з 2013 ( після того як вас і ордло в нас вкрали , а це було 20% нашої економіки) - практично досягли що в перекладі на нормальну мову Якщо 35 млн зробили те що раніше робило 42 , значить цих 35 млн стали на 20% багатшими в порівнянні з тодішніми 42
При цьому Я чудово розумію що зрадників не любить ніхто , ні педераційники ні самостійники - того ти на шпагаті... в педерації не люблять як нахлєбника. в самостійній полюблять але вже на зоні як запроданця... Радій що поки що тебе не люблять і молись гундяю щоб ти помер швидше ніж Крим вернеться в Україну.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Якщо 35 млн зробили те що раніше робило 42 , значить цих 35 млн стали на 20% багатшими в порівнянні з тодішніми 42
Уже 35? А ведь еще 3 недели назад Вы с упорством, достойным лучшего применения, доказывали, что на Украине физически проживают 42 млн. без ЛНДР? Правда, с 35-ю миллионами постоянных жителей страны Вы ударились в другую крайность - к концу года будет примерно 35,5 (с учетом 3,5 млн. сезонных гастарбайтеров). И их вклад в ВНП - не менее 10 млрд. долларов.
budivelnik написав:Слухай ти без роду/племені..... 1 Ти і твоя сімя+сусіди - хотіли щоб тебе захопили чи захистили ? 2 Ти і твоя сімя+сусіди - самі себе захищали чи прапорами зустрічали загарбників ?
І тепер тебе клинить ? Ми ж зробили для тебе добре ти в рідній гавані , і мрієш про коників з гімна. великого пуйла який тебе особисто натягне на свій кукан і для тебе це те саме що героя педерації отримати
Ты изъясняешься в хамской манере от того ,что возразить тебе нечем. Этим ты унижаешь только самого себя.Меряешь ВВП, измерь штуками автомобили, которые Украина произвела в 2013 и в 2017 году.
Волгарь написав:Правда, с 35-ю миллионами постоянных жителей страны Вы ударились в другую крайность - к концу года будет примерно 35,5 (с учетом 3,5 млн. сезонных гастарбайтеров). И их вклад в ВНП - не менее 10 млрд. долларов.
Та хоч 20. В чому проблема? Не має кому робити? Брехня - ніхто не хоче брати на роботу в 45+. Багаті країни, якраз, ті, що мають низьку щільність населення, і на природу навантаження менше. Не в кількості людей щастя, а в їх конкурентноспроможній праці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Волгарь написав:Меня откровенно заинтересовала дискуссия о С-300. Получается, что НАШИ, то есть советские С-300 - непреодолимый щит неба в руках ВСУ, а российские С-300 против НАШИХ, т.е израильских Ф-35 - полное фуфло. В реале все обстоит с точностью до наоборот.
Я не знаю, какой там у волгарей реал, но в нашей реальности - все именно так, как описывалось.
В Грузии прекрасно нащелкали рашкинских боевых самолетов из "устаревших и небоеспособных" комплексов из Украины, а в Сирии из "продвинутейших" российских комплексов завалили не крылатые ракеты, а свой же самолет.
Волгарь написав:Какие типы С-300 поставила РФ в Сирию остается загадкой, но уже с 93-го у нее на вооружении стоят установки, способные сбивать объекты, летящие со скоростью 8М на высотах от 10 м, а в начале 10-х появились С-300В4, для которых предельной является скорость в 14М. Что в купе с радиолокационным зонтиком С-400 делает их весьма грозным оружием.
И когда была атака "Томагавками" это грозное оружие... не смогло сделать ничего.
Наглядная иллюстрация, так сказать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...