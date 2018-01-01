В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Молодежи стало меньше на 43%, пенсионеров - больше. И тенденция только к ухудшению.
Якщо вважати, що збільшення к-ті пенсіонерів це погіршення (і це попри постійні воплі про геноцид і бідних бабусь), то є підстави бачити незабаром зменшення їх абсолютної к-ті.
Дело не в абсолютном количестве пенсионеров, а в отношении рабочих рук к числу пенсионеров. Оно идет к критическому уровню. И ещё более усиливается существующей ныне пенсионной системой. Более того сегодняшние демографические показатели позволяют прогнозировать, что далее всё будет только ухудшаться.
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