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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 388389390391
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:30

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Молодежи стало меньше на 43%, пенсионеров - больше. И тенденция только к ухудшению.


Якщо вважати, що збільшення к-ті пенсіонерів це погіршення (і це попри постійні воплі про геноцид і бідних бабусь), то є підстави бачити незабаром зменшення їх абсолютної к-ті.
Станом на 1.01.2018
річних чис. тис. осіб
72 213082
73 237472
74 208152
70–74 1336574
75 259397
76 335004
77 328293
78 334278
79 331301
75–79 1588273
80 років і старше 1677902 http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2018/06/106.pdf

На зміну достатньо чисельним групам народженим до 1941 приходить менш чисельні групи, особливо з 1944 р.н. Ну а ще зміни щодо необхідного стажу також вплинуть на можливість виходу на пенсію.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 12:39

  Ой+ написав:
  Волгарь написав:Молодежи стало меньше на 43%, пенсионеров - больше. И тенденция только к ухудшению.


Якщо вважати, що збільшення к-ті пенсіонерів це погіршення (і це попри постійні воплі про геноцид і бідних бабусь), то є підстави бачити незабаром зменшення їх абсолютної к-ті.


Дело не в абсолютном количестве пенсионеров, а в отношении рабочих рук к числу пенсионеров. Оно идет к критическому уровню. И ещё более усиливается существующей ныне пенсионной системой.
Более того сегодняшние демографические показатели позволяют прогнозировать, что далее всё будет только ухудшаться.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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  #<1 ... 388389390391
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